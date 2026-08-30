نیٹ پی جی میں 2.63 لاکھ سے زیادہ امیدواروں نے کی شرکت، جے پور میں دو مراکز پر دوبارہ امتحان منعقد ہوگا
وزارت نے کہا کہ ملک بھر میں امتحان کے لیے وسیع ریئل ٹائم نگرانی اور سخت حفاظتی اقدامات نافذ کیے گئے تھے۔
Published : August 30, 2026 at 8:50 PM IST
نئی دہلی: 2.63 لاکھ سے زیادہ امیدواروں نے اتوار کو پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے قومی اہلیت کے ساتھ داخلہ ٹیسٹ (NEET-PG)-2026 میں شرکت کی لیکن جے پور، راجستھان میں دو امتحانی مراکز میں بجلی کی فراہمی میں خلل کی وجہ سے امتحان مکمل نہیں ہو سکا۔
نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشنز ان میڈیکل سائنسز کے جاری کردہ سرکلر کے مطابق متاثرہ امیدواروں کے لیے دوبارہ امتحان 5 ستمبر کو سہ پہر 3 بجے جے پور میں منعقد کیا جائے گا۔
عہدیداروں نے کہا کہ این بی ای ایم ایس نے ایک فوری میٹنگ بلائی ہے تاکہ تکنیکی پارٹنر اور امتحانی مراکز میں ضروری انفراسٹرکچر کو یقینی بنانے کی ذمہ دار ایجنسی کے خلاف مزید کارروائی کا فیصلہ کیا جائے۔
وزارت صحت نے کہا کہ سیتا پورہ، جے پور میں دو آئی او این ڈیجیٹل زون مراکز میں امتحانات کرنے والی ایجنسی اور ٹکنالوجی پارٹنر ٹی سی ایس لمیٹڈ کی وجہ سے اندرونی بجلی کی فراہمی کے مسئلے کی وجہ سے 2,445 امیدواروں کا امتحان مکمل نہیں ہو سکا۔
بیان کے مطابق متاثرہ مراکز آئی او این ڈیجیٹل زون آئی ڈی زیڈ سیتاپورہ (امتحانی مرکز نمبر 41682 اور 41683) ہیں۔ بورڈ نے کہا کہ متعلقہ معلومات بشمول دوبارہ امتحان کا مقام اور تبدیل شدہ ایڈمٹ کارڈ الگ سے دیا جائے گا۔
وزارت نے کہا کہ نیٹ پی جی کا امتحان 2,73,096 امیدواروں کے لیے 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 339 شہروں میں 1,111 امتحانی مراکز پر منعقد ہونا تھا۔
بیان کے مطابق نیٹ پی جی میں کل 2,65,980 امیدواروں نے شرکت کی اور تقریباً 2,63,535 امیدواروں نے کامیابی کے ساتھ امتحان میں شرکت کی۔
وزارت نے کہا کہ ملک بھر میں امتحان کے لیے وسیع ریئل ٹائم نگرانی اور سخت حفاظتی اقدامات نافذ کیے گئے تھے۔
امتحانی عمل کی نگرانی کے لیے کل 2,527 طبی اساتذہ کو آزاد تشخیص کار کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ مزید برآں، ڈین، ڈائریکٹرز، میڈیکل سپرنٹنڈنٹس، اور سینئر پروفیسرز سمیت 700 سے زیادہ سینئر میڈیکل اساتذہ کو فلائنگ اسکواڈ کے ارکان کے طور پر تعینات کیا گیا تھا۔
سی سی ٹی وی کے ذریعے امتحانی مراکز کی حقیقی وقت میں نگرانی بھی کی گئی۔ دوارکا میں این بی ای ایم ایس کمانڈ سنٹر مسلسل صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ 190 این بی ای ایم ایس اور ٹی سی ایس اہلکاروں کی ایک سرشار ٹیم کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی نگرانی اور کارروائی کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔
بیان کے مطابق، امتحان کی سیکورٹی کو مزید مضبوط بنانے اور نقالی کو روکنے کے اقدامات کے تحت، امتحانی مراکز پر امیدواروں کی آدھار پر مبنی تصدیق کامیابی کے ساتھ کی گئی۔
این بی ای ایم ایس نے متاثرہ امیدواروں کو ہونے والی تکلیف پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اس نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے ہیں کہ انہیں NEET-PG 2026 میں حاضر ہونے کا منصفانہ اور مساوی موقع ملے۔