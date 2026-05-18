سی بی آئی کی نیٹ پیپر لیک معاملے میں بڑی کارروائی، لاتور آر سی سی کوچنگ ڈائریکٹر کو حراست میں لے لیا
Published : May 18, 2026 at 1:26 PM IST
لاتور/پونے: سی بی آئی نے نیٹ (NEET UG 2026) پیپر لیک کیس کے سلسلے میں رینوکائی کیمسٹری کلاسز (RCC) کے بانی شیوراج رگھوناتھ موٹیگونکر کو لاتور سے گرفتار کیا ہے۔ حکام کے مطابق موٹیگونکر کو دہلی کی عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔
پی وی کلکرنی سے پوچھ گچھ کے دوران پیپر لیک کیس سے موٹیگونکر کے تعلق کا انکشاف ہوا ہے۔ سی بی آئی کی ایک 28 رکنی ٹیم، جو اس کیس کی تحقیقات کے لیے لاتور پہنچی تھی، نے موٹیگونکر سے اچھی طرح پوچھ گچھ کی۔ اس کے بعد پونے میں بھی اس سے بڑے پیمانے پر پوچھ گچھ کی گئی۔
فائنل امتحان میں فرضی ٹیسٹ کے کئی سوالات
ذرائع کے مطابق، تحقیقات کے دوران جو معلومات سامنے آئی ہیں، خاص طور پر پی وی سے پوچھ گچھ کے دوران موٹیگاؤنکر کے مبینہ ملوث ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ کلکرنی فائنل امتحان میں مشق کے لیے ٹیسٹ کے کئی سوالات آئے۔ خاص طور پر، 3 مئی کو نیٹ (NEET) امتحان کے بعد، رینوکائی کیمسٹری کلاسز (RCC) کلاسز کی طرف سے اپنے طلباء کے ساتھ کیے گئے انٹرویوز میں چونکا دینے والے دعوے سامنے آئے۔
42 سوالات بالکل ایک جیسے تھے
طلباء نے واضح طور پر کہا کہ ان کے بہت سے مشق کے لیے ٹیسٹ (امتحان) کے سوالات فائنل امتحان میں پوچھے گئے سوالات سے ملتے جلتے تھے۔ آر سی سی کلاسز اور اس کے ڈائریکٹر شیوراج موٹیگونکر اس وقت تنازعہ میں الجھ گئے جب یہ دعویٰ کیا گیا کہ چونکا دینے والے 42 سوالات بالکل ایک جیسے تھے۔ والدین کی جانب سے شکایت درج کرانے کے بعد معاملے کی تحقیقات میں تیزی آئی۔
منیشا واگھمارے سے تفتیش میں موٹیگونکر کا نام
اس درمیان بتایا جاتا ہے کہ منیشا واگھمارے سے پوچھ گچھ کے دوران موٹیگونکر کا نام بھی سامنے آیا۔ اس کے بعد سی بی آئی نے موٹیگونکر کے دفتر سے برآمد شدہ دستاویزات، کمپیوٹر اور ڈیجیٹل ڈیٹا کی اچھی طرح جانچ کی۔
NEET پیپر لیک معاملے میں پونے میں سی بی آئی کی جانچ تیز ہوئی
این ای ای ٹی پیپر لیک معاملے کی تحقیقات نے زور پکڑا ہے اور سی بی آئی نے پونے میں مکمل تحقیقات شروع کی ہیں۔ اس کیس کے سلسلے میں پوچھ گچھ کے لیے کئی ڈاکٹروں اور طلبہ کو پونے میں سی بی آئی کے دفتر میں طلب کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کل رات سے کئی افراد سے پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آر سی سی کلاسز کے ڈائریکٹر شیوراج موٹیگونکر سے 11 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی گئی۔ مزید برآں، یہ اطلاع ہے کہ اسے مزید تفتیش کے لیے دہلی لے جایا جائے گا۔
تفتیش سے مزید اہم انکشافات
واضح رہے کہ انہیں دہلی کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اس دوران کچھ ڈاکٹروں اور طلبہ سے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ سی بی آئی الگ الگ سراغوں کا پتہ لگانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس تفتیش سے مزید اہم انکشافات ہو سکتے ہیں۔