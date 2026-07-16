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نیٹ یو جی 2026 کے نتائج کا اعلان، 11.21 لاکھ امیدوار کامیاب، پنجاب اور ہریانہ کے طلباء سرفہرست

نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) نے جمعرات کو نیٹ یو جی 2026 کے نتائج کا اعلان کیا۔

نیٹ یو جی 2026 کے نتائج کا اعلان، 11.21 لاکھ امیدوار کامیاب، پنجاب اور ہریانہ کے طلباء سرفہرست
نیٹ یو جی 2026 کے نتائج کا اعلان، 11.21 لاکھ امیدوار کامیاب، پنجاب اور ہریانہ کے طلباء سرفہرست (File Photo: IANS)
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By PTI

Published : July 16, 2026 at 11:01 PM IST

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نئی دہلی: نیٹ یوجی کے 2026 کے نتیجوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس سال تقریباً 20 لاکھ امیدواروں نے امتحان دیا، جن میں سے 11.21 لاکھ کامیاب قرار پائے ہیں۔ نتائج کے بروقت جاری ہونے کے ساتھ ہی ایم بی بی ایس، بی ڈی ایس، آیوش، بی ایس سی میں داخلہ کا عمل شروع ہو جائے گا۔ نرسنگ، اور دیگر میڈیکل کورسز جلد شروع ہوں گے۔ امیدوار سرکاری ویب سائٹ neet.nta.nic.in پر جا کر اپنا سکور کارڈ چیک کر سکتے ہیں۔

یہ امتحان ہندوستان کے 551 شہروں اور بیرون ملک کے 14 شہروں میں واقع 5,440 امتحانی مراکز پر منعقد کیا گیا تھا۔اس سال، 138 امیدواروں نے 720 میں سے 690 سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں۔ ان امیدواروں میں سے 93 فیصد سے زیادہ پہلی بار نیٹ کے امیدوار تھے، جب کہ ٹاپ کرنے والوں میں سے 99 فیصد کی عمریں 17 سے 19 سال کے درمیان ہیں۔ ملک بھر میں، 19 امیدواروں نے 700 سے زیادہ اسکور کیا۔ پنجاب کے آرین گپتا اور ہریانہ کے پنشول بنسل نے مشترکہ طور پر 715 کا سب سے زیادہ اسکور حاصل کیا۔

اس سال کا نتیجہ اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ امتحان پیپر لیک تنازعہ کی وجہ سے خبروں میں تھا۔ پچھلے امتحان کو منسوخ کرنا پڑا، اور 21 جون 2026 کو ملک بھر میں دوبارہ امتحان کا انعقاد کیا گیا تھا۔

TAGGED:

RE NEET RESULT ANNOUNCED
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NEET UG 2026
نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی
NET UG 2026 RESULTS DECLARED

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