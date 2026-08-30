نیپال سیلاب کا سانحہ: بھارت-نیپال سرحد کے سُستا جھولا پل پر دہشت کا منظر
نیپال میں آنے والی شدید قدرتی آفت کے بعد کیا ہیں وہاں کے حالات پڑھیے نامہ نگار اونکار شکلا کی گراؤنڈ رپورٹ۔
Published : August 30, 2026 at 3:44 PM IST
تباہی کا خوف، دہشت میں سُستا!
مہاراج گنج: نیپال کی قدرتی آفت نے سرحدی علاقوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ تقریباً تین کلومیٹر طویل سُستا جھولا پل، جو کبھی دونوں ممالک کے سیاحوں سے بھرا رہتا تھا، آج خوف کے سائے میں ہے۔ پانی کی سطح کم ہونے کے باوجود نارائنی ندی کا روپ اتنا ہولناک ہے کہ لوگ کنارے جانے سے بھی کترا رہے ہیں۔ سُستا اور سرحدی دیہات کے تازہ ترین حالات کیا ہیں؟
سرحدی علاقوں میں سناٹا
نیپال میں آنے والے شدید سیلاب اور قدرتی آفت کے بعد سرحد سے متصل نولپراسی ضلع میں حالات انتہائی نازک بنے ہوئے ہیں۔ مشہور سُستا جھولا پل پر سیاحوں کی جگہ صرف خوفناک سناٹا پسرا دکھائی دیا۔ نارائنی-گنڈک ندی میں بہہ کر آنے والے سامان اور لاشوں نے لوگوں کو دہشت میں ڈال دیا ہے اور شہریوں کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا ہے۔ مہاراج گنج میں نیپال سرحد سے جڑے دیہات پتلہوا، مشرولیا، بیٹھولیا اور ڈوما میں لوگ خوف کے سائے میں جینے پر مجبور ہیں۔ اگرچہ انتظامیہ پوری طرح چوکس ہے اور امدادی ایجنسیاں تعینات ہیں۔ نیپال فوج، مسلح پولیس فورس (APF) اور مقامی انتظامیہ مسلسل ندی میں پانی کی سطح کی نگرانی کر رہے ہیں اور سُستا بند (تٹ بندھ) اور پل کی سیکیورٹی کو لے کر ہائی الرٹ پر ہیں۔
"پانی کچھ کم ہونے پر لوگ پل سے ندی میں بہہ کر آ رہے سامان کو دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران نظر تیز دھارے میں بہتی دو لاشوں پر پڑی۔ لاشوں کو دیکھ کر وہاں موجود لوگوں میں دہشت پھیل گئی اور لوگ فوراً پل سے واپس لوٹنے لگے۔"
— اودھیش، سکنہ جھولنی پور، نیپال
روزی روٹی کا بحران
سیاحوں کے نہ آنے سے علاقے کے لوگوں کے سامنے روزی روٹی کا بحران کھڑا ہو گیا ہے۔ اس سانحے کا مقامی کاروبار پر بھی زبردست اثر پڑا ہے۔ پل کے آس پاس چائے، ناشتے اور کھانے پینے کی دکانیں چلانے والے دکانداروں کی فروخت تقریباً ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ دونوں ممالک کے سیاحوں سے گلزار رہنے والا یہ علاقہ اب بالکل ویران نظر آ رہا ہے۔