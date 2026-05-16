نیٹ پیپر لیک معاملہ، این ٹی اے پیپر سیٹر منیشا ماندھارے دہلی میں گرفتار
سی بی آئی نےپیپر لیک معاملے میں مبینہ ماسٹر مائنڈ پی وی کلکرنی اور دیگر ملزمین سے پوچھ گچھ کے بعد ماندھارے کو گرفتار کیا۔
Published : May 16, 2026 at 6:15 PM IST
نئی دہلی: سی بی آئی نیٹ یو جی 2026 کے امتحان کے پیپر لیک معاملے میں تیزی سے کارروائی کر رہی ہے۔ ہفتہ کو، سی بی آئی نے 3 مئی کو منعقد ہونے والے نیٹ یو جی امتحان کے لیے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی ( این ٹی اے) کی پیپر سیٹنگ کمیٹی کی رکن، بیالوجی لیکچرر منیشا ماندھارے کو گرفتار کیا۔
حکام نے بتایا کہ یہ گرفتاری مبینہ ماسٹر مائنڈ پی وی سے پوچھ گچھ کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تفتیشی ایجنسی نے حیاتیات کی لیکچرر منیشا ماندھارے سے پوچھ گچھ کے بعد ان کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مبینہ طور پر نیٹ یو جی امتحان کے عمل میں شامل تھیں اور ان کو نے ماہر کے طور پر مقرر کیا تھا۔
عہدیداروں نے بتایا کہ ماندھارے کو باٹنی اور زولوجی کے سوالیہ پرچوں تک مکمل رسائی حاصل تھی۔ ماندھارے پر اپریل 2026 میں نیٹ امتحان کے امیدواروں کو پونے کی منیشا واگمارے کے ذریعے جمع کرنے کا الزام ہے، جسے 14 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ان طلباء کے لیے اپنے پونے کے گھر پر خصوصی کوچنگ کلاسیں چلائی تھیں۔ یہ الزام ہے کہ مندھارے نے منتخب طلباء کو لیک ہونے والے سوالیہ پرچوں کے جوابات فراہم کیے اور ان سے لاکھوں روپے فیس وصول کی۔
ان میں سے زیادہ تر سوالات 3 مئی کو منعقدہ داخلہ امتحان کے سوالات سے مماثل تھے۔ پیپر لیک ہونے کے الزامات کے بعد نیٹ کا امتحان منسوخ کر دیا گیا تھا۔
سی بی آئی نے جمعہ کو کیمسٹری ڈومین کے ماہر پروفیسر پی وی کلکرنی کو مہاراشٹر کے لاتور سے گرفتار کیا تھا۔کلکرنی کئی سالوں سے نیٹ کے سوالیہ پرچہ ترتیب دینے والے پینل کا حصہ تھے۔
تفتیشی حکام کے مطابق خفیہ مواد تک اپنی خصوصی رسائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کلکرنی نے مبینہ طور پر اپریل کے آخری ہفتے میں اپنے گھر پر خصوصی کوچنگ کلاسز منعقد کیں اور اپنے طلباء کو 3 مئی کو نیٹ یو جی پیپر میں شائع ہونے والے سوالات، اختیارات اور جوابات بتائے۔