زہران ممدانی کے بعد امریکی قانون سازوں نے عمر خالد کے کیس میں شفاف عدالتی کارروائی کی اپیل کی
امریکی قانون سازوں کے ایک گروپ نے خط لکھ کرعنرخالد کے کیس میں بین الاقوامی معیارات کےتحت عدالتی کارروائی کویقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔
Published : January 2, 2026 at 12:01 PM IST
نیویارک: نیو یارک سٹی کے میئر زہران ممدانی نے کارکن عمر خالد کے لیے ایک نوٹ لکھا ہے، جس میں "تلخی" اور ان احساسات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینے والے الفاظ کو یاد کیا ہے۔
یہ نوٹ خالد کی ساتھی بانوجیوتسنا لہری نے ایکس پر پوسٹ کیا تھا۔ "جب جیلیں الگ تھلگ ہونے کی کوشش کرتی ہیں تو الفاظ سفر کرتے ہیں۔نوٹ کے ساتھ کیپشن میں لکھا ہے، زہران ممدانی نے عمر خالد کو لکھا۔"
Zohran Mamdani writes to Umar Khalid.— banojyotsna ... (@banojyotsna) January 1, 2026
December 2025. #FreeUmarKhalid#FreeAllPoliticalPrisoners pic.twitter.com/QTYe06cRp5
ممدانی کی طرف سے دستخط شدہ ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹ میں کہا گیا ہے، "پیارے عمر، اکثر تمہاری اس بات کو یاد کرتا ہوں کہ دل میں رنج، غصہ اور ناانصافی کی کڑواہٹ کو جمع نہیں ہونے دینا چاہیے، اور یہ بھی کہ انسان کو ان احساسات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔"
نیویارک سٹی کے میئر کے انتخاب میں کامیابی سے دو سال قبل 2023 میں زہران ممدانی نے نیویارک میں منعقدہ ہاوڈی ڈیموکریسی تقریب کے دوران عمر خالد کے خطوط پڑھ کر سنائے تھے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے زہران ممدانی نے کہا تھا کہ میں عمر خالد کا ایک خط پڑھنے جا رہا ہوں، جو دہلی کی جے این یو کے سابق طالب علم کارکن اور اسکالر ہیں۔ انہوں نے لنچنگ اور نفرت کے خلاف مہم منظم کی۔ وہ (عمر خالد) ایک ہزار دن سے زائد عرصے سے یو اے پی اے کے تحت جیل میں قید ہیں، اب تک ٹرائل کا سامنا نہیں کیا، جبکہ ان کی ضمانت کی درخواستیں بارہا مسترد کی جا چکی ہیں۔ انہیں قتل کی کوشش کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔
عمر خالد اور چند دیگر کے خلاف دہشت گردی کے سخت قانون غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ، 1967 (یو اے پی اے) اور آئی پی سی کی مختلف دفعات کے تحت فروری 2020 کے دہلی فسادات کے مبینہ طور پر "ماسٹر مائنڈ" ہونے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ان فسادات میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔
International solidarity for Umar and other political prisoners. https://t.co/XrXmm1ijPV— banojyotsna ... (@banojyotsna) January 1, 2026
دریں اثنا، امریکی قانون سازوں کے ایک گروپ نے امریکہ میں ہندوستانی سفیر ونے کواترا کو خط لکھا ہے کہ خالد کو ضمانت دی جائے اور "بین الاقوامی قانون کے مطابق منصفانہ، بروقت ٹرائل" کو یقینی بنایا جائے۔ امریکی نمائندے جم میک گورن اور جیمی راسکن ان آٹھ قانون سازوں میں شامل ہیں جنہوں نے کواترا کو خط لکھا ہے۔ خط میں 2020 دہلی فسادات کے سلسلے میں الزامات عائد کیے جانے والے خالد سمیت دیگر افراد کی طویل پری ٹرائل حراست کے بارے میں تشویش" کا اظہار کیا گیا ہے۔
خط میں کہا گیا ہے کہ "امریکہ اور ہندوستان کے درمیان ایک دیرینہ اسٹریٹجک شراکت داری ہے جس کی جڑیں تاریخی طور پر جمہوری اقدار، آئینی طرز حکمرانی اور عوام سے عوام کے مضبوط رشتوں میں جڑی ہوئی ہیں،" خط میں مزید کہا گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریتوں کے طور پر، دونوں ممالک آزادی، قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق اور تکثیریت کے تحفظ اور برقرار رکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔
خط میں لکھا گیا ہے کہ، یہ اسی جذبے کے تحت ہے کہ قانون ساز خالد کی حراست کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔
قانون سازوں نے دعویٰ کیا کہ انسانی حقوق کی تنظیموں، قانونی ماہرین اور عالمی میڈیا نے خالد کی حراست سے متعلق تحقیقات اور قانونی عمل کے منصفانہ ہونے پر سوالات اٹھائے ہیں۔
عمر خالد کو یو اے پی اے کے تحت بنا چارج شیٹ کے پانچ سال سے جیل میں رکھا گیا ہے اور بارہا تحقیقاتی ایجنسیوں نے ضمانت کی مخالفت کی ہے۔ ایجنسیوں کے اس عمل کو انسانی حقوق کے ماہرین نے قانون اور مساوات کے بین الاقوامی معیارات کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔"
امریکی قانون سازوں نے مزید کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات اس وقت سپریم کورٹ آف انڈیا میں زیر غور ہیں۔ انھوں نے عمر خالد کو بہن کی شادی میں شرکت کے لیے عارضی ضمانت پر رہا کیے جانے کا خیر مقدم بھی کیا ہے۔
انہوں نے درخواست کی کہ خالد کو ضمانت دی جائے اور عدالتی کارروائی کے دوران انہیں رہا کیا جائے۔ قانون سازوں نے کہا کہ، "ہندوستان کے جمہوری اداروں اور امریکہ کے کلیدی شراکت دار کے طور پر اس کے کردار کے احترام کے ساتھ، ہم آپ کی حکومت (حکومت ہند) سے درخواست کرتے ہیں کہ جیل میں قید خالد اور اس کے ساتھی ملزمان کے ساتھ بین الاقوامی معیارات کے تحت عدالتی کارروائی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں۔"
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
