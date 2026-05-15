نیٹ پیپر لیک کے ملزم دھننجے لوکھنڈے کو 6 دن کی سی بی آئی حراست میں بھیج دیا گیا
اس سے پہلے 14 مئی کو عدالت نے پانچ ملزمان کو سات دن کے لیے سی بی آئی کی حراست میں بھیجا تھا۔
Published : May 15, 2026 at 6:39 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ نے نیٹ پیپر لیک معاملے کے ملزم دھننجے لوکھنڈے کو چھ دن کے لیے سی بی آئی کی حراست میں بھیج دیا ہے۔ خصوصی جج اجے گپتا نے یہ حکم جاری کیا۔ یہ الزام ہے کہ دھننجے لوکھنڈے کو منیشا واگھمارے نے نیٹ کے سوالیہ پرچے فراہم کیے تھے۔ بعد ازاں دھننجے لوکھنڈے نے شبھم کھیروار کو سوالیہ پرچہ فراہم کیا۔ سی بی آئی نے کہا کہ منیشا واگھمارے سے متعلق تحقیقات جاری ہے۔
عدالت نے جن ملزمان کو پہلے سی بی آئی کی تحویل میں بھیجنے کا حکم دیا تھا، ان میں ناسک کے شبھم کھیرنارے، مانگی لال بیول، وکاس بیول، جے پور کے دنیش بیول اور گروگرام کے یش یادو شامل ہیں۔ شبھم کھیرنارے کو 13 مئی کو ممبئی میں گرفتار کیا گیا تھا، جہاں سے اسے دو دن کے ٹرانزٹ ریمانڈ پر دہلی لایا گیا تھا۔ شبھم کھیرنارے مہاراشٹر کے ناسک کا رہنے والا ہے۔
سی بی آئی کے مطابق، 3 مئی کو این ای ای ٹی امتحان سے پہلے سوالیہ پرچہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے ذریعے گردش کیا گیا تھا۔ سی بی آئی نے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) میں ہائر ایجوکیشن کے ڈائریکٹر ورون بھردواج کی شکایت پر 12 مئی کو ایف آئی آر درج کی تھی۔
سی بی آئی کے مطابق اپریل میں ناسک کے شبھم نے یش یادو سے رابطہ کیا اور کہا کہ مانگی لال نے ان سے رابطہ کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ میرے بیٹے کے نیٹ امتحان کے لیے دس سے بارہ لاکھ روپے میں سوالیہ پرچوں کا بندوبست کرے۔ 29 اپریل کو یش یادو نے فزکس، کیمسٹری اور بیالوجی کے سوالیہ پرچے ٹیلی گرام کے ذریعے پی ڈی ایف فارمیٹ میں دستیاب کرائے ہیں۔ سوالیہ پرچے حاصل کرنے کے بعد، مانگی لال نے انہیں چھاپ کر اپنے بیٹے، امان بیول، رشتہ داروں اور دیگر جاننے والوں کو فراہم کیا۔ واضح رہے کہ 3 مئی کو ہونے والا نیٹ کا امتحان سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے الزامات کے بعد منسوخ کر دیا گیا تھا۔ مرکزی حکومت نے معاملے کی سی بی آئی جانچ کا حکم دیا۔ امتحان اب 21 جون کو ہوگا۔
واضح رہے کہ 4 مئی کو دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے سب سے پہلے ایک ایسے منظم گروہ کا پردہ فاش کیا جو نیٹ کے امیدواروں کو ایم بی بی ایس میں داخلے کا وعدہ کر کے دھوکہ دے رہا تھا۔ اس کارروائی میں کرائم برانچ نے مرکزی ملزم سنتوش کمار جیسوال کے ساتھ ساتھ سنت پرتاپ سنگھ، ڈاکٹر اخلاق عالم عرف گولڈن عالم اور ویوود بھائی کو گرفتار کیا۔