نیپال میں سیلاب: مرنے والوں کی تعداد نو سو سے زیادہ تک پہنچی، تقریباً پانچ ہزار اب بھی لاپتہ
سیلاب گھروں، گاڑیوں، سڑکوں اور پلوں کو بہا لے گیا۔ اس نے پن بجلی اور سولر پلانٹس کے متعدد منصوبوں کو بھی تباہ کر دیا۔
By PTI
Published : August 31, 2026 at 1:14 PM IST
کاٹھمنڈو، نیپال: حکام نے پیر کے روز بتایا کہ نیپال میں اچانک آنے والے سیلاب کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 903 ہو گئی ہے۔ لاشوں کے ملنے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اس تباہی کے بعد 4,247 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی آر آر ایم اے) کے مطابق، اب تک چِتوان سے 272، نوال پراسی مشرق سے 207، نوال پراسی مغرب سے 151 اور گورکھا اضلاع سے 62 لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں۔
اسی طرح، نوواکوٹ سے 95، دھاڈنگ سے 55، تنہو سے 37 اور رسووا سے 24 لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں۔ آفت سے نمٹنے والے ادارے (نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی) نے بتایا کہ 4,247 افراد اب بھی لاپتہ ہیں، جن میں 99 سکیورٹی اہلکار اور 591 غیر ملکی شامل ہیں۔
پن بجلی اور سولر پلانٹس کے متعدد منصوبے بھی تباہ
واضح رہے کہ اچانک آنے والا یہ سیلاب، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ نیپال اور تبت کی سرحد کے قریب برف اور چٹانوں کے تودے گرنے کی وجہ سے آیا، نے 26 اگست کو شمالی اور وسطی نیپال کے قصبوں اور دیہاتوں کو تباہ کر دیا تھا۔
سیلابی ریلا ہمالیائی سرحدی علاقے سے جنوب کی طرف بہنے والی بھوٹے کوشی ندی سے نیچے کی طرف آیا، جو اپنے راستے میں آنے والے گھروں، گاڑیوں، سڑکوں اور پلوں کو بہا لے گیا۔ اس نے پن بجلی اور سولر پلانٹس کے متعدد منصوبوں کو بھی تباہ کر دیا۔
چینی میڈیا رپورٹس کے مطابق، اس سیلاب نے چینی علاقے میں بھی 16 افراد کی جان لے لی، جب کہ تبت میں تقریباً 550 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔
اس سیلاب نے بھوٹے کوشی کوریڈور کو بھی بہا دیا، جو چین کے ساتھ نیپال کا اہم زمینی تجارتی راستہ ہے، اس کے ساتھ ہی دونوں ملکوں کو جوڑنے والی رسووا گڑھی سرحدی چوکی بھی سیلاب کی نظر ہو گئی۔
اتوار کو جاری کردہ ایک بیان میں، این ڈی آر آر ایم اے نے متنبہ کیا کہ بھوٹے کوشی دریا میں پانی کی سطح دوبارہ بلند ہو گئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ اتوار کی شام تک سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے تقریباً 9,500 افراد کو بچایا جا چکا ہے، جن میں مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ بھارت، امریکہ، چین، روس، برطانیہ، اسپین، بیلجیم، جرمنی، اٹلی، مالٹا، ترکی، سوئٹزرلینڈ اور پرتگال سمیت کئی ممالک کے سیاح شامل ہیں۔
نیپال کے اسپتالوں میں، جہاں اپنے لاپتہ رشتہ داروں کو تلاش کرنے والے لوگوں کا بھاری ہجوم دیکھا جا رہا ہے، اب پوری توجہ لاشوں کی شناخت کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ اسپتالوں کے باہر متاثرین کی تصاویر چسپاں کر دی گئی ہیں، جہاں ایک ہجوم کو انتہائی توجہ کے ساتھ ان کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔
نیپال کے سیکرٹری خارجہ امرت بہادر رائے نے اتوار کو ایک پریس بریفنگ میں بتایا کہ جن متاثرین کی شناخت نہیں ہو سکی تھی، بشمول وہ لاشیں جو ناقابلِ شناخت تھیں، جن کے اعضاء کٹ چکے تھے یا پانی میں زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے گل سڑ چکی تھیں، انہیں مناسب "طریقۂ کار اور مسلمہ قوانین" کے تحت سپردِ خاک کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈی این اے تجزیے کے ماہرین پر مشتمل بھارت کی 18 رکنی فرانزک ٹیم نیپال پہنچ چکی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان اس حوالے سے تعاون کا سلسلہ جاری ہے۔