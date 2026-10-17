نیہا بورا کو رہا کیا گیا جبکہ ابھیجیت دیپکے باضابطہ طور پر گرفتار، اسپیشل ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا
رہائی کے بعد آئسا کی صدر نیہا بورا نے دہلی پولیس پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔
By PTI
Published : October 17, 2026 at 7:04 AM IST|
Updated : October 17, 2026 at 8:33 AM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس نے بتایا کہ ’آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن‘ (AISA) کی صدر نیہا بورا کو ہفتے کی صبح سویرے رہا کر دیا گیا، جبکہ ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ (سی جے پی) کے بانی ابھیجیت دیپکے کو اسپیشل ایگزیکٹو مجسٹریٹ (ایس ای ایم) کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
ان دونوں افراد کو جمعہ کے روز کناٹ پلیس میں ہونے والے ’لہرا دو ترنگا‘ احتجاجی مارچ سے قبل احتیاطی حراست میں لیا گیا تھا۔
#WATCH | Delhi: AISA National President Neha Bora has been released from detention by the Delhi Police after completion of formal procedures under Section 65 of the Delhi Police Act. She was detained under preventive sections on the evening of October 16. https://t.co/eD2YVqSKUV— ANI (@ANI) October 17, 2026
پولیس نے بتایا کہ نیہا بورا کو دہلی پولیس ایکٹ کی دفعہ 65 کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ انہیں ضروری قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ دوسری جانب، ابھیجیت دیپکے کے خلاف ’بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا‘ (بی این ایس ایس) کی دفعات 126 اور 170 کے تحت کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔
پولیس ذرائع کے مطابق، دیپکے کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں آج کسی وقت اسپیشل ایگزیکٹو مجسٹریٹ (ایس ای ایم) کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
VIDEO | Delhi: AISA chief Neha Bora released from preventive detention, demands CJP's Abhijeet Dipke's release from detention. #NehaBora #AbhijeetDipke #DelhiPolice (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/lj9dZwG5la— Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2026
اپنی رہائی کے بعد، بورا نے کہا کہ، "قانون اور نظم و نسق کی ہر ممکن طریقے سے خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ عام شہریوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جیسے وہ بہت بڑے مجرم ہوں۔"
انہوں نے مزید کہا، "جاری تحریک نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ لوگوں کو کس طرح حراست میں لیا جا رہا ہے، چاہے دن ہو یا رات، انہیں پوری رات حراست میں رکھا جاتا ہے اور اگلے دن صبح یا شام کو ہی رہا کیا جاتا ہے۔ کس اختیار کے تحت اس عمل کو درست قرار دیا جا سکتا ہے؟ کس قانون یا حکم کے تحت زیر حراست افراد کو رات بھر حراست میں رکھنا جائز ہے؟"
بورا نے یہ بھی الزام لگایا کہ خواتین کی گرفتاری اور رہائی سے متعلق قانونی طریقہ کار پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا، "قانونی طور پر، افراد خاص طور پر خواتین، کو غروبِ آفتاب سے پہلے رہا کر دیا جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔"
احتجاجی مظاہروں کے سلسلے میں وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی جانب سے اپوزیشن پر لگائے گئے "انتشار"کے الزامات کا حوالہ دیتے ہوئے، بورا نے حکومت کے موقف پر سوال اٹھایا اور نشاندہی کی کہ دارالحکومت میں عائد کردہ پابندیوں کی وجہ سے عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
انہوں نے کہا، "مزید برآں، ایک نیا بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے، جو افراتفری اور انتشار کا ہے۔ یہ کیسی افراتفری اور انتشار ہے؟ کیا یہ وہی انتشار ہے جو آپ نے سینٹرل دہلی میں پیدا کر رکھا ہے؟ دہلی کے عوام آزادانہ سانس بھی نہیں لے سکتے، وہ کام پر جانے کے لیے جو بھی راستہ اختیار کرتے ہیں، اسے بند پاتے ہیں۔ درحقیقت آپ ہی ہیں جو پورے ملک میں افراتفری اور انتشار پھیلا رہے ہیں۔"
بورا نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا، "براہ کرم ہندوستان کے عوام پر رحم کریں۔ گیانیش کمار کو ان کے عہدے سے ہٹائیں اور 'ایس آئی آر' کو روک دیں، تاکہ اس ملک کے عام شہری آزادانہ سانس لے سکیں، امن سے رہ سکیں اور ان کے حقِ رائے دہی کا تحفظ ہو سکے۔" بورا نے یہ بھی الزام لگایا کہ حراست کے دوران پولیس نے نہ تو انہیں بولنے دیا اور نہ ہی کسی وکیل سے مشورہ کرنے کی اجازت دی۔
انہوں نے بتایا کہ ان کی قانونی ٹیم کو ان تک پہنچنے کے لیے بار بار کوششیں کرنی پڑیں۔ انہوں نے کہا، "انہوں نے (پولیس نے) مجھ سے میرا نام، پتہ اور دیگر تفصیلات پوچھیں۔ کافی دیر تک انہوں نے نہ تو مجھے بولنے دیا اور نہ ہی کسی قانونی مشیر سے مشورہ کرنے کی اجازت دی۔ ہمارے وکلاء کو مجھ تک پہنچنے کے لیے 5 سے 6 گھنٹے تک جدوجہد کرنی پڑی۔ جب ہم نے انہیں فون کرنے میں کامیابی حاصل کی، تب ہی انہیں مجھ سے ملنے کی اجازت ملی۔" انہوں نے مزید کہا، "یہ لوگ کافی عرصے سے ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔"
آئسا نے دعویٰ کیا ہے کہ حراست میں لیے جانے کے بعد، بورا کو دہلی میں پانچ گھنٹے تک ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا رہا، جس کے بعد انہیں آر کے پورم پولیس اسٹیشن لایا گیا۔
تنظیم کا الزام ہے کہ وکلاء آدھی رات کے قریب آر کے پورم پولیس اسٹیشن پہنچے، لیکن انہیں بورا سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔
انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ پولیس نے اس بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کیں کہ انہیں کب رہا کیا جائے گا۔ مزید برآں، اس بات سے آگاہ ہونے کے باوجود کہ بورا گزشتہ چند دنوں سے بیمار تھیں، پولیس نے انہیں ادویات فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔
پولیس کے مطابق، امن و امان برقرار رکھنے اور ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے تقریباً 150 افراد کو حراست میں لیا گیا۔
سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے اور آل انڈیا اسٹوڈنٹس اسوسی ایشن (اے آئی ایس اے) کی صدر نیہا بورا کو دہلی پولیس نے جمعہ کے روز حراست میں لیا تھا۔ پولیس نے جمعہ کی شام اس کارروائی کو انجام دیا تھا۔
سی جے پی ممبران سورو داس اور آشوتوش رانکا کی گرفتاری کے بعد ابھیجیت دیپکے نے دہلی کے کناٹ پلیس میں واقع سینٹرل پارک میں احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ تاہم، پولیس نے ابھیجیت دیپکے کو جمعہ کو ہونے والے اس احتجاج سے پہلے ہی حراست میں لے لیا۔
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