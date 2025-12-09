لال قلعہ کار بم دھماکہ کیس: این آئی اے نے آٹھویں ملزم بلال نذیر مَلّا کو گرفتار کرلیا، تحقیقات ’اہم مرحلے‘ میں داخل
دھماکا 10 نومبر 2025 کو نئی دہلی میں لال قلعہ کے قریب ہوا تھا۔ کیس نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی کے حوالہ کردیا گیا۔
Published : December 9, 2025 at 8:39 PM IST
نئی دہلی: قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے منگل کے روز لال قلعہ علاقے میں 10 نومبر 2025 کو ہونے والے خوفناک کار بم دھماکے کے سلسلے میں آٹھویں ملزم کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا۔ دھماکے میں 11 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔
این آئی اے کے مطابق گرفتار ملزم ڈاکٹر بلال نذیر مَلّا، ضلع بارہمولہ (جموں و کشمیر) سے تعلق رکھتا ہے اور اسے دہلی سے گرفتار کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ بلال نے مبینہ طور پر ہلاک شدہ ملزم عمر ان نبی کو پناہ دی اور اسے لاجسٹک مدد فراہم کی۔
ایجنسی کے مطابق بلال پر شواہد مٹانے کا بھی الزام ہے، جو دہشت گردانہ سازش کا اہم حصہ تھا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے دھماکے کے فوراً بعد جائے وقوعہ کا دورہ کیا تھا، جبکہ وزیراعظم نریندر مودی نے اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔
حادثے کے دو روز بعد، کابینہ نے ایک سرکاری قرارداد منظور کرتے ہوئے دھماکے کو "بزدلانہ، سفاک اور ملک دشمن کارروائی" قرار دیا تھا۔ قرارداد میں متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی گئی تھی۔
این آئی اے نے کہا کہ کیس RC-21/2025 کی تحقیقات تیزی سے جاری ہیں اور مختلف مرکزی و ریاستی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر پوری دہشت گردانہ سازش کی پرتیں کھولی جارہی ہیں۔ ادارے کے مطابق، گرفتار ملزموں سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر مزید کارروائیاں متوقع ہیں۔