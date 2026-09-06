اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے، وہ اپوزیشن کو نئے نام دیتے ہیں، مودی کے 'ناراض پھوپھا' تبصرہ پر کانگریس
کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے کہا کہ مودی حکومت کی عوام دشمن پالیسیاں بدستور برقرار ہیں۔
Published : September 6, 2026 at 7:51 PM IST
نئی دہلی: کانگریس نے اتوار کے روز کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا "ناراض پھوپھا" جیسے الفاظ کا استعمال ان کے انداز کا حصہ ہے کہ وہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ہر سال حزب اختلاف کو نیا نام دیتے ہیں۔
اپوزیشن پارٹی کانگریس نے وزیر اعظم مودی پر دہلی یونیورسٹی کے شری رام کالج آف کامرس کے پلیٹ فارم کا غلط استعمال کرنے اور ہفتہ کو منعقدہ کالج کی صد سالہ تقریبات کو ایک اور سیاسی پروپیگنڈے میں تبدیل کرنے کا الزام لگایا۔
.@narendramodi जी कल दिल्ली विश्वविद्यालय के SRCC में गए। यह देश के युवाओं, शिक्षा और उनके भविष्य पर संवाद का अवसर था। लेकिन अफसोस, युवाओं के सवालों का सामना करने के बजाय भाषण फिर एक राजनीतिक प्रचार में बदल गया।— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 6, 2026
मोदी जी की Modus Operandi —
लोकतंत्र में सवालों को दबाने के लिए…
کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے کہا کہ نریندر مودی نے کل دہلی یونیورسٹی کے شری رام کالج آف کامرس کا دورہ کیا۔ یہ تعلیم اور ملک کے نوجوانوں کے مستقبل پر بات کرنے کا موقع تھا۔ بدقسمتی سے نوجوانوں کے سوالات پر توجہ دینے کے بجائے تقریر ایک بار پھر سیاسی پروپیگنڈے میں ڈھل گئی۔
انہوں نے کہا کہ مودی کا طریقہ جمہوریت میں اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اپوزیشن کو سال بہ سال نئے لیبل دے کر سوالات کو دبانا ہے۔ ناراض پھوپھا، برین واشڈ نکسل، شہری نکسل، خان مارکیٹ گینگ، مشتعل، پرجیوی۔
انہوں نے کہا کہ لیبل بدلتے رہتے ہیں لیکن مودی حکومت کی عوام دشمن پالیسیاں بدستور برقرار ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مودی جی، رابطے کی ضرورت صرف اس وقت ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوں۔ وزیر اعظم نے اپنا رپورٹ کارڈ (پروگریس رپورٹ) دکھایا۔ ملک کا نوجوان بھی اپنے رپورٹ کارڈ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس رپورٹ کارڈ میں بے روزگاری، برسوں سے رکی ہوئی سرکاری بھرتیاں، پیپر لیک سے پریشان طلباء، تعلیمی اخراجات میں کمی، یونیورسٹیوں میں اسکالرشپ کے بڑھتے ہوئے دباؤ اور خودکار مواقعوں پر دباؤ شامل ہیں۔انہوں نے کہا کہ چھاتروں کی گونج کو سنئے ادھر ادھر کی بات کرنے سے کوئی حل نہیں نکلے گا۔
کانگریس کے میڈیا اور پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پون کھیرا نے کہا کہ برتری کو مسلط کرنے کی کوشش کرنا اکثر احساس کمتری کا بدترین اظہار ہوتا ہے۔
کھیڑا نے ایکس پر کہا کہ وزیر اعظم کے طور پر 12 سال گزرنے کے بعد بھی، ان کے پاس ایس آر سی سی جیسے باوقار ادارے میں ملک کے نوجوانوں کو دینے کے لیے کوئی ویژن، کوئی متاثر کن پیغام اور کچھ بھی مثبت نہیں ہے، اس کے بجائے، اپوزیشن پر تنقید ایک ایسے وزیر اعظم کے بارے میں سنگین سوالات اٹھاتی ہے جس کے پاس کوئی خیال باقی نہیں رہا، کہنے کے لئے کوئی مثبت بات نہیں بچی۔