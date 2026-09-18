حیدرآباد انسانی اسمگلنگ کیس میں 8 بنگلہ دیشی شہریوں سمیت 9 ملزمان کو عمر قید
پولیس کارروائی کے دوران حیدرآباد کے جلپلی میں چلائے جارہے جسم فروشی کے اڈے سے تین بنگلہ دیشی خواتین کو بازیاب کیا گیا۔
Published : September 18, 2026 at 3:09 PM IST
حیدرآباد : حیدرآباد کی خصوصی این آئی اے عدالت نے 2019 میں درج کیے گئے ایک انسانی اسمگلنگ کیس میں آٹھ بنگلہ دیشی شہریوں سمیت نو ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے تمام مجرم قرار دیے گئے افراد پر مجموعی طور پر ایک لاکھ 37 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں ملزمان کو مزید تین ماہ کی سادہ قید بھگتنی ہوگی۔
یہ مقدمہ ایک ایسے مبینہ انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک سے متعلق ہے، جس پر الزام تھا کہ وہ بنگلہ دیشی خواتین کو ہندوستان میں بہتر اور منافع بخش ملازمتیں فراہم کرنے اور مناسب اجرت دلانے کا جھانسہ دے کر ہندوستان لاتا تھا، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد انہیں مبینہ طور پر جسم فروشی کے لیے مجبور کیا جاتا تھا۔ یہ معاملہ ستمبر 2019 میں تلنگانہ پولیس کی کارروائی کے بعد سامنے آیا۔ حیدرآباد کے پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن میں اس سلسلے میں ابتدائی مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
پولیس نے کارروائی کے دوران جل پلی گاؤں میں مبینہ طور پر چلائے جارہے جسم فروشی کے اڈے سے تین بنگلہ دیشی خواتین کو بازیاب کرایا، جبکہ حیدرآباد کے بالاپور علاقے میں واقع محمود کالونی کے ایک مکان سے ایک اور خاتون کو بھی بازیاب کیا گیا۔ ابتدائی کارروائی کے بعد تفتیش میں یہ معاملہ ایک وسیع انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک سے منسلک پایا گیا، جس کے بعد قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے کیس کی تحقیقات اپنے ہاتھ میں لے لیں۔
این آئی اے نے 12 اکتوبر 2019 کو مقدمے کو دوبارہ درج کرکے تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ تحقیقات کے دوران این آئی اے نے ملزمان کے مبینہ طور پر انسانی اسمگلنگ کے اس نیٹ ورک میں ملوث ہونے کے شواہد اکٹھے کیے۔ ایجنسی کے مطابق اس نیٹ ورک کے ذریعے بنگلہ دیشی خواتین کو ملازمت اور بہتر اجرت کا لالچ دے کر ہندوستان لایا جاتا اور بعد ازاں انہیں جسم فروشی پر مجبور کیا جاتا تھا۔
تحقیقات مکمل کرنے کے بعد این آئی اے نے 17 اکتوبر 2020 کو ملزمان کے خلاف چارج شیٹ عدالت میں داخل کی۔ این آئی اے کی تحقیقات کے دوران ملزمان کو مختلف مقامات سے گرفتار کیا گیا، جن میں مغربی بنگال اور تلنگانہ بھی شامل ہیں۔ گرفتاریاں 2019 اور 2020 کے دوران عمل میں آئیں۔ ایجنسی نے تحقیقات کے بعد ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت قانونی کارروائی آگے بڑھائی اور مقدمہ خصوصی عدالت میں چلایا گیا۔
خصوصی این آئی اے عدالت نے 17 ستمبر کو جاری اپنے حکم میں نو ملزمان کو مقدمے میں قصوروار قرار دیتے ہوئے انہیں عمر قید کی سزا سنائی۔ سزا پانے والے ملزمان میں روح الامین دھالی، محمد یوسف خان عرف محمد عمران، بیتی بیگم عرف خدیجہ شیخ، امام الغازی عرف محمد رانا حسین، محمد المامون، سوجیب شیخ، سریش کمار داس عرف ساگر، محمد عبداللہ منشی اور محمد ایوب شیخ شامل ہیں۔ این آئی اے کے مطابق ان میں سے آٹھ کا تعلق بنگلہ دیشی سے ہے۔
ملزمان کے خلاف انڈین پینل کوڈ (آئی پی سی)، فارنرز ایکٹ 1946 اور امیورل ٹریفک (پریوینشن) ایکٹ 1956 کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ چلایا گیا۔ عدالت نے مقدمے میں پیش کیے گئے شواہد اور قانونی کارروائی کے بعد ملزمان کو قصوروار قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی۔ اس کے علاوہ مجموعی طور پر ایک لاکھ 37 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ این آئی اے کی تحقیقات کے مطابق مبینہ انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک کا طریقہ کار یہ تھا کہ بنگلہ دیشی خواتین کو ہندوستان میں اچھی ملازمت، بہتر آمدنی اور مناسب اجرت کا وعدہ کرکے یہاں لایا جاتا تھا۔
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تاہم، ہندوستان پہنچنے کے بعد انہیں مبینہ طور پر ان کے وعدے کے مطابق روزگار فراہم کرنے کے بجائے جسم فروشی کے کاروبار میں دھکیل دیا جاتا تھا۔ ستمبر 2019 میں حیدرآباد میں خواتین کی بازیابی کے بعد شروع ہونے والی تحقیقات نے مبینہ طور پر اس نیٹ ورک کے مختلف پہلوؤں کو سامنے لایا، جس کے نتیجے میں این آئی اے نے کیس اپنے ہاتھ میں لیا اور متعدد مقامات پر کارروائیاں کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا۔