اگلے سال سے آن لائن ہوگا نیٹ کا امتحان، پیپر لیک ہونے کے بعد حکومت کا فیصلہ
مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اعلان کیا کہ نیٹ (NEET) کا امتحان اگلے سال سے آن لائن ہوگا۔
Published : May 15, 2026 at 12:47 PM IST
نئی دہلی: پیپر لیک اسکینڈل کے بعد مرکزی حکومت نے اگلے سال سے نیٹ (NEET) امتحان آن لائن کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے جمعہ کو یہ اعلان کیا۔ انہوں نے نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس میں کہا، "ایک اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگلے سال سے اصل مسئلے پر توجہ دی جائے گی۔ نیٹ (NEET) کا امتحان OMR شیٹس کے بجائے کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ (CBT) موڈ میں لیا جائے گا۔"
نیٹ یو جی (NEET-UG) امتحان 2026 کے بارے میں، دھرمیندر پردھان نے کہا، "دوبارہ شیڈول امتحان کی نئی تاریخ کا اعلان 21 جون کے طور پر کیا گیا ہے... امتحان 3 مئی کو منعقد ہوا تھا اور 7 مئی کو، NTA کو شکایت موصول ہوئی تھی کہ تخمینہ پیپر میں کچھ سوالات موجودہ امتحانی پرچے سے ملتے جلتے تھے۔ انہوں نے فوری طور پر اعلیٰ تعلیمی ایجنسی سے رابطہ کیا اور تحقیقاتی ایجنسی کو سرکاری ایجنسیوں کے حوالے کیا... اور 12 مئی تک، ہم نے دریافت کیا کہ اصل امتحان کے سوالات واقعی گیس پیپر کی آڑ میں لیک ہو گئے تھے..."
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference, Education Minister Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) says, " one important point i wanted to mention is that, from next year, the root issue will be addressed. the neet examination will be conducted as a computer based test instead of… pic.twitter.com/xWPO0q5lKU— Press Trust of India (@PTI_News) May 15, 2026
ایجوکیشن مافیا کی سازشیں
انہوں نے مزید کہا، "ہم نہیں چاہتے کہ جعلی امیدواروں کی چالوں یا ایجوکیشن مافیا کی سازشوں کی وجہ سے کوئی بھی مستحق طالب علم اپنے حقوق سے محروم رہے... پچھلی بار سامنے آنے والی بے ضابطگیوں کے بعد رادھا کرشنن کمیٹی بنائی گئی اور ہم نے 2025 اور 2026 دونوں کے لیے اس کی سفارشات پر پوری طرح عمل کیا، اس لیے یہ پہلا واقعہ ہونے کے باوجود، اس لیے ہمارا پہلا فیصلہ امتحان منسوخ کرنے کا تھا۔..."
مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا کہ امتحان منسوخ کرنے کے فوراً بعد این ٹی اے نے اعلان کیا کہ طلبہ کی فیس واپس کردی جائے گی۔ دوبارہ امتحان کے لیے کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔
#WATCH | Delhi | Union Education Minister Dharmendra Pradhan says, " on the day of the cancellation, the nta had declared the return of the fees of the students. there will be 0 fees for the upcoming examination... prima facie, the nta has decided to give students one week to… pic.twitter.com/5KboscB9E1— ANI (@ANI) May 15, 2026
امتحانی مراکز کو دوبارہ منتخب کرنے کا اختیار
انہوں نے وضاحت کی کہ دوبارہ امتحان کے لیے، NTA نے طلباء کو اپنے شہر کی بنیاد پر اپنے پسندیدہ امتحانی مرکز کو دوبارہ منتخب کرنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ طلباء کی سہولت اور وقت کی پابندیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے، NTA نے امتحان کا وقت 15 منٹ تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ امتحان جو دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک ہونا تھا، اب 5:15 بجے تک چلے گا۔
ایڈمٹ کارڈز 14 جون تک جاری کیے جائیں گے
انہوں نے یہ بھی کہا، "دوبارہ امتحان کے لیے ایڈمٹ کارڈ 14 جون تک تمام امیدواروں کو جاری کر دیے جائیں گے۔ حکومت ہند ریاستوں سے طلبہ کے لیے نقل و حمل کی سہولیات کا بندوبست کرنے کے بارے میں بات کرے گی اور میں ذاتی طور پر وزرائے اعلیٰ سے بات کروں گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ طلبہ کو اس بار نیٹ یو جی (NEET-UG) کے امتحان کے دوران کم سے کم سفری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ 21 جون کو متوقع موسمی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے، NTA کے متبادل انتظامات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔"
دھرمیندر پردھان نے کہا، "آج، 15 تاریخ کو، ہم ایک نئی تاریخ کا اعلان کر رہے ہیں۔ نئے امتحان کا انعقاد اب سے ایک ماہ بعد کیا جائے گا۔ ہمارا نقطہ نظر ایک ہی رہے گا: بدعنوانی کے لیے صفر رواداری۔ یہ امتحان مافیا اور سماج دشمن عناصر کے خلاف ایک طویل جنگ ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں، سوشل میڈیا میں غلط معلومات پھیلانے کے لیے بہت سے نئے چیلنجز ابھر رہے ہیں اور غلط معلومات پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، حکومت نے فوری طور پر یہ معاملہ سی بی آئی کو سونپ دیا... مجھے سی بی آئی اور اس کے ساتھ کام کرنے والی ایجنسیوں پر پورا بھروسہ ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت، تمام محکموں اور اعلیٰ قیادت نے اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے۔ صورتحال پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ ان لوگوں سے جو خوف اور خلل پیدا کر رہے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں: آنے والے امتحانی عمل سے دور رہیں۔ بصورت دیگر انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔