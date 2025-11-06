'چودہ تاریخ کو نئی سرکار...' تیجسوی یادو نے اپنے خاندان کے ساتھ ووٹ ڈالا
بہار اسمبلی انتخابات کے لیے پہلے مرحلے کی ووٹنگ جاری ہے۔ تیجسوی یادو اپنے پورے خاندان کے ساتھ حق رائے دہی کا استعمال کیا۔
Published : November 6, 2025 at 10:29 AM IST
پٹنہ: بہار انتخابات 2025 کے لیے پہلے مرحلے کی ووٹنگ جاری ہے۔ تیجسوی یادو اپنے پورے خاندان کے ساتھ ووٹ ڈالنے پہنچے۔ لالو پرساد یادو، رابڑی دیوی، روہنی اچاریہ، میسا بھارتی، اور تیجسوی یادو کی اہلیہ راج شری نے پٹنہ ویٹرنری کالج پہنچ کر اپنا ووٹ ڈالا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تیجسوی یادو نے کہا کہ 14 تاریخ کو نئی سرکار آ رہی ہے۔
#WATCH | Patna: Former Bihar CM and RJD Supremo Lalu Prasad Yadav, his wife and former CM Rabri Devi, RJD leader and Mahagathbandhan's CM face Tejashwi Yadav, his wife, Rajshree Yadav, RJD leaders Misa Bharti and Rohini Acharya show their inked fingers after casting their votes… pic.twitter.com/gs4MdDN4k1— ANI (@ANI) November 6, 2025
تبدیلی، ترقی اور نوکری کے لیے ووٹ ڈالیں: تیجسوی
آر جے ڈی لیڈر اور عظیم اتحاد کی طرف سے وزیر اعلی عہدے کے امیدوار تیجسوی یادو نے ووٹ ڈالنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ "میں بہار کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے حال اور مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالیں۔ روزگار، تعلیم، اچھی صحت کی دیکھ بھال کے لیے ووٹ دیں...''
#WATCH | Patna: After casting his vote, RJD leader and Mahagathbandhan's CM face Tejashwi Yadav says, " i appeal to the people of bihar to cast their votes in large numbers, keeping in mind their present and future. vote for employment, education, good healthcare... we are going… pic.twitter.com/TiB6482PKN— ANI (@ANI) November 6, 2025
"ہر ایک کو اپنے گھروں سے باہر نکلنا چاہئے اور تبدیلی، ترقی، نوکریوں کے لیے ووٹ دینا چاہیے۔" تیجسوی یادو، سی ایم امیدوار، عظیم اتحاد
#WATCH | Patna: RJD leader and Mahagathbandhan's CM face Tejashwi Yadav says, " everyone should come out of their houses and vote for change, vote for development, vote for jobs." pic.twitter.com/GAcJx3RrN7— ANI (@ANI) November 6, 2025
اس بار بدلاؤ ہوگا، عوام تبدیلی لائیں گے: رابڑی دیوی
اس موقعے پر اپنے خاندان کے ساتھ ووٹ ڈالنے پہنچیں آر جے ڈی لیڈر رابڑی دیوی نے کہا کہ، "میں خواتین، بچوں، اور ہر ایک سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور ووٹ دیں۔ اس بار تبدیلی آئے گی، عوام تبدیلی لائیں گے۔" رابڑی دیوی نے اسی کے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں تیجسوی یادو اور تیج پرتاپ یادو کو بھی جیت کے لیے 'آشیرواد' دیا۔
" my best wishes to both my sons" says rabri devi, yadav family confident of return to power— ANI Digital (@ani_digital) November 6, 2025
read @ANI Story |https://t.co/URa4SdjXDy#RabriDevi #YadavFamily #RJD pic.twitter.com/r81RNStTby
لالو یادو ووٹ ڈالنے کے بعد میڈیا کے سامنے خاموش رہے
آر جے ڈی سربراہ لالو پرساد یادو اپنے پورے خاندان کے ساتھ بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹ ڈالنے پہنچے۔ آر جے ڈی لیڈر روہنی آچاریہ اپنے والد کے شانہ بشانہ کھڑی تھیں۔ اس دوران لالو یادو میڈیا سے بات کیے بغیر چلے گئے۔
ایسی سرکار منتخب کریں جو روزگار فراہم کرے: روہنی یادو
ووٹنگ کے موقعے پر روہنی آچاریہ نے کہا کہ "یہ انتخاب ہمارے محنت کش بھائیوں کے لیے ہے جو گاؤں میں روزگار کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے لوگ، بہار کے لوگ ایسی حکومت کا انتخاب کریں گے جو روزگار فراہم کرے اور ڈبل انجن والی حکومت کو اکھاڑ پھینکے۔"
#WATCH | #BiharElection2025 | Patna: On Janshakti Janta Dal chief Tej Pratap Yadav contesting from Mahua, RJD leader Rohini Acharya says, " my blessings are with him. do you not bless your siblings?"— ANI (@ANI) November 6, 2025
she further says, "unemployment is going to be eradicated in bihar this time.… pic.twitter.com/kGZwctIeBP
رکن پارلیمنٹ میسا بھارتی نے بھی ووٹ ڈالا
آر جے ڈی ایم پی میسا بھارتی بھی سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ پہنچیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ "اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سمجھداری سے ووٹ دیں۔ عظیم اتحاد کی حمایت کریں۔"
واضح رہے کہ تیجسوی یادو اپنی اہلیہ راجشری یادو سمیت اپنے پورے خاندان کے ساتھ پولنگ بوتھ پہنچ کر ووٹ ڈالا۔ یہ پہلی بار ہے کہ انہوں نے بہار میں ووٹر کے طور پر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ انہوں نے اس موقعے پر میڈیا سے بات کرنے سے گریز کیا۔
