نیپال میں تباہ کن سیلاب، بھارت نے 37.5 ٹن امدادی سامان روانہ کر دیا
نیپال میں تباہ کن سیلاب کے بعد بھارت نے پڑوسی ملک کی مدد کے لیے 37.5 ٹن سامان، ادویات اور خوراک روانہ کی۔
Published : August 27, 2026 at 2:25 PM IST
نئی دہلی: نئی دہلی میں نیپال کے سفارت خانے نے بھارت کی حکومت اور عوام کا اظہارِ یکجہتی اور فوری انسانی امداد پر شکریہ ادا کیا ہے۔ بھارت نے نیپال میں جاری امدادی اور راحتی کارروائیوں میں مدد کے لیے 37.5 ٹن انسانی امدادی سامان، ادویات اور کھانے کے پیکٹ لے جانے والی دوسری پرواز روانہ کی ہے۔
بھوٹے کوشی دریا میں آنے والے شدید اچانک سیلاب کی زد میں آکر کم از کم 165 افراد ہلاک ہوچکے ہیں، جب کہ سیکڑوں افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ شدید مانسون بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو بے گھر کردیا ہے۔ اس کے علاوہ مکانات، آبادیوں، سڑکوں، پلوں، زرعی اراضی اور دیگر اہم بنیادی ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔
نیپال نے بھارت کی قیادت کا شکریہ ادا کیا
نیپالی سفارت خانے کے بیان میں کہا گیا کہ مشکل کی اس گھڑی میں سفارت خانہ بھارت کی صدر دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی جانب سے تعزیت، دعاؤں اور اظہارِ یکجہتی پر تہہ دل سے شکر گزار ہے۔
سفارت خانے نے مرکزی وزرا، گورنروں، وزرائے اعلیٰ، ارکانِ پارلیمنٹ، سیاسی رہنماؤں اور بھارت بھر کے عوام کا بھی ہمدردی اور یکجہتی کے پیغامات پر شکریہ ادا کیا۔
بیان میں کہا گیا کہ متاثرہ خاندانوں سے اظہارِ ہمدردی، ان کی تشویش اور بھارت کی حمایت کی یقین دہانی نے غم کی اس گھڑی میں نیپال کے عوام کو حوصلہ اور تسلی فراہم کی ہے۔
بھارت نے دوسری امدادی رسد بھیجی
بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ نیپال کے لیے 37.5 ٹن انسانی امداد اور قدرتی آفات سے نمٹنے کا سامان، ادویات اور کھانے کے پیکٹ لے جانے والی دوسری پرواز روانہ ہوگئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نیپالی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور جاری امدادی کارروائیوں میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔
یہ امدادی کھیپ بدھ کو بھیجی گئی 10 ٹن کی پہلی کھیپ کے بعد روانہ کی گئی ہے۔ بھارت کے نیپال میں سفیر نوین سریواستو نے پہلی امدادی کھیپ نیپال کے وزیر ثقافت، سیاحت و شہری ہوابازی کھڑک راج پاؤڈیل کے حوالے کی تھی۔
امدادی سامان میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علاقوں کے لیے ضروری اشیا شامل
بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت نیپال کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے اور ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
غیر ملکی شہریوں کے حوالے سے رابطہ
نیپالی سفارت خانے نے کہا کہ وہ وزارت خارجہ، دیگر متعلقہ بھارتی حکام اور مختلف سفارتی مشنز کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے تاکہ آفت سے متاثر ہونے والے غیر ملکی شہریوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں۔
سفارت خانے نے عوام اور میڈیا سے اپیل کی کہ وہ صرف سرکاری ذرائع سے جاری معلومات پر بھروسہ کریں اور غیر مصدقہ خبریں، متاثرہ افراد کی ذاتی معلومات یا غیر مجاز چندہ مہمات پھیلانے سے گریز کریں۔
سفارت خانے نے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے گہری تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی اور لاپتہ افراد کی محفوظ اور فوری بازیابی کے لیے دعا کی۔
نیپال حکومت کی فوری ترجیحات میں قیمتی جانیں بچانا، لاپتہ اور پھنسے ہوئے افراد، بشمول غیر ملکی شہریوں کو تلاش اور ریسکیو کرنا، زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنا، خوراک، صاف پینے کا پانی اور عارضی رہائش کی فراہمی، مواصلاتی نظام اور ضروری خدمات کی بحالی شامل ہیں۔
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بھارت کی یہ امداد اس کی دیرینہ نائیبر ہوڈ فرسٹ پالیسی کا حصہ ہے، جس کے تحت نئی دہلی ہنگامی حالات میں پڑوسی ممالک کو انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرتا رہا ہے۔