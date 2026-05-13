حزب سے منسلک نارکو دہشت گرد 'شیرا' کو پرتگال سے حوالگی کے بعد این آئی اے نے کیا گرفتار

حزب سے منسلک نارکو دہشت گرد 'شیرا' کو پرتگال سے حوالگی کے بعد این آئی اے نے کیا گرفتار
این آئی اے کا کہنا ہے کہ اقبال سنگھ عرف شیرا حزب المجاہدین فنڈنگ کیس کا مبینہ ماسٹر مائنڈ ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 13, 2026 at 4:35 PM IST
نئی دہلی: نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) نے منشیات اور دہشت گردی کے نیٹ ورک سے جڑے مطلوب ملزم اقبال سنگھ عرف شیرا کو پرتگال سے حوالگی کے بعد گرفتار کر لیا ہے۔ ایجنسی کے مطابق یہ کارروائی مسلسل سفارتی اور قانونی کوششوں کے بعد ممکن ہوئی۔
این آئی اے نے بتایا کہ حزب المجاہدین کی دہشت گردی کی مالی معاونت کے ایک بڑے معاملے کے "اصل سازشی" کو بدھ کے روز قانونی عمل مکمل ہونے کے بعد بھارت لایا گیا۔ ایجنسی کے مطابق شیرا کو پرتگال سے دہلی پہنچتے ہی این آئی اے کی ٹیم نے دہلی ایئرپورٹ پر حراست میں لے لیا۔ وہ سال 2020 میں بھارت سے فرار ہوگیا تھا۔
این آئی اے نے کہا کہ شیرا کی کامیاب حوالگی اور گرفتاری پاکستان کی پشت پناہی والے منشیات اور سرحد پار دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں بڑی کامیابی ہے۔
این آئی اے نے 2020 کے حزب المجاہدین "نارکو ٹیرر ماڈیول" کیس میں شیرا کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیا تھا جبکہ جون 2021 میں اس کے خلاف انٹرپول نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا۔
ایجنسی کے مطابق "شیرا" بھارت میں سرگرم ایک ایسے نارکو ٹیرر ماڈیول کا اہم سازشی اور ہینڈلر تھا جو پاکستان سے ہیروئن اسمگل کرتا تھا۔ پنجاب کے امرتسر کا رہنے والا "شیرا" پاکستان سے منشیات لا کر سرحدی ریاست پنجاب میں سپلائی کرنے میں ملوث تھا۔
این آئی اے کے مطابق وہ اسمگل کی گئی منشیات کی ترسیل اور تقسیم کی نگرانی کرتا تھا اور اس سے حاصل ہونے والی رقم حوالہ نیٹ ورک کے ذریعے پاکستان اور کشمیر میں موجود حزب المجاہدین کے کارکنوں تک پہنچائی جاتی تھی تاکہ دہشت گرد سرگرمیوں کو مالی مدد دی جا سکے۔
ایجنسی نے بتایا کہ شیرا پنجاب میں موجود منشیات اسمگلنگ نیٹ ورک کی قیادت کر رہا تھا جو حزب المجاہدین کی مدد کرتا تھا اور ہیروئن کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم دہشت گردی کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ یہ کیس ابتدا میں پنجاب پولیس نے حزب المجاہدین کے ایک اوور گراؤنڈ ورکر ہلال احمد شیرگوجری کی گرفتاری کے بعد درج کیا تھا۔
پولیس نے ہلال کے قبضے سے منشیات فروشی سے حاصل کی گئی 29 لاکھ روپے نقد بھی برآمد کیے تھے۔ ہلال کو مارے گئے دہشت گرد ریاض احمد نائیکو کا قریبی ساتھی بتایا گیا تھا۔ مزید تفتیش کے دوران پنجاب میں موجود دہشت گرد گروہ کے مختلف ارکان سے نارکو ٹیرر سے جڑی مزید 32 لاکھ روپے کی رقم بھی برآمد ہوئی تھی۔
این آئی اے نے کیس اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اس نیٹ ورک کو توڑنے اور شیرا کی حوالگی یقینی بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائیاں شروع کی تھیں۔
