NEET UG 2026: نیٹ کا دوبارہ امتحان اکیس جون کو ہوگا، این ٹی اے نے کیا اعلان
NEET-UG 2026 کا امتحان 3 مئی کو ہوا تھا، لیکن حکومت نے پیپر لیک ہونے کے الزامات کے بعد اسے منسوخ کر دیا۔
Published : May 15, 2026 at 10:34 AM IST
نئی دہلی: میڈیکل کے داخلے کے امتحان، نیٹ یو جی (NEET (UG) 2026) کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) نے جمعہ کو اعلان کیا کہ نیٹ یو جی (NEET (UG) 2026) کا دوبارہ امتحان اتوار 21 جون، 2026 کو ہوگا۔
این ٹی اے نے ایکس کے اپنے ایک پوسٹ میں کہا، "نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے، حکومت ہند کی منظوری سے، اتوار 21 جون، 2026 کو نیٹ یو جی (NEET (UG) 2026) کا دوبارہ امتحان کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امیدواروں اور والدین سے درخواست ہے کہ وہ صرف سرکاری نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) چینلز پر انحصار کریں۔"
📢 NEET (UG) 2026 — परीक्षा तिथि की घोषणा— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 15, 2026
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने भारत सरकार की स्वीकृति से NEET (UG) 2026 की पुनः-परीक्षा रविवार, 21 जून 2026 को आयोजित करने का निर्णय लिया है।
परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों से अनुरोध है कि वे केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही विश्वास करें।…
مرکزی وزیر تعلیم کی رہائش گاہ پر اعلیٰ سطحی میٹنگ
سرکاری ذرائع نے بتایا کہ جمعرات کو مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کی رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی، جس میں نیٹ یو جی (NEET (UG) 2026) امتحان کے دوبارہ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جمعرات کی شام دیر گئے میٹنگ میں میڈیکل کے داخلے کے امتحان کے انعقاد سے متعلق مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے تبادلۂ خیال کیا گیا۔
وزیر تعلیم، ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ کئی اعلیٰ عہدیداران شریک
سکریٹری (اعلیٰ تعلیم) ونیت جوشی، سکریٹری (اسکول ایجوکیشن) سنجے کمار، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل ابھیشیک سنگھ، سی بی ایس ای کے چیئرپرسن راہل سنگھ اور کیندریہ ودیالیہ سنگٹھن (کے وی ایس) اور نوودیا ودیالیہ سمیتی (این وی ایس) کے کمشنروں سمیت دیگر سینئر افسران نے میٹنگ میں شرکت کی۔
اضافی فیس نہیں، دوبارہ امتحان کے لیے دوبارہ رجسٹر کی ضرورت نہیں
غور طلب ہے کہ نیٹ یو جی (NEET (UG) 2026) کا امتحان 3 مئی کو منعقد ہوا تھا، جس میں 2.2 ملین (بائیس لاکھ) سے زیادہ امیدواروں نے شرکت کی تھی۔ تاہم، پرچہ لیک ہونے کے الزامات کے بعد، مرکزی حکومت نے 12 مئی کو نیٹ یو جی (NEET (UG) 2026) امتحان منسوخ کر دیا۔ اس کے بعد، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) نے کہا کہ دوبارہ امتحان کا شیڈول جلد ہی جاری کیا جائے گا۔ ایک بیان میں، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) نے واضح کیا کہ امیدواروں کو دوبارہ امتحان کے لیے دوبارہ رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی اضافی فیس وصول کی جائے گی۔
کیا ہوتا ہے نیٹ یو جی NEET UG امتحان؟
این ٹی اے کے ڈائریکٹر جنرل (ڈی جی) ابھیشیک سنگھ نے 12 مئی کو طلباء کو یقین دلایا کہ پیپر لیک میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) ایم بی بی ایس، بی ڈی ایس اور دیگر انڈرگریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی (NEET (UG) 2026) امتحان کا انعقاد کرتا ہے۔ یہ امتحان 3 مئی کو قلم اور کاغذ کے انداز میں ملک بھر کے 551 شہروں اور بیرون ملک کے 14 شہروں میں منعقد ہوا تھا۔ تقریباً 2.279 ملین طلباء نے امتحان میں حصہ لیا۔
پیپر لیک کیس میں اب تک کی گئی کارروائی
سی بی آئی مبینہ نیٹ یو جی NEET (UG) ) پیپر لیک کی تحقیقات کر رہی ہے۔ جمعرات کو، مرکزی تفتیشی ایجنسی نے نیٹ یو جی (NEET (UG) 2026) پیپر لیک معاملے میں پہلے گرفتار کیے گئے پانچ افراد کو حراست میں لیا اور دو اور مشتبہ افراد کو گرفتار کیا۔ عہدیداروں نے کہا کہ ایجنسی بے ضابطگیوں میں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) کے اندر ممکنہ ملوث ہونے کی بھی تحقیقات کر رہی ہے۔ سی بی آئی کے مطابق پیپر لیک میں سرکاری ملازمین کے ملوث ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔