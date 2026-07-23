انا ہزارے نے پی ایم مودی کو لکھا خط، وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا کیا مطالبہ
انا نے لکھا، احتساب کی بنیاد پر وزیر کے استعفیٰ کا مطالبہ کرنے سے حکومت کی طاقت نہیں چھینے گی بلکہ اچھا پیغام جائے گا۔
Published : July 23, 2026 at 11:00 AM IST
اہلیہ نگر: دہلی کے جنتر منتر پر اس وقت طلبہ اور کارکنوں کا احتجاج جاری ہے۔ معروف سماجی کارکن انا ہزارے نے اس معاملے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا ہے۔
انا نے لکھا، احتساب کی بنیاد پر وزیر کے استعفیٰ کا مطالبہ کرنے سے حکومت کی طاقت نہیں چھینے گی بلکہ اچھا پیغام جائے گا۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ گزشتہ 25 دنوں سے طلباء اور والدین پرامن طریقے سے سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔
انا ہزارے نے اپنے خط میں مزید کیا کہا؟
وزیر اعظم کے نام اپنے خط میں انا ہزارے نے کہا، "منگل کو نئی دہلی میں مظاہروں کے دوران ہونے والے تشدد اور پولیس کی کارروائی کی خبریں انتہائی افسوسناک ہیں۔ جمہوری نظام میں ایسے واقعات کسی کے مفاد میں نہیں ہیں۔ تشدد، عوامی املاک کو نقصان پہنچانے یا ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال سے ہر قیمت پر گریز کیا جانا چاہیے۔"
آج ملک بھر میں لاکھوں نوجوان پیپر لیک ہونے، بھرتی کے عمل میں تاخیر، بے روزگاری اور دیگر بہت سے خدشات سے پریشان ہیں۔ اس بدامنی کو صرف امن و امان کے مسئلے کے طور پر نہیں بلکہ معاشرے کے اندر درد اور امید کی عکاسی کے طور پر دیکھنا ضروری ہے۔
مایوس ہوکر 22 طلبہ نے خودکشی کرلی
اس سے قبل، 2024 میں بھی، نیٹ (NEET) امتحان کے پیپر کے لیک ہونے پر ایک تنازعہ کھڑا ہوا تھا۔ اس سال بھی پرچہ اس وقت لیک ہوا جب 22 لاکھ طلبہ امتحان دے رہے تھے۔ مایوس ہوکر 22 طلبہ نے خودکشی کرلی۔ دوبارہ امتحان کے نتائج میں بڑی بے ضابطگیوں کی اطلاعات بھی سامنے آئیں۔ جب بھی انتظامی بدانتظامی اور ناکامی سامنے آتی ہے تو حکومت کا اپنے ماتحتوں پر الزام لگانا اور کسی بھی کامیابی کا کریڈٹ لینا غلط ہے۔
دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ
گزشتہ 25 دنوں سے طلباء اور والدین پرامن طریقے سے سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں اور وزیر کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ احتساب کی بنیاد پر وزیر کے استعفیٰ کا مطالبہ حکومتی طاقت نہیں چھین لے گا۔ بلکہ اس سے دوسرے وزراء کو پیغام جائے گا کہ اگر وہ اپنے محکموں کو صحیح طریقے سے چلانے میں ناکام رہے تو انہیں عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔
نتیجے کے طور پر، یہ اصل میں حکومت کے مجموعی کام کاج کو بہتر بنائے گا۔ حکومت نے سونم وانگچک کو احتجاجی مقام سے زبردستی ہٹانے سے پہلے ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی۔ یہ غلط ہے کہ دہلی میں اتنی دیر تک بھوک ہڑتال جاری رہنے کے باوجود حکومت نے مظاہرین سے بات کرنے کے لیے کسی نمائندہ یا سکریٹری سطح کے اہلکار کو بھیجنا ضروری نہیں سمجھا۔
بات چیت ہمیشہ محاذ آرائی سے بہتر ہوتی ہے
جمہوریت میں مذاکرات، ہمیشہ تصادم سے بہتر راستہ ہوتا ہے۔ عوام کی آواز کو صرف اپوزیشن کی آواز نہ سمجھا جائے۔ احتجاج کرنے والے بھی ہمارے ملک کے شہری ہیں۔ ہزارے نے کہا کہ جمہوریت کا اصل امتحان ان کے خدشات کو پرامن طریقے سے سننے، اعتماد کا ماحول پیدا کرنے اور تعمیری بات چیت کے ذریعے آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرنے میں ہے۔