این آئی اے کی بڑی کارروائی: زہریلا حملہ کرنے کی سازش، ڈاکٹر سمیت تین ملزمان کے خلاف چارج شیٹ
Published : May 6, 2026 at 2:16 PM IST
نئی دہلی : قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے بڑے دہشت گردانہ منصوبے کا پردہ فاش کرتے ہوئے تین افراد کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دی ہے، جن پر عوامی مقامات پر زہریلا مادہ استعمال کر کے بڑے پیمانے پر حملے کی سازش کا الزام ہے۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ این آئی اے نے تین لوگوں کے خلاف ایک بائیولوجیکل ٹاکسن کا استعمال کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر زہر دینے کی آئی ایس آئی ایس سے منسلک سازش میں ملوث ہونے کے الزام عائد کیا ہے۔
ملزمان میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر سید احمد محی الدین کے علاوہ اتر پردیش کے آزاد اور محمد سہیل شامل ہیں۔ این آئی اے کے مطابق یہ افراد بیرونِ ملک موجود آئی ایس آئی ایس سے منسلک ہینڈلرز کی ہدایات پر کام کر رہے تھے۔ احمد آباد، گجرات کی ایک خصوصی این آئی اے عدالت کے سامنے ملزمان کے خلاف چارج شیٹ پیش کی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملزمان نے جہاد کی حمایت کرنے اور ممنوعہ ہتھیاروں اور بائیو ٹیررازم کے ذریعے دہشت پھیلانے کے لیے ہینڈلرز کے ذریعے بنیاد پرست کمزور نوجوانوں کو بھرتی کرنے کے لیے مربوط طریقے سے کام کیا تھا۔
تحقیقات کے مطابق ملزمان نے “ریسن” نامی انتہائی مہلک زہریلے مادے کے استعمال کا منصوبہ بنایا تھا، جو کیمیائی ہتھیاروں کے کنونشن میں ممنوعہ قرار دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر محی الدین پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کو خفیہ لیبارٹری میں تبدیل کر رکھا تھا جہاں اس زہر کی تیاری کی جا رہی تھی۔ یہ کیس ابتدا میں گجرات اے ٹی ایس نے درج کیا تھا، جس کے بعد این آئی اے نے جنوری 2026 میں تحقیقات اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ایجنسی کے مطابق ملزمان نوجوانوں کو ورغلا کر دہشت گردی کے نیٹ ورک میں شامل کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔