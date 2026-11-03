این ایچ آر سی کی مدھیہ پردیش، راجستھان اور مہاراشٹر حکومتوں کو نوٹس: نابالغ لڑکیوں کی فروخت اور اسمگلنگ پر رپورٹ طلب
میڈیا رپورٹ کے مطابق مدھیہ پردیش اور راجستھان کے کئی اضلاع میں والدین بڑی تعداد میں نابالغ بچیوں کو دلالوں کے ہاتھ فروخت کررہے ہیں۔
Published : November 3, 2026 at 7:50 PM IST
نئی دہلی: قومی کمیشن برائے انسانی حقوق (این ایچ آر سی) نے منگل کے روز نابالغ لڑکیوں کی مبینہ فروخت اور انسانی اسمگلنگ کے معاملے پر مدھیہ پردیش، راجستھان اور مہاراشٹر کی حکومتوں کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ کمیشن نے اس معاملے پر دو ہفتوں کے اندر تفصیلی رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ یہ نوٹسز تینوں ریاستوں کے چیف سیکریٹریز اور ڈائریکٹر جنرلز آف پولیس (ڈی جی پیز) کو بھیجے گئے ہیں۔
این ایچ آر سی نے ایک میڈیا رپورٹ پر ازخود نوٹس (سو موٹو نوٹس) لیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مدھیہ پردیش اور راجستھان کی سرحد کے ساتھ واقع کئی اضلاع میں والدین غربت کے باعث بڑی تعداد میں نابالغ بچیوں کو 3 لاکھ سے 5 لاکھ روپے کے عوض دلالوں کے ہاتھ فروخت کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ دلال جعلی دستاویزات تیار کر کے جن میں ان بچیوں کو اپنا گود لیا ہوا بچہ ظاہر کیا جاتا ہے ان کی اسمگلنگ کرتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، بالغ ہونے پر ان کی شناخت چھپانے کے لیے ذاتی تفصیلات تبدیل کی جاتی ہیں اور پھر انہیں جسم فروشی کے لیے مہاراشٹر کے مختلف شہروں میں 35 لاکھ سے 40 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ خبر کے مندرجات "اگر سچ ہیں، تو متاثرہ لڑکیوں کے انسانی حقوق کی سنگین پامالی کا بڑا مسئلہ کھڑا کرتے ہیں"۔
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30 اکتوبر کو شائع ہونے والی اس میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ والدین غربت اور دیگر وجوہات کی بنا پر اپنی بچیوں کو بیچ دیتے ہیں۔ رپورٹ میں اسمگلنگ کا شکار بننے والی ایسی لڑکیوں کے چار مخصوص واقعات کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔