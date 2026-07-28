سپریم کورٹ نے تمام طلباء کو رہا کرنے کا حکم دیا، کہا۔۔۔پولیس کی بربریت کی تحقیقات کی جائے گی
سپریم کورٹ نے مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش سمیت مختلف ریاستوں کو نوٹس جاری کیا۔
Published : July 28, 2026 at 1:28 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو نیٹ پیپر لیک پر حالیہ احتجاج کے دوران طلباء کے خلاف پولیس کی بربریت کے تمام الزامات کی آزاد، شفاف اور جامع تحقیقات کی ضرورت پر غور کیا۔
سپریم کورٹ نے احتجاج کے دوران حراست میں لیے گئے یا گرفتار کیے گئے طلبہ کی رہائی کا بھی حکم دیا، بشرطیکہ ان کا کوئی سابقہ مجرمانہ ریکارڈ نہ ہو۔
NEET paper leak protest violence | The Supreme Court has issued notice to Delhi government and to the government of States of Maharashtra, Bihar, Kerala, West Bengal (where students’ protests have taken place and violence had occurred) on the batch of pleas alleging police… https://t.co/gPoEvYY73f— ANI (@ANI) July 28, 2026
چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) کی سربراہی میں ایک بنچ نے کہا کہ "جمہوریت میں احتجاج اور مظاہرے فطری ہیں" اور مشاہدہ کیا کہ ایک بار جب مظاہروں اور پولیس کی کارروائی کو کنٹرول کرنے والا یکساں پروٹوکول نافذ ہو جائے تو، جس نے بھی زیادتی کی ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، یا بربریت میں ملوث ہے، اسے قانون کے دائرے میں لایا جانا چاہیے۔
سپریم کورٹ نے مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش سمیت مختلف ریاستوں کو نوٹس جاری کیا۔ سپریم کورٹ نے مختلف ریاستوں کو سی سی ٹی وی فوٹیج اور تحقیقات سے متعلق دیگر تفصیلات کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ، تمام ریاستوں کی پولیس اس بات کو یقینی بنائے گی کہ جمع کیے گئے مظاہرین کے ڈیجیٹل ڈیٹا کو محفوظ کیا جائے اور اسے پبلک ڈومین میں نہ لایا جائے۔
بنچ نیٹ پیپر لیک کی مخالفت میں ہونے والے مظاہروں کے دوران پولیس کارروائی کے خلاف درخواستوں کی سماعت کر رہی تھی۔ سی جے آئی نے اس بات پر زور دیا کہ تفتیش منصفانہ، آزاد اور شفاف ہونی چاہیے۔
سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ شواہد کی بنیاد پر مکمل اور منطقی تحقیقات کی جائیں گی، عدالت کمیٹی سے متعلق تفصیلات کا اعلان بعد میں کرے گی۔
بنچ نے کہا کہ وہ پولیس تشدد کے الزامات کی جانچ کر رہی ہے- بشمول خواتین، وکلاء اور میڈیا کے اہلکاروں پر سنگین چوٹوں اور حملوں کے ساتھ۔ سی جے آئی نے پوچھا، "ان الزامات کی آزادانہ تحقیقات کیوں نہیں ہونی چاہیے؟"
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آزادانہ تحقیقات کے لیے پہلا مقدمہ موجود ہے۔ مرکز اور دہلی حکومت کی طرف سے پیش ہوئے سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ تشدد کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کرتی ہے تو حکومت تیار ہے۔
اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کا اشارہ
اہم بات یہ ہے کہ عدالت نے اشارہ دیا کہ وہ دہلی کے ساتھ ساتھ دیگر ریاستوں میں تشدد کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کی تشکیل کا حکم دے گی۔ تاہم، عدالت نے پولیس کے اس نکتے کو بھی تسلیم کیا کہ بعض اوقات خلل ڈالنے والے عناصر پرامن احتجاج میں دراندازی کرتے ہیں، جس سے تشدد ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو عدالت کی مدد کرنی چاہئے، سی جے آئی نے کہا کہ مظاہروں اور ہجوم کو منظم کرنے کے لئے مجوزہ آل انڈیا پروٹوکول میں کچھ ترمیم کی ضرورت ہوگی- کیونکہ واقعات اب روایتی انداز میں سامنے نہیں آرہے ہیں- اور یہ کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔
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