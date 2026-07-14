ادھو ٹھاکرے نے سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال کی حمایت کی، کہا، 'ممبران پارلیمنٹ کو بیس جولائی کو دہلی میں احتجاج میں شامل ہونا چاہیے'
ادھو ٹھاکرے نے کہا، "حکومت کو نوجوانوں کے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اسے اپوزیشن جماعتوں کو توڑنے میں زیادہ دلچسپی ہے۔"
Published : July 14, 2026 at 9:32 AM IST
ممبئی: سماجی کارکن سونم وانگچک دہلی کے جنتر منتر پر بھوک ہڑتال پر ہیں، سی جے پی، نیٹ (NEET) امتحان کے پرچہ لیک ہونے پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ پیر کو سونم وانگچک کے فاسٹ کا 16واں دن تھا۔ دریں اثنا، شیو سینا (ادھو بالا صاحب ٹھاکرے) کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے ایک پریس کانفرنس کی اور وانگچک کی تحریک کی حمایت کا اعلان کیا۔ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں اور ممبران پارلیمنٹ سے 20 جولائی کو دہلی میں ہونے والے احتجاج میں شامل ہونے کی اپیل کی۔
ادھو ٹھاکرے نے کہا، "کچھ دن پہلے، میں نے سونم وانگچک سے فون پر بات کی تھی۔ میں نے ان سے بھوک ہڑتال نہ کرنے کی درخواست کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اس حکومت کو ایسی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا، 'میرے ساتھ جو بھی ہو جائے، ملک کی بھلائی سب سے پہلے ہونی چاہیے۔' جو شخص ملک کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اس کے سامنے انسان بے الفاظ ہو جاتا ہے۔
حکومت نوجوانوں کے مستقبل سے لاتعلق
ٹھاکرے نے الزام لگایا کہ جہاں کئی طلباء نے خودکشی کا انتہائی قدم اٹھایا ہے، مرکزی حکومت نے اس سنگین مسئلہ کو پوری طرح نظر انداز کر دیا ہے۔ نیٹ (NEET) پیپر لیک اسکینڈل ملک بھر کے طلباء میں بڑے پیمانے پر غصہ اور عدم اطمینان کا باعث بنا ہے۔
انہوں نے کہا، "حکومت کو نوجوانوں کے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اسے اپوزیشن پارٹیوں کو توڑنے میں زیادہ دلچسپی ہے۔ ملک کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے، پھر بھی حکومت کے پاس توجہ دینے کا وقت نہیں ہے۔ سونم وانگچک جیسے ذہین شخص کی عزت ہونی چاہیے، لیکن اس کے بجائے اسے غدار قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انشن کے 16 دن گزرنے کے بعد بھی مرکزی حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی۔"
اراکین پارلیمنٹ سے احتجاج میں شامل ہونے کی اپیل
20 جولائی کو دہلی میں ہونے والے احتجاج کا حوالہ دیتے ہوئے ٹھاکرے نے کہا، "یہ صرف ایک شخص کی لڑائی نہیں ہے، یہ ملک بھر کے لاکھوں طلباء کے مستقبل سے متعلق ہے، اس لیے تمام پارٹیوں کے ممبران پارلیمنٹ کو اس احتجاج میں حصہ لینا چاہیے۔ اگر بی جے پی کے ممبران پارلیمنٹ میں کوئی انسانیت باقی ہے تو انہیں بھی اس تحریک میں شامل ہونا چاہیے۔"
مرکزی حکومت کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے
ادھو ٹھاکرے نے کہا، "ابھیجیت دیپکے ملک کے نوجوانوں کی آواز اٹھا رہے ہیں۔ اس بات کا خدشہ ہے کہ کچھ شرارتی عناصر تحریک کو بدنام کرنے کے لیے 20 جولائی کے احتجاج سے پہلے تشدد بھڑکا سکتے ہیں۔ مرکزی حکومت کو اس کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے۔"
دھرمیندر پردھان کو برطرف کیوں نہیں کیا جا رہا؟
مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے مطالبے کو دہراتے ہوئے، ٹھاکرے نے کہا، "انا ہزارے کی تحریک کے دوران اس وقت کی مرکزی حکومت نے بات چیت کا راستہ چنا تھا۔ اگر کوئی وزیر نتائج دینے میں ناکارہ ثابت ہو رہا ہے، تو اس کو بدلنے میں کیا حرج ہے؟ دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کو قبول کرنے اور ان کی جگہ قابل قبول شخص کو مقرر کرنے میں کیا غلط ہوگا؟"