ٹریفک قوانین کو توڑنا پڑے گا مہنگا۔۔۔ اب، پانچ چالان کٹے تو ڈرائیونگ لائسنس ہو جائے گا منسوخ
نیو موٹر وہیکل رولز 2026 کے تحت، ایک سال میں پانچ ٹریفک خلاف ورزیوں پر ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے۔
Published : February 25, 2026 at 4:37 PM IST
نئی دہلی: ملک کی سڑکوں پر حادثات کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ڈرائیوروں کے لاپرواہ رویے سے نمٹنے کے لیے مرکزی حکومت نے ایک تاریخی اور انتہائی سخت قدم اٹھایا ہے۔ حکومت نے "سنٹرل موٹر وہیکلز (دوسری ترمیم) رولز 2026" نافذ کیا ہے، جو ٹریفک قوانین میں انقلابی تبدیلیاں لا رہا ہے۔ اب، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس (DL) نہ صرف کسی بڑے حادثے کے بعد، بلکہ بار بار معمولی غلطیوں پر بھی منسوخ کر دیا جائے گا۔
پانچ غلطیاں اور لائسنس منسوخ
رپورٹ کے مطابق نئے قوانین کا سب سے زیادہ اثر ڈرائیور کے رویے پر پڑتا ہے۔ اب تک یہ قوانین جرمانے کی ادائیگی تک محدود تھے لیکن اب حکومت نے رولز میں رویے پر کنٹرول شامل کر دیا ہے۔ نئے قانون کے مطابق اگر کوئی ڈرائیور ایک سال کے اندر پانچ بار ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو محکمہ ٹرانسپورٹ (آر ٹی او) کو اس کا لائسنس معطل یا مستقل طور پر منسوخ کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہوگا۔
ان 24 غلطیوں پر "تیسری آنکھ" کی نظر
حکومت نے کل 24 قسم کے ٹریفک جرائم کی نشاندہی کی ہے، جن پر اب بہت سنجیدگی سے غور کیا جائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ ’’معمولی‘‘ اور ’’بڑے‘‘ کی تفریق ختم کردی گئی ہے۔ درج ذیل جرائم کو اب لائسنس کی منسوخی کی بنیاد سمجھا جائے گا۔
1- مقررہ رفتار کی حد سے زیادہ تیز گاڑی چلانا
2- سیٹ بیلٹ یا ہیلمٹ نہ پہننا
3- ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون پر بات کرنا
4- ٹریفک سگنلز کی خلاف ورزی (ریڈ لائٹ)
5- غلط سمت میں گاڑی چلانا
6- درست دستاویزات (بیمہ یا آلودگی سرٹیفکیٹ) کے بغیر سڑک پر ڈرائیونگ
ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور آر ٹی او الرٹ سسٹم
اب سڑکوں پر پولیس ہو یا نہ ہو، ہر غلطی پکڑی جائے گی۔ ہائی ٹیک اے این پی آر کیمروں، سی سی ٹی وی اور ای چالان سسٹم کے ذریعے تمام ڈیٹا براہ راست 'واہن' اور 'سارتھی' پورٹلز پر اپلوڈ کرایا جائے گا۔ جیسے ہی کوئی ڈرائیور پانچواں جرم کرے گا، متعلقہ آر ٹی او کو آٹومیٹک الرٹ ملے گا۔ لائسنس منسوخ کرنے سے پہلے ڈرائیور کو 'شو کاز نوٹس' بھیجا جائے گا، جس سے انہیں اپنی وضاحت کا موقع ملے گا۔ جواب تسلی بخش نہ ہونے کی صورت میں لائسنس مستقل طور پر معطل کیا جا سکتا ہے۔
ٹول ٹیکس بقایا ہے؟ گاڑی فروخت نہیں کر سکتے
حکومت نے نہ صرف سیکورٹی بلکہ ریونیو کی وصولی بھی سخت کر دی ہے۔ اگر آپ کی گاڑی پر ٹول ٹیکس واجبات ہیں تو آپ کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ٹول بقایا ہے، تو گاڑی کو 'نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ' (این او سی) نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی گاڑی کسی دوسری ریاست میں فروخت یا ٹرانسفر نہیں کر پائیں گے۔ پرانی نجی گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ کی تجدید نہیں کی جائے گی اور کمرشل گاڑیوں کے اجازت نامے بھی معطل کر دیے جائیں گے۔
یہ بھی پڑھیں: