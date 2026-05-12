نیٹ کا سوالیہ پرچہ لیک ہونے سے 23 لاکھ طلباء کے مستقبل کے س ساتھ کھلواڑ: تیجسوی یادو
پی ایم مودی کو نشانہ بناتے ہوئے یادو نے کہا کہ ملک کو محض بیان بازی سے نہیں چلایا جا سکتا۔جوابدہی کو یقینی بنایا جاناچاہیے۔
Published : May 12, 2026 at 5:20 PM IST
پٹنہ: بہار اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر اور راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے کارگذار قومی صدر تیجسوی یادو نے منگل کو قومی اہلیت کم داخلہ ٹیسٹ (نیٹ) کو منسوخ کرنے پر مرکزی حکومت کی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ امتحان کی منسوخی نے ایک بار پھر 23 لاکھ طلباء کے مستقبل سے سمجھوتہ کیا ہے۔
یادو نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بہار اور ملک میں سوالیہ پرچہ لیک ہونے کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ رکنے کے آثار نہیں دکھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال حکومت کی انتظامی صلاحیت، ارادہ اور فعالیت پر سنگین سوالات اٹھاتی ہے۔
تیجسوی یادو نے سوال کیا، "کیا بی جے پی کی قیادت والی این ڈی اے حکومتوں کے پاس انتظامی صلاحیت اور قوت ارادی کی کمی ہے کہ وہ بغیر کسی پیپر لیک کے منصوبہ بند طریقے سے عام امتحان کر سکیں؟" یا یہ بھی ایک چال ہے کہ حکمران جماعت کو عوام کے دکھوں سے فائدہ پہنچتا رہے۔
بہار اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نے الزام لگایا کہ حکمراں جماعت کی سرپرستی میں جاری سوالیہ پرچہ لیک ہونے سے حکومت کی پالیسیوں اور نیتوں دونوں پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو محض سطحی تحقیقات کرنے کے بجائے خود کو جانچنے کی ضرورت ہے۔
یادو نے کہا کہ دوبارہ امتحان کی وجہ سے 23 لاکھ طلباء کو ملک بھر کے 552 شہروں میں واقع مختلف امتحانی مراکز میں دوبارہ جانا پڑے گا جس سے پیٹرول اور ڈیزل کی بڑی کھپت ہوگی اور طلباء اور ان کے والدین پر اضافی مالی بوجھ پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے طلباء اور ان کے اہل خانہ کے لیے جسمانی اور ذہنی مسائل بھی پیدا ہوں گے۔
وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے یادو نے کہا کہ ملک کو محض بیان بازی سے نہیں چلایا جا سکتا۔ نظم و نسق اور انتظامیہ میں شفافیت اور جوابدہی کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔
