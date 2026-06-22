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نیٹ یو جی ری ایکزام: این ٹی اے نے کہا، پیپر لیک ویڈیو جعلی، دوبارہ امتحان کامیابی سے منعقد ہوا

این ٹی اے نے دوبارہ امتحان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی کچھ ویڈیوز کو جعلی قرار دیا ہے۔

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پٹنہ، بہار میں اتوار کو NEET-UG کے دوبارہ امتحان سے پہلے امیدوار ایک امتحانی مرکز کے باہر قطار میں کھڑے ہیں (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 22, 2026 at 10:01 AM IST

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نئی دہلی: نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA این ٹی اے) اور مرکزی حکومت نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی کچھ ویڈیوز کو جعلی قرار دیا ہے۔ ویڈیوز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ نیٹ یو جی (NEET UG 2026) کے دوبارہ امتحان کا سوالیہ پیپر ٹیلی گرام پر لیک ہو گیا ہے۔ پریس انفارمیشن بیورو (پی آئی بی) کے فیکٹ چیکنگ یونٹ نے پیر کو ویڈیوز کو جعلی قرار دیا اور کہا کہ "پیپر لیک ہونے کی خبریں بے بنیاد اور جھوٹی ہیں۔"

پی آئی بی فیکٹ چیک نے ایکس پر پوسٹ کیا، "سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کیا جا رہا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نیٹ یو جی (NEET UG 2026) کے دوبارہ امتحان کا سوالیہ پیپر امتحان سے پہلے ٹیلی گرام پر لیک ہو گیا تھا۔ یہ دعویٰ فرضی ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA این ٹی اے) کے مطابق پیپر لیک ہونے کی خبریں بے بنیاد اور جھوٹی ہیں۔"

غلط معلومات پھیلانے کے خلاف خبردار

ایک بیان میں، این ٹی اے نے یہ بھی کہا کہ دوبارہ امتحان اتوار کو کامیابی کے ساتھ منعقد کیا گیا اور سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلانے کے خلاف خبردار کیا گیا۔ جانچ ایجنسی نے X پر پوسٹ کیا، "نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA این ٹی اے) نے NEET UG 2026 کے بارے میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک من گھڑت ویڈیو کا نوٹس لیا ہے۔

جان بوجھ غلط معلومات پھیلانا سنگین جرم

یہ ویڈیو جعلی ہے اور اس میں کیے گئے دعوے جھوٹے ہیں۔ سخت سکیورٹی اور نگرانی میں آج امتحان کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا۔‘‘ طلبہ کو دھوکہ دینے یا ڈرانے کے لیے اس طرح کی غلط معلومات پھیلانا اور جان بوجھ کر پھیلانا ایک سنگین جرم ہے۔

غلط مواد کو بنانے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی

نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA این ٹی اے) نے ایک بیان میں کہا، "نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA این ٹی اے) I4C اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے، اس مواد کو بنانے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ ہم طلباء، والدین اور عام لوگوں سے صرف http://neet.nta.nic.in اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA این ٹی اے) کے سرکاری ہینڈلز کے ذریعے معلومات کی تصدیق کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ ایسے مواد کو پھیلانے سے گریز کریں۔ ہمارے 20 لاکھ سے زیادہ امیدوار پرامن اور منصفانہ عمل کے مستحق ہیں۔"

بھارت کے 5,440 مراکز اور بیرون ملک کے 14 مراکز

نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA این ٹی اے) نے گزشتہ ماہ امتحان کے دوران پیپر لیک ہونے کے بعد اتوار کو نیٹ (2026 UG NEET) کا دوبارہ امتحان منعقد کیا۔ ایجنسی کے مطابق، 20 لاکھ سے زیادہ امیدواروں نے نیٹ (2026 UG NEET) کے دوبارہ امتحان کے لیے بھارت کے 5,440 مراکز اور بیرون ملک کے 14 مراکز پر شرکت کی اور یہ امتحان 13 زبانوں میں منعقد کیا گیا۔ این ٹی اے کے ڈائریکٹر جنرل ابھیشیک سنگھ نے کہا کہ دوبارہ امتحان مناسب حفاظتی انتظامات کے ساتھ آسانی سے منعقد کیا گیا۔

امتحان کا پورا دور ریکارڈ 37 دنوں میں مکمل

سنگھ نے اتوار کو نامہ نگاروں کو بتایا، "اب تک، ہمیں سوالیہ پرچہ لیک ہونے کی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA این ٹی اے) عمل کی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے تیزی سے کام کر رہا ہے۔ ہمیں 100 فیصد اعتماد ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ جانچ کا عمل جلد شروع ہو جائے گا اور نتائج کا اعلان معمول سے زیادہ تیزی سے کیا جائے گا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ ایجنسی نے امتحان کا پورا دور ریکارڈ 37 دنوں میں مکمل کیا۔

نوٹ: کسی بھی وضاحت کے لیے امیدوار نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) ہیلپ لائن 011-69227700/011-40759000 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا neetug2026@nta.ac.in پر ای میل بھیج سکتے ہیں۔

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