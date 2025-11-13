ETV Bharat / bharat

این آئی اے القاعدہ گجرات دہشت گردانہ سازش کیس: پانچ ریاستوں میں چھاپے مار کارروائیاں

NIA نے بنگلہ دیشی تارکین وطن پر مشتمل القاعدہ کے دہشت گردانہ سازش کیس کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر تحقیقات کی اور چھاپے مارے۔

این آئی اے تحقیقات (PTI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 13, 2025 at 10:30 AM IST

3 Min Read
نئی دہلی: نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) نے القاعدہ گجرات دہشت گردی کی سازش کیس کے سلسلے میں پانچ ریاستوں میں 10 مقامات پر چھاپے مارے ہیں، اس کیس میں مبینہ طور پر غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین وطن شامل ہیں۔ حکام نے جمعرات کو یہ اطلاع دی۔

ایجنسی کے ایک ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ NIA کی ٹیموں نے بدھ کو مغربی بنگال، تریپورہ، میگھالیہ، ہریانہ اور گجرات میں مختلف مشتبہ افراد اور ان کے ساتھیوں سے جڑے احاطے کی تلاشی لی۔ اہلکار نے کہا کہ کئی ڈیجیٹل آلات اور دستاویزات ضبط کر لیے گئے ہیں اور انہیں فارنسک جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔

جعلی ہندوستانی شناختی دستاویزات کا استعمال

این آئی اے نے الزام لگایا کہ یہ مقدمہ 2023 میں درج کیا گیا تھا اور یہ کیس چار بنگلہ دیشی شہریوں محمد سوجیب میاں، منا خالد انصاری، عزر الاسلام اور عبداللطیف کی جعلی ہندوستانی شناختی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے بنگلہ دیش سے ہندوستان میں غیر قانونی دراندازی کے گرد گھومتا ہے۔

کچھ لوگ دہشت گرد تنظیم القاعدہ سے منسلک پائے گئے

بیان میں کہا گیا ہے، "یہ افراد کالعدم دہشت گرد تنظیم القاعدہ سے منسلک پائے گئے۔ وہ بنگلہ دیش میں القاعدہ کے کارندوں کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے اور منتقل کرنے میں ملوث پائے گئے اور وہ مسلم نوجوانوں کو متحرک کرتے ہوئے بھی پائے گئے۔" واضح رہے کہ این آئی اے نے 10 نومبر 2023 کو احمد آباد کی ایک خصوصی عدالت میں چارج شیٹ داخل کی تھی۔

سرحد کے اس پار سرگرم دہشت گرد نیٹ ورکس کی موجودگی

انسداد دہشت گردی ایجنسی نے مزید کہا کہ اس کیس میں اس کی تحقیقات ہندوستان اور سرحد کے اس پار سرگرم دہشت گرد نیٹ ورکس کی موجودگی، روابط اور مالیاتی چینلز کا پتہ لگانے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر جاری ہے۔

