نیٹ پیپر لیک تحقیقات: سی بی آئی نے کارروائی تیز کی، 13 ملزمان کی تحویل میں 24 جولائی تک توسیع
تین مئی کو ہونے والا نیٹ کا امتحان سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے الزامات کے بعد منسوخ کر دیا گیا تھا۔
Published : July 11, 2026 at 5:27 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی راؤز اوینیو کورٹ نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں 13 ملزمان کی عدالتی تحویل میں 24 جولائی تک توسیع کر دی ہے۔ سی بی آئی کے جج ستیش کمار نے ملزم کی عدالتی حراست میں توسیع کا حکم دیا۔ ان کی عدالتی حراست آج ختم ہو رہی تھی جس کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔
ایک سرکاری اہلکار کی شکایت پر 12 مئی کو اس معاملے میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ سی بی آئی نے تعزیرات ہند اور انسداد بدعنوانی ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔ 3 مئی کو ہونے والا نیٹ کا امتحان سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے الزامات کے بعد منسوخ کر دیا گیا تھا۔
مرکزی حکومت نے معاملے کی سی بی آئی جانچ کا حکم دیا۔ نیٹ پیپر لیک اسکینڈل میں اب تک 13 ملزمین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ الزام ہے کہ منیشا واگھمارے نے دھننجے لوکھنڈے کو نیٹ کے سوالیہ پرچے فراہم کیے تھے۔ دھننجے لوکھنڈے نے بعد میں شبھم کھیروار کو کاغذات فراہم کئے۔ 14 مئی کو عدالت نے پانچ ملزمان کو سات دن کے لیے سی بی آئی کی تحویل میں دے دیا۔
جن پانچ ملزمین کو عدالت نے 14 مئی کو سی بی آئی کی تحویل میں بھیجنے کا حکم دیا تھا، ان میں ناسک کے شبھم کھیرنار، مانگی لال بیول، وکاس بیول، جے پور کے دنیش بیول اور گروگرام کے یش یادو شامل ہیں۔ شبھم کھیرنار کو 13 مئی کو ممبئی سے گرفتار کیا گیا تھا اور اسے دو دن کے ٹرانزٹ ریمانڈ پر دہلی لایا گیا تھا۔ شبھم کھیرنار مہاراشٹر کے ناسک کا رہنے والا ہے۔
نیٹ یوجی کا امتحان جو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) کے ذریعہ منعقد کیا گیا تھا تاہم، پیپر لیک تنازعہ کی وجہ سے این ٹی اے نے اسے منسوخ کر دیا اور سخت حفاظت اور وسیع نگرانی کے تحت اسے 21 جون کو دوبارہ ترتیب دیا۔