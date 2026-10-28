مارگادرشی چٹ فنڈ کا نیا ریکارڈ: تمل ناڈو میں ماہانہ کاروبار 100 کروڑ روپے سے متجاوز
تمل ناڈو کی شاخوں کا ماہانہ 100 کروڑ روپے کا کاروبار سالانہ بنیادوں پر 1,200 کروڑ روپے کا خالص حجم بنتا ہے۔
Published : October 28, 2026 at 10:43 PM IST
چینئی: حیدرآباد میں مرکزی دفتر رکھنے والی معروف مالیاتی کمپنی 'مارگادرشی چٹ فنڈ' نے تمل ناڈو میں اپنی شاخوں کے ذریعے 100 کروڑ روپے ماہانہ کاروبار کا نیا سنگِ میل عبور کر کے تاریخی کامیابی حاصل کرلی ہے۔ کمپنی کے تمل ناڈو ڈائریکٹر شریدھر نے بتایا کہ رواں سال ادارے کا مجموعی سالانہ کاروبار 16,000 کروڑ روپے سے تجاوز کرنے کی توقع ہے۔ مارگادرشی چٹ فنڈ گزشتہ چھ دہائیوں سے چٹ فنڈ کے شعبے میں صفِ اول کا ادارہ رہا ہے اور جنوبی ہند کے عوام کے درمیان اعتماد و شفافیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
سال 1962ء میں قائم ہونے والی یہ کمپنی تلنگانہ، آندھرا پردیش، تمل ناڈو اور کرناٹک کے عوام کو مسلسل اپنی خدمات فراہم کر رہی ہے۔ تمل ناڈو میں 100 کروڑ روپے ماہانہ کاروبار مکمل ہونے کی خوشی میں چینئی کے علاقے نُنگم باکم میں واقع تمل ناڈو ہیڈ آفس میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں تمل ناڈو کی مختلف شاخوں اور راموجی فلم سٹی کے ملازمین نے شرکت کی۔ اس موقع پر کمپنی کے تمل ناڈو ڈویژن کے ڈائریکٹر شریدھر نے کیک کاٹ کر ملازمین میں تقسیم کیا۔
بعد ازاں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر شریدھر نے کہا کہ مارگادرشی چٹ فنڈ اس وقت تمل ناڈو میں 18 شاخوں کے ساتھ کامیابی سے سرگرمِ عمل ہے اور ان شاخوں کی تعداد بڑھا کر 20 کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ ماہ (نومبر) کے دوران چینئی کے علاقے گوڈوونچیری اور تروولور میں دو نئی شاخیں کھولی جارہی ہیں، جس سے مجموعی شاخوں کی تعداد 20 ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ پڈوچیری اور توتھوکڑی میں بھی نئی شاخیں کھولنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ تمل ناڈو کی شاخوں کا ماہانہ 100 کروڑ روپے کا کاروبار سالانہ بنیادوں پر 1,200 کروڑ روپے کا خالص حجم بنتا ہے، جو کہ چٹ فنڈ انڈسٹری میں ایک نمایاں سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ گزشتہ برس بھی کمپنی نے تقریباً 20 فیصد کی شرحِ نمو درج کی تھی اور رواں مالی سال کے دوران بھی 20 فیصد سالانہ ترقی کا تسلسل برقرار رہنے کی امید ہے۔ شریدھر نے کہا کہ تمل ناڈو میں کمپنی کی شاخیں اب اپنے اگلے توسیعی مرحلے میں داخل ہو رہی ہیں۔ کمپنی ریاست بھر کے صارفین کو بہترین اور بروقت مالیاتی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے خاص شہرت رکھتی ہے۔
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صارفین کو مزید تیز رفتار اور معیاری سروسز کی فراہمی کے لیے کمپنی اپنے تمام انتظامی و مالیاتی عمل کو تیزی سے مکمل ڈیجیٹل نظام پر منتقل کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صرف ریاست تمل ناڈو میں آئندہ 28 مارچ تک 2,000 کروڑ روپے کے کاروباری حجم کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ تمل ناڈو سمیت تمام ریاستوں میں مارگادرشی کا مجموعی سالانہ کاروبار اس سال 16,000 کروڑ روپے سے تجاوز کر جائے گا۔ صارفین میں مارگادرشی کی زبردست مقبولیت کے بعد ہ کمپنی آئندہ 28 مارچ تک تمل ناڈو میں مزید 10 نئی شاخیں کھول کر اپنے دائرہ کار کو مزید وسعت دے گی۔