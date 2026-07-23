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راہل گاندھی کا پی ایم مودی کو جواب: آپ نے نوجوانوں کے مستقبل کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا

اس سے پہلے پی ایم مودی نے پیپر لیک معاملے پر فاسٹ ٹریک کورٹ کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ تفصیل سے پڑھیں۔

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راہل گاندھی کا پی ایم مودی کو جواب (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 23, 2026 at 12:11 PM IST

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نئی دہلی: مسابقتی امتحانات میں پیپر لیک ہونے کو لے کر ملک بھر میں احتجاج جاری ہے۔ قومی دارالحکومت نئی دہلی میں، کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی، CJP) اور سماجی کارکن سونم وانگچک جنتر منتر پر دھرنا دے رہے ہیں۔ اسی تناظر میں وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ قصورواروں کو سزا دینے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں بنائی جائیں گی۔ اس دوران اس بیان پر لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے جوابی حملہ کیا ہے۔

سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے راہل گاندھی نے اسے تعلیمی نظام کی تباہی کو چھپانے کی کوشش قرار دیا۔ پی ایم مودی پر حملہ کرتے ہوئے راہل نے الزام لگایا کہ ملک کے تعلیمی نظام کو برباد کرنے اور نوجوانوں کے روشن مستقبل کو نقصان پہنچانے کے لیے خود وزیر اعظم نریندر مودی ذمہ دار ہیں۔ راہل گاندھی نے مزید لکھا کہ آپ نے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ آپ نے نہ صرف ہمارے تعلیمی نظام پر مکمل قبضے اور تباہی کی اجازت دی بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کی اور اس کے ذمہ دار ہر فرد کی حفاظت کی۔ طلباء کے مطالبات واضح ہیں:

  1. طلباء سے معذرت کی جائے
  2. دھرمیندر پردھان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے
  3. طلباء پر تشدد کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے

وزیر اعظم نریندر مودی نے بڑا اعلان کر دیا

آج صبح پی ایم مودی نے نیٹ (NEET) پیپر لیک 2026 کے حوالے سے ایک بڑا اعلان کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ملک کے نوجوانوں کی فلاح و بہبود ہماری ترجیح ہے اور ان کے روشن مستقبل کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کی جائیں گی کہ نیٹ (NEET) پیپر لیک کے ذمہ داروں کو فوری اور سخت سزا دی جائے۔ اس مقصد کے لیے عہدیداروں کو ہدایات دے دی گئی ہیں۔ یہ ہماری حکومت کا ایک اہم قدم ہے۔ کسی بھی مجرم کو بخشا نہیں جائے گا۔

پولیس نے سخت موقف اپنایا، 10 مقامات پر ایف آئی آر درج

کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) اور مختلف طلبہ تنظیمیں 20 جون سے قومی دارالحکومت کے جنتر منتر پر احتجاج کر رہی ہیں۔ پیر 20 جولائی کو شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے دوران اور بعد میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئیں۔ اس سے صورتحال اور یہ معاملہ مزید گرما گیا ہے۔ پولیس نے سخت موقف اپناتے ہوئے 10 مختلف مقامات پر ایف آئی آر درج کی ہیں۔

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RAHUL GANDHI
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PM MODI ON NEET PAPER LEAK 2026
RAHUL GANDHI ON NEET PAPER LEAK
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