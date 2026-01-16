پی ایم مودی سنکرانتی کے بعد نئے دفتر میں منتقل ہوجائیں گے، آفس کا نام ہوگا سیوا تیرتھ

پی ایم مودی سنکرانتی کے بعد نئے دفتر میں منتقل ہوجائیں گے، آفس کا نام ہوگا سیوا تیرتھ
وزیر اعظم نریندر مودی کا دفتر جلد ہی تبدیل ہونے والا ہے۔ اسے سیوا تیرتھ کا نام دیا گیا ہے۔
Published : January 16, 2026 at 6:53 AM IST
نئی دہلی: توقع ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی سنکرانتی کے بعد نئے دفتر میں چلے جائیں گے۔ اسے سیوا تیرتھ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پی ایم مودی کے لیے ایک نئی رہائش گاہ بھی تعمیر کی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پی ایم مودی سنکرانتی یا اس کے بعد وہاں سے کام کریں گے۔
عام زبان میں یہ نیا پی ایم او ہوگا۔ تاہم اسے سیوا تیرتھ کا نام دیا گیا ہے۔ سیوا تیرتھ کمپلیکس میں کل تین عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔ یہ Raisina Hills کے قریب واقع ہے۔ اس کے بارے میں معلومات کا اعلان سنٹرل وسٹا پروجیکٹ کے وقت کیا گیا تھا، یعنی یہ بڑی حد تک اس کا حصہ ہوگا۔ فی الحال، پی ایم او ساؤتھ بلاک میں واقع ہے۔
سیوا تیرتھ کی تین عمارتوں میں سے ایک میں کابینہ سیکرٹریٹ جبکہ دوسری میں سیکورٹی فورسز کے دفاتر (قومی سلامتی کونسل سیکرٹریٹ) ہوں گے۔ تیسرا وزیراعظم کا دفتر ہوگا۔ کابینہ سیکرٹریٹ کو پہلے ہی وہاں منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے متعدد مواقع پر کہا ہے کہ وہ ملک کو غلامی کی علامتوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں اور یہ اس سمت میں ایک اور قدم ہے۔
اس کا جواب نہیں ہے۔ آزادی کے بعد سے تمام وزرائے اعظم نے ساؤتھ بلاک سے کام کیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہوگا جب پی ایم او کو منتقل کیا جارہا ہے۔ سیوا تیرتھ کی تعمیر کی لاگت سے متعلق میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس پر 1,189 کروڑ روپے لاگت آئی ہے۔ یہ 226,203 مربع فٹ پر پھیلا ہوا ہے۔ ایل اینڈ ٹی نے کام مکمل کیا۔ اپوزیشن لیڈر اس عمارت کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں، جب موجودہ پی ایم او پہلے سے موجود ہے تو نئے پی ایم او کی ضرورت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔
مودی حکومت نے پہلے ہی 7 ریس کورس روڈ کا نام بدل دیا ہے جسے اب 7 لوک کلیان مارگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2016 میں وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ کا نام بدل کر لوک کلیان مارگ رکھ دیا گیا۔ راج پتھ کا نام بھی بدل کر کرتاویہ پتھ رکھ دیا گیا ہے۔ راشٹرپتی بھون سے انڈیا گیٹ تک درختوں سے جڑے راستے کو اب کارتاویہ پتھ کہا جاتا ہے۔ وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ نے کارتویہ بھون 3 میں منتقل کر دیا ہے۔ یہ تمام دفاتر مشترکہ مرکزی سیکرٹریٹ کا حصہ ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ موجودہ عمارتوں، ساؤتھ بلاک اور نارتھ بلاک میں کیا تعمیر کیا جائے گا، جہاں یہ دفاتر پہلے رہائش پذیر تھے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ان عمارتوں کو ہندوستان کے عہد کے میوزیم میں تبدیل کیا جائے گا، جہاں ملک کے ورثے سے متعلق اشیاء کو محفوظ کیا جائے گا۔