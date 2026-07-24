پیپر لیک ہونے پر این ٹی اے کی بڑی کارروائی، 47 اہلکار برطرف، ہو سکتی ہے قانونی کارروائی
غور طلب ہے کہ کافی عرصے سے نیٹ اور دیگر بڑے امتحانی پرچوں کے لیک ہونے پر ملک بھر میں ہنگامہ برپا ہے۔
Published : July 24, 2026 at 9:07 PM IST
نئی دہلی: ملک کی سب سے بڑی امتحانی ایجنسیوں میں سے ایک، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) کے ارد گرد جاری تنازعہ کے درمیان، مرکزی حکومت نے ابھی تک اپنی سب سے اہم کارروائی کی ہے۔ ذرائع کے مطابق پیپر لیکس اور امتحانات میں دھاندلی کے سنگین الزامات میں گرفتار این ٹی اے نے 47 افسران اور ملازمین کو فوری طور پر ملازمتوں سے برطرف کر دیا ہے۔
ان میں سے کچھ ہٹائے گئے اہلکاروں کے خلاف قانونی اور فوجداری الزامات بھی درج کیے جائیں گے۔ این ٹی اے کم از کم 20 قومی سطح کے امتحانات کا انعقاد کرتا ہے، بشمول جے ای ای، نیٹ، اور سی یو ای ٹی۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ این ٹی اے کی تنظیم نو اگلے ماہ کے اندر مکمل ہونے کی امید ہے۔
Sources- "National Testing Agency has terminated 47 officials from their service. Legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks." pic.twitter.com/zz2mcGIqQp— ANI (@ANI) July 24, 2026
غور طلب ہے کہ کافی عرصے سے نیٹ اور دیگر بڑے امتحانی پرچوں کے لیک ہونے پر ملک بھر میں ہنگامہ برپا ہے۔ ملک بھر میں لاکھوں طلبہ اور مختلف تنظیمیں سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہی ہیں۔
کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے بینر تلے دارالحکومت دہلی کے جنتر منتر پر ہزاروں طلبہ اور نوجوان ایک ماہ سے زیادہ عرصے سے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ سی جے پی کے بانی ابھیجیت ڈپکے اور سماجی کارکن سونم وانگچک کی قیادت میں طلباء کی تحریک، جس نے حال ہی میں اپنی بھوک ہڑتال ختم کی تھی، اس وقت پرتشدد ہو گئی جب 20 جولائی کو پارلیمنٹ کی طرف مارچ کے دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔
سی جے پی اور طلباء کے اہم مطالبات امتحانی نظام میں بنیادی اصلاحات اور وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کی رات کارروائی کا یقین دلایا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے اعلان کے چند گھنٹے بعد، مرکزی کابینہ نے جمعہ کو ایک مسودہ بل کی منظوری دے دی جس میں پیپر لیک کرنے والوں کے لیے سخت سزا کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اور اب این ٹی اے کے 47 داغدار اہلکاروں کو برطرف کرنے کا تاریخی فیصلہ کیا گیا ہے۔
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