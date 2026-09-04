نیپال کے تباہ کن سیلاب: 275 بھارتی شہری تاحال لاپتہ، 166 کو بچالیا گیا، 1,907 بحفاظت چین سے نیپال پہنچے
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے باقاعدہ پریس بریفنگ میں کہا کہ بھارت نیپال حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔
Published : September 4, 2026 at 8:36 PM IST
نئی دہلی : نیپال میں 26 اگست کو آنے والے تباہ کن سیلاب اور اچانک طغیانی کے بعد 275 بھارتی شہری اب بھی لاپتہ ہیں، جبکہ 166 بھارتی شہریوں کو بچالیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ (ایم ای اے) نے جمعہ کو بتایا کہ مزید 1,907 بھارتی شہری چین سے بحفاظت نیپال پہنچ چکے ہیں۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے باقاعدہ پریس بریفنگ میں کہا کہ بھارت نیپال حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور لاپتہ بھارتی شہریوں کی تلاش اور امدادی کارروائیوں میں ہر ممکن تعاون فراہم کررہا ہے۔ انہوں نے کہا، ’’ہماری معلومات کے مطابق 275 بھارتی شہری اب بھی لاپتہ ہیں۔ ہم نیپال حکومت کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں اور اس سلسلے میں نیپالی حکام کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔‘‘
جیسوال کے مطابق اب تک 166 بھارتی شہریوں کو ریسکیو کیا جاچکا ہے، جبکہ 1,907 بھارتی شہری چین سے بحفاظت نیپال میں داخل ہوچکے ہیں۔ وزارت خارجہ نے چین کی جانب سے موصول ہونے والی سرکاری معلومات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چین کے تبت خودمختار خطے میں اس وقت کوئی بھارتی مسافر پھنسے ہوئے نہیں ہیں۔
ترجمان نے کہا کہ بھارتی حکام نیپال میں موجود اپنے شہریوں سے متعلق معلومات حاصل کرنے اور انہیں محفوظ مقامات تک پہنچانے کے لیے نیپالی حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ بھارت نیپال کی ضروریات کے مطابق امدادی سرگرمیاں جاری رکھے گا اور اگر نیپال کی جانب سے مزید کسی مخصوص سامان یا تکنیکی مدد کی درخواست کی جاتی ہے تو اسے بھی فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔
رندھیر جیسوال کے مطابق بھارت نے سیلاب کے بعد اب تک سات طیاروں کے ذریعے تقریباً 95 ٹن امدادی سامان نیپال بھیجا ہے۔ یہ امدادی سامان سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری ریسکیو، بحالی اور انسانی امداد کی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جارہا ہے۔ بھارت نے نیپال کو مزید ضروری سامان فراہم کرنے کی بھی پیشکش کی ہے۔
وزارت خارجہ کے مطابق نیپال حکومت کی درخواست پر بھارت مزید فارنزک کٹس، بیلی برجز اور دیگر ضروری امدادی و تکنیکی سامان بھی بھیجنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ بھارت نے صرف امدادی سامان ہی نہیں بلکہ خصوصی تربیت یافتہ اہلکار بھی نیپال بھیجے ہیں۔ ایم ای اے کے مطابق مجموعی طور پر 54 بھارتی اہلکار نیپال میں امدادی اور ریسکیو سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔
ان میں 30 ٹنل ریسکیو ماہرین، 19 فارنزک ماہرین اور 5 رکنی طبی ٹیم شامل ہیں۔ جیسوال نے بتایا کہ بھارتی ریسکیو اور فارنزک ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں اور نیپالی حکام کے ساتھ مل کر کام کررہی ہیں۔ نیپال میں سیلاب آنے کے چند ہی گھنٹوں بعد 26 اگست کو وزیراعظم نریندر مودی نے نیپال کے وزیراعظم بالیندر شاہ سے ٹیلی فون پر بات کی تھی۔
مودی نے اس موقع پر نیپال کو ہر ممکن انسانی اور امدادی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ اس کے بعد بھارت نے فوری طور پر امدادی سامان کی پہلی کھیپ نیپال روانہ کی۔ بھارت کی جانب سے بھیجی جانے والی امداد میں ریسکیو آپریشن کے لیے ضروری سامان کے ساتھ طبی اور تکنیکی معاونت بھی شامل ہے۔
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نیپالی حکام کے مطابق ریسکیو ٹیمیں دسویں روز بھی مختلف متاثرہ علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تباہی کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہزاروں مکانات، سڑکیں، پل، بجلی کے منصوبے اور دیگر بنیادی ڈھانچہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ جمعہ کو تریشولی تھری اے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی ایک سرنگ سے دو افراد کو تقریباً دس دن بعد زندہ نکال لیا گیا، جس سے دیگر لاپتہ افراد کے زندہ ملنے کی امید بھی پیدا ہوئی ہے۔