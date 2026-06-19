اکیس جون کو نیٹ کا دوبارہ امتحان: ان اشیاء کو امتحانی مرکز میں لانے کی سختی سے ممانعت، طلباء کو رہنما خطوط کو غور سے پڑھنا چاہیے
نیٹ کے دوبارہ امتحان کے لیے نئی ایڈوائزری جاری کی گئی، امیدواروں کو امتحان کے دن مقررہ اصولوں پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔
Published : June 19, 2026 at 11:36 AM IST
نئی دہلی: نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) نے 21 جون 2026 کو ہونے والے NEET UG RE-EXAM کے لیے امتحانی مرکز میں ڈریس کوڈ اور اشیاء کی اجازت کے بارے میں ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایجنسی نے تمام امیدواروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ امتحان کے دن مقررہ اصولوں پر عمل کریں تاکہ ہموار سکیورٹی چیک اور امتحانی عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔
شفاف پانی کی بوتل کی اجازت
نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) کے مطابق، تمام امیدوار امتحانی مرکز میں شفاف پانی کی بوتل لے جا سکتے ہیں۔ مزید برآں، امیدوار اپنے ایڈمٹ کارڈز کو بارش سے بچانے کے لیے شفاف پلاسٹک کے پاؤچ میں رکھ سکتے ہیں۔
مذہبی علامات اور خصوصی لباس کی اجازت
ایجنسی نے واضح کیا ہے کہ امیدوار مذہبی عقائد سے وابستہ علامتیں یا لباس پہن سکتے ہیں، جیسے پگڑی، حجاب یا دیگر مذہبی لباس۔ تاہم، ایسے امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جلد از جلد امتحانی مرکز پر سکیورٹی چیکنگ کے لیے پہنچ جائیں تاکہ آسانی سے تلاشی لی جاسکے۔
ہلکے وزن والے لباس کو ترجیح دی گئی
نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) نے امیدواروں کو ہلکے اور سادہ لباس پہننے کا مشورہ دیا ہے۔ اگر ضروری ہو تو پورے بازو والے لباس یا اونی لباس پہننے کی اجازت ہو گی، لیکن ایسے امیدواروں کو اضافی سکیورٹی چیک بھی کیا جا سکتا ہے۔
جوتے کی کون سی قسم بہترین ہے
ایجنسی نے کہا کہ چپل اور کم ایڑی والے جوتے امتحان کے لیے بہترین ہیں۔ اونچی ایڑی والے یا بھاری جوتے پہننے والے امیدواروں کو اضافی جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے۔
الیکٹرانک آلات پر مکمل پابندی
امتحانی مرکز میں موبائل فون، اسمارٹ واچز، بلوٹوتھ ڈیوائسز، ایئر فونز، کمیونیکیشن ڈیوائسز اور دیگر الیکٹرانک آلات کی سختی سے ممانعت ہے۔ اگر کوئی امیدوار ایسے آلات کے ساتھ پایا گیا تو اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔
دھاتی اشیاء اور زیورات نہیں
این ٹی اے نے واضح کیا ہے کہ امتحانی ہال کے اندر دھاتی اشیاء، بڑی بیلٹ بکسلز، بھاری زیورات اور دیگر لوازمات کی اجازت نہیں ہوگی۔ امیدواروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ایسی اشیاء گھر پر ہی چھوڑ دیں۔
داخلے سے پہلے لازمی چیکنگ
تمام امیدواروں کو امتحانی مرکز میں داخل ہونے سے پہلے لازمی سکیورٹی چیکنگ سے گزرنا پڑے گا۔ ایجنسی نے امیدواروں کو وقت پر سنٹر پہنچنے کی تاکید کی ہے تاکہ اسکریننگ کا عمل بغیر کسی پریشانی کے مکمل ہو سکے۔
قواعد کی تعمیل کرنے میں ناکامی کے نتیجے میں داخلے سے انکار ہو سکتا ہے:
این ٹی اے نے خبردار کیا ہے کہ جو امیدوار ڈریس کوڈ اور حفاظتی رہنما خطوط پر عمل نہیں کرتے ہیں انہیں امتحانی مرکز میں داخلے سے منع کیا جا سکتا ہے۔ ایجنسی نے تمام امیدواروں سے تعاون کرنے اور صرف سرکاری معلومات پر بھروسہ کرنے کی اپیل کی ہے۔
کسی بھی وضاحت کے لیے امیدوار نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) ہیلپ لائن 011-69227700/011-40759000 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا neetug2026@nta.ac.in پر ای میل بھیج سکتے ہیں۔