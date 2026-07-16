نیٹ یوجی 2026 کیس: لاتور کوچنگ سنٹر کے مالک نے این ٹی اے پیپر سیٹر سے 5 لاکھ روپے میں سوالات حاصل کیے، سی بی آئی کا انکشاف
سی بی آئی نے مہاراشٹر کے ضلع لاتور میں آر سی سی کلاسز کے مالک شیوراج رگھوناتھ موتےگاؤنکرکی ضمانت کی مخالفت کی ہے۔
By ANI
Published : July 16, 2026 at 12:30 PM IST
نئی دہلی: سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) نے جمعرات کو لاتور میں واقع ایک کوچنگ انسٹی ٹیوٹ کے مالک شیوراج رگھوناتھ موتےگاؤنکر کی ضمانت کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ملزم نیٹ یوجی 2026 کیمسٹری کے پرچہ لیک کرنے کی سازش میں "سرگرم طور پر ملوث" تھا۔
راؤس ایونیو کورٹ میں اسپیشل جج اجے گپتا کے سامنے داخل کیے گئے اپنے جواب میں، سی بی آئی نے کہا کہ موتےگاؤنکر ، جو مہاراشٹر کے ضلع لاتور میں آر سی سی کلاسز چلاتا ہے، نے مبینہ طور پر پرہلاد کلکرنی کو پانچ لاکھ روپے ادا کیے ۔ پرہلاد کلکرنی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) کے کیمسٹری کے پیپر سیٹر ہیں-
سی بی آئی کی نمائندگی کرنے والی سینئر پبلک پراسیکیوٹر نیتو سنگھ نے دلیل دی کہ تحقیقات سے پتہ چلا کہ موتےگاؤنکر نے 23 اپریل 2026 کو نیٹ یوجی 2026 کے امتحان کے کیمسٹری کے سوالات اور جوابات امتحان کی مقررہ تاریخ سے بہت پہلے حاصل کر لیے تھے۔
ایجنسی نے عدالت کو مزید بتایا کہ ملزم کے موبائل فون سے لیک ہونے والا سوالنامہ برآمد ہوا ہے۔
کارروائی کے دوران، تفتیشی افسر نے، عدالت کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے، ملزم کے خلاف ڈیجیٹل ثبوت کو نمایاں کیا۔ افسر نے بتایا کہ ایک ویڈیو ریکارڈنگ ہے جس میں موتےگاؤنکر کو مبینہ طور پر طلباء کو یہ کہتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ اس کے فراہم کردہ سوالات اصل امتحانی پرچے میں آئیں گے۔
سی بی آئی کا جواب 8 جولائی کے عدالتی حکم کے مطابق داخل کیا گیا تھا۔
دوسری جانب، راؤس ایونیو کورٹ نے ہفتہ کو نیٹ یو جی امتحان کے پیپر لیک معاملے میں گرفتار 13 ملزمان کی عدالتی تحویل میں 24 جولائی تک توسیع کر دی۔ ملزمان کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جیل سے پیش کیا گیا۔
سی بی آئی کے جج ستیش کمار نے ملزم شیوراج رگھوناتھ موتےگاؤنکر، تیجس ہرشد کمار شاہ، دنیش بیوال، وکاس بیوال، منگی لال بیوال، یش یادو، پرہلاد کلکرنی، ڈاکٹر منوج شرورے، دھننجے لوکھنڈے، شوبھم کھیرنار، منیشا واگھمارے، منیشا مندھارے، منیشا سنجار حوالدار کی تحویل میں 24 جولائی تک توسیع کر دی۔
مرکزی تفتیشی بیورو (سی بی آئی) نے ایک درخواست دائر کی تھی جس میں ملزمین کی عدالتی حراست میں 14 دن کی توسیع کی درخواست کی گئی تھی۔
عدالت کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے سی بی آئی نے کہا کہ تحقیقات ابھی جاری ہے اور اس معاملے میں کچھ اور گرفتاریوں کا امکان ہے۔
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