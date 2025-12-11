نریندر مودی اور نیتن یاہو کا ٹیلی فونک رابطہ، مشرقِ وسطیٰ میں امن، دہشت گردی کے خاتمہ اور اسٹریٹجک شراکت داری پر تبادلۂ خیال

نریندر مودی اور نیتن یاہو کا ٹیلی فونک رابطہ، مشرقِ وسطیٰ میں امن، دہشت گردی کے خاتمہ اور اسٹریٹجک شراکت داری پر تبادلۂ خیال
مودی اور یاہو نے بھارت اور اسرائیل کے درمیان جاری اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر اطمینان کا اظہار کیا اور اسے مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔
Published : December 11, 2025 at 1:19 PM IST
نئی دہلی: بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی اور اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے درمیان بدھ کے روز اہم ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ، خطے کی صورتحال اور دہشت گردی کے مسئلے پر تفصیلی بات چیت کی۔ وزیراعظم کے دفتر (پی ایم او) کے مطابق نیتن یاہو نے مودی کو فون کیا اور مشرقِ وسطیٰ کی تازہ صورتحال خصوصاً غزہ اور خطے میں جاری کشیدگی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
بیان میں کہا گیا کہ وزیراعظم مودی نے خطے میں پائیدار اور منصفانہ امن کے قیام کی حمایت کا اعادہ کیا اور غزہ امن منصوبے کے جلد نفاذ کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت اور اسرائیل کے درمیان جاری اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر اطمینان کا اظہار کیا اور اسے مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ مزید برآں، مودی اور نیتن یاہو نے دہشت گردی کی ہر شکل اور ہر نوعیت کی سخت مذمت کرتے ہوئے زیرو ٹالرنس پالیسی کو جاری رکھنے کے عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ عالمی امن کے لیے دہشت گردی کے خاتمے پر مشترکہ کارروائی ناگزیر ہے۔
بیان کے مطابق دونوں ملکوں کے سربراہان نے رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا، جو خطے میں بدلتی صورتحال کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ گفتگو بھارت کی مشرقِ وسطیٰ میں بڑھتی ہوا سفارتی کردار اور اسرائیل کے ساتھ دیرینہ تعلقات کی مضبوطی کی علامت ہے۔