'وائس آف ہند' دہشت گردانہ سازش کیس: این آئی اے کورٹ نے داعش کے 4 ارکان کو قید کی سزا سنائی
بیان میں کہا گیا کہ تمام سزائیں ایک ساتھ چلیں گی۔ ان چاروں ملزمان کو خصوصی عدالت نے 17 ستمبر کو مجرم قرار دیا تھا۔
Published : September 29, 2026 at 3:53 PM IST
نئی دہلی: نئی دہلی کی ایک این آئی اے (این آئی اے) عدالت نے پیر کے روز کالعدم دہشت گرد تنظیم داعش کے چار کارندوں کو 'وائس آف ہند' دہشت گردانہ سازش کیس کے سلسلے میں چھ سال تک قید کی سزائیں سنائیں۔ این آئی اے کے جاری کردہ بیان کے مطابق، عمر نثار عرف قاسم خراسانی، رمیز احمد لون اور تنویر احمد بھٹ میں سے ہر ایک کو چھ چھ سال کی قیدِ با مشقت کی سزا سنائی گئی، جبکہ افشان پرویز ترابی کو پانچ سال کی قیدِ با مشقت کے ساتھ بالترتیب 36,000، 31,000، 23,000 اور 9,000 روپے کے جرمانے کی سزا دی گئی۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام سزائیں ایک ساتھ چلیں گی۔ ان چاروں ملزمان کو خصوصی عدالت نے 17 ستمبر کو مجرم قرار دیا تھا۔ این آئی اے کے مطابق عدالت نے انہیں مجرمانہ سازش، غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (یو اے پی اے) اور انڈین پینل کوڈ کی مختلف دفعات کے تحت داعش کے مواد کی اشاعت و تبلیغ، نوجوانوں کو شدت پسند بنانے اور ان کی بھرتی کرنے، اور کالعدم دہشت گرد تنظیم کی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کا مجرم پایا۔ یہ کیس عراق اور شام کی اسلامی ریاست (داعش) کی طرف سے بھارت میں متاثر کن نوجوانوں میں شدت پسندی پیدا کرنے اور انہیں بھارتی ریاست کے خلاف پرتشدد جہاد کے لیے بھرتی کرنے کی سازش سے متعلق ہے۔
انسدادِ دہشت گردی ایجنسی کے مطابق، مختلف جنگی علاقوں سے کام کرنے والے داعش کے دہشت گردوں نے بھارت میں موجود اپنے کارندوں کے ساتھ مل کر داعش سے متعلق پروپیگنڈے کی اشاعت کے لیے جعلی آن لائن شناختوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک نیٹ ورک قائم کیا تھا۔ ایجنسی نے مزید بتایا کہ اس منظم آن لائن مہم کو زمینی سطح پر دہشت گردانہ مالی اعانت (ٹیرر فنڈنگ) کی سرگرمیوں سے تقویت دی جا رہی تھی۔ این آئی اے کی تحقیقات سے انکشاف ہوا کہ سائبر عناصر اور ان کے ساتھی آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے بھارت پر مرکوز داعش کا پروپیگنڈا میگزین 'صوت ہند (وائس آف ہند)' تیار کرنے، اس کی ایڈیٹنگ، اشاعت اور تقسیم میں ملوث تھے۔
بیان کے مطابق، یہ نیٹ ورک بھارتیوں کو شام، عراق، افغانستان اور دیگر علاقوں میں داعش کے جنگی میدانوں میں نام نہاد "ہجرت" کے لیے ترغیب دینے اور سہولیات فراہم کرنے میں بھی ملوث تھا اس کے علاؤہ تحقیقات کے دوران، این آئی اے نے بھاری مقدار میں قابلِ اعتراض دستاویزات اور ڈیجیٹل مواد ضبط کیا، جن میں 'وائس آف ہند' کی پی ڈی ایف فائلیں، ہلاک شدہ دہشت گردوں کے پوسٹرز، شدت پسندانہ لٹریچر، داعش پروپیگنڈے کے ویب لنکس، داعش پرچم والی ٹی شرٹ، اسلحہ کی خریداری سے متعلق چیٹس اور آڈیو ریکارڈنگز، میڈیا/نظریاتی/نفسیاتی جنگی مواد اور داعش کے بینرز و پرچم شامل ہیں۔
عدالت نے داعش کی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے میں چاروں مجرموں کا مخصوص کردار پایا۔ این آئی اے نے بتایا کہ عمر نثار 'وائس آف ہند' میگزین اور ٹیلی گرام و دیگر آن لائن چینلز کے ذریعے داعش کے مواد کی اشاعت و تبلیغ میں ملوث پایا گیا تاکہ نوجوانوں کو شدت پسند بنایا جا سکے اور انہیں بھرتی کیا جا سکے۔ رمیز احمد لون اور تنویر احمد بھٹ داعش کے نظریے کی تبلیغ اور نوجوانوں کو داعش میں شامل کرنے کے لیے شدت پسند بنانے اور بھرتی کرنے میں ملوث پائے گئے۔ تفتیشی ایجنسی کے مطابق، افشان پرویز ترابی ٹیلی گرام چینلز کے ذریعے 'وائس آف ہند' میگزین کے لیے مضامین کی اشاعت و تقسیم اور داعش کے نظریے کی اشاعت و نوجوانوں کو داعش میں شمولیت کی دعوت دینے میں ملوث پایا گیا۔
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این آئی اے نے کل 8 ملزمان کے خلاف فردِ جرم (چارج شیٹ) اور چار ضمنی چارج شیٹ داخل کیں۔ ایجنسی نے کہا کہ تحقیقات سے داعش کے 'وائس آف ہند' ماڈیول کی سرگرمیوں میں ملزمان کا ملوث ہونا اور آن لائن سرگرمیوں کے ذریعے اس کالعدم دہشت گرد تنظیم کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں ان کا کردار ثابت ہوا۔ ایجنسی نے مزید بتایا کہ باقی ملزمان کے خلاف مقدمے کی سماعت جاری ہے۔