گجرات پولیس پر غیر قانونی حراست میں صحافی پر تشدد کا الزام، حقوق انسانی کمیشن کا ڈی جی پی کو نوٹس
کمیشن نے اس سلسلے میں میڈیا رپورٹ کی بنیاد پر از خود نوٹس لیتے ہوئے گجرات ڈی جی پی سے وضاحت طلب کی ہے۔
Published : April 9, 2026 at 1:47 PM IST
نئی دہلی: این ایچ آر سی نے بدھ کو کہا کہ اس نے گجرات پولیس کے ڈی جی پی کو ان رپورٹوں پر نوٹس جاری کیا ہے کہ گزشتہ ماہ پولیس حکام نے ایک صحافی کو مبینہ غیر قانونی حراست میں لے کر اسے شدید "جسمانی تشدد" کا نشانہ بنایا۔
نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن (این ایچ آر سی) نے رپورٹس کے حوالے سے ایک بیان میں کہا کہ ایک مقامی صحافی کو مبینہ طور پر برہنہ کر کے الٹا لٹکایا گیا اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔
حقوق کے پینل نے کہا کہ انہوں نے اس میڈیا رپورٹ کا "از خود نوٹس" لیا ہے جس میں بتایا گیا کہ ایک آن لائین نیوز سائٹ چلانے والے مقامی صحافی کو 22 مارچ کو "گجرات میں راجکوٹ کرائم برانچ پولیس نے غیر قانونی طریقے سے پکڑا"۔
NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported illegal detention and torture of a journalist by the Rajkot Crime Branch police in Gujarat. May like to refer to the press release at: https://t.co/js6O9qEefZ @PIBHomeAffairs @PIB_India @PTI_News @airnewsalerts @DDNewslive pic.twitter.com/AptuOS7b3s— NHRC India (@India_NHRC) April 8, 2026
رپورٹ کے مطابق، پولیس نے راجکوٹ سول ہسپتال کے عملے کو بھی متاثرہ صحافی کو داخل کرنے کے خلاف "دھمکی" دی۔ این ایچ آر سی نے رپورٹس کے حوالے سے کہا کہ صحافی کو یہ دھمکی بھی دی گئی تھی کہ اس کے خلاف "جھوٹے مجرمانہ مقدمات" درج کیے جائیں گے اور ان کا گھر مسمار کر دیا جائے گا۔
کمیشن نے مشاہدہ کیا ہے کہ میڈیا رپورٹ کا مواد اگر درست ہے تو صحافی کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا سنگین مسئلہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے گجرات کے ڈی جی پی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دو ہفتوں میں تفصیلی رپورٹ طلب کی جاتی ہے جس میں معاملے کی جانچ کی موجودہ صورتحال اور متاثرہ شخص کی صحت کی تفصیلات بھی طلب کی گئیں ہیں۔
29 مارچ کو شائع ہونے والی نیوز رپورٹ کے مطابق، صحافی ایک آن لائن میڈیا آؤٹ لیٹ چلاتا ہے۔ اس رپورٹ میں "مبینہ تشدد کی وجہ سے اسے ہونے والے زخموں" کی وسیع تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ انہیں 23 مارچ کو راجکوٹ سول اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔
کشمیر: حراستی تشدد متاثرہ خورشید چوہان کے خلاف منشیات کا مقدمہ خارج، عدالت نے الزامات سے بری کر دیا
حراستی تشدد کیس: کورٹ ہدایات پر سی بی آئی نے ڈی ایس پی سمیت آٹھ افراد کو کیا گرفتار
حراستی ہلاکت کیس میں ہائی کورٹ نے کیا ضلع مجسٹریٹ کا آرڈر مسترد، نئے احکامات جاری