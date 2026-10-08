بھارت میں ووٹ دینے کا حق انسانی حق نہیں: این ایچ آر سی چیئرمین
پٹنہ میں ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے جسٹس راماسبرامنیم نے کہاکہ سپریم کورٹ کا موقف ہے کہ ووٹ ایک قانونی حق ہے۔
Published : October 8, 2026 at 10:12 PM IST
پٹنہ : قومی انسانی حقوق کمیشن (این ایچ آر سی) کے چیئرمین اور سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس وی. راماسبرامنیم نے کہا ہے کہ بھارت میں ووٹ دینے کے حق کو انسانی حق نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے (یو ڈی ایچ آر) اور بین الاقوامی عہدنامہ برائے شہری و سیاسی حقوق (آئی سی سی پی آر) میں عوام کے ملک کی حکمرانی میں حصہ لینے کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں اس معاملے پر بحث جاری ہے۔
پٹنہ میں ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے جسٹس راماسبرامنیم نے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ 1954 سے یہ موقف اختیار کرتی آئی ہے کہ ووٹ دینے کا حق ایک قانونی حق ہے۔ تاہم، انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، کیونکہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات میں ملک کی حکمرانی میں حصہ لینے کو ایک انسانی حق تسلیم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ حکمرانی میں عوام کس طرح حصہ لیتے ہیں؟ اس کا بنیادی ذریعہ ووٹ دینے کا حق ہے۔ ان کے مطابق آئی سی سی پی آر کے آرٹیکل 25 میں بھی حکمرانی میں حصہ لینے کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے۔
این ایچ آر سی چیئرمین نے کہا کہ اصل پیچیدگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ووٹ دینے کے حق کی آفاقیت کو بنیاد بنا کر یہ طے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آیا یہ بنیادی یا انسانی حق ہے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر ووٹ دینے کا حق انسانی حق ہے تو اسے تمام افراد کے لیے دستیاب ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ محض قانونی حق ہے تو قانون کے ذریعے اس کے لیے کچھ شرائط مقرر کی جاسکتی ہیں۔
ان کے مطابق ہندوستان میں ووٹ دینے کا حق ہر شخص کو حاصل نہیں، بلکہ قانون کے تحت 18 سال سے زیادہ عمر کے افراد اور متعلقہ علاقے میں رہنے والے اہل شہریوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ یہی قانونی پابندیاں اس بحث کو جنم دیتی ہیں کہ اگر کوئی حق قانون کے ذریعے محدود ہو اور ہر شخص کے لیے عالمی طور پر دستیاب نہ ہو تو اسے انسانی حق کیسے قرار دیا جاسکتا ہے۔ جسٹس راماسبرامنیم نے کہا کہ یہی وہ نکتہ ہے جہاں اس معاملے میں پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔
این ایچ آر سی چیئرمین جسٹس راماسبرامنیم کے ساتھ کمیشن کے دیگر ارکان جسٹس بدیوت رنجن سارنگی اور وجیا بھارتی سائیانی بھی پٹنہ میں موجود تھے، جہاں 7 اور 8 اکتوبر کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق دو روزہ اوپن ہیئرنگ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ سرگرمیاں ایسے وقت میں ہوئی ہیں جب ملک کے مختلف حصوں، خصوصاً دہلی میں، الیکشن کمیشن کی جانب سے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے تحت مبینہ طور پر بڑی تعداد میں لوگوں کے ووٹ کے حق سے محروم ہونے کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ خبر کے مطابق ایسے افراد کی تعداد 5 کروڑ سے زیادہ بتائی جارہی ہے۔
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ایس آئی آر کا معاملہ سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے۔ عدالت نے اس سے قبل بہار سے شروع کی گئی ایس آئی آر مشق کو روکنے سے انکار کیا تھا۔ یہ عمل نومبر 2025 کے بہار اسمبلی انتخابات سے قبل شروع ہوا تھا، جس کے بعد اس کا دوسرا مرحلہ تقریباً ایک درجن ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں تک پھیلایا گیا۔ اس وقت اس مشق کا تیسرا مرحلہ 16 ریاستوں اور 3 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جاری ہے۔