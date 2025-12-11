ETV Bharat / bharat

پانچ برس میں نو لاکھ بھارتیوں نے ترکِ شہریت اختیار کی: حکومت

وزیر کیرتی وردھن سنگھ نے راجیہ سبھا کو بتایا کہ گزشتہ پانچ برسوں میں تقریباً نو لاکھ بھارتی شہریوں نے اپنی شہریت ترک کی ہے۔

پانچ برس میں نو لاکھ بھارتیوں نے ترکِ شہریت اختیار کی: حکومت
پانچ برس میں نو لاکھ بھارتیوں نے ترکِ شہریت اختیار کی: حکومت (Kirti Vardhan Singh in the Rajya Sabha. (IANS))
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 11, 2025 at 8:04 PM IST

نئی دہلی: وزیر مملکت برائے امورِ خارجہ کیرتی وردھن سنگھ نے جمعرات کو راجیہ سبھا میں انکشاف کیا کہ گزشتہ پانچ برسوں میں تقریباً نو لاکھ بھارتی شہریوں نے اپنی بھارتی شہریت ترک کر دی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر ملکی شہریت اختیار کرنے کا رجحان مسلسل بڑھ رہا ہے۔ وزیر نے بتایا کہ 2020 سے 2024 کے درمیان ترکِ شہریت کے اعداد و شمار درج ذیل ہیں:

2020: 85,256

2021: 1,63,370

2022: 2,25,620

2023: 2,16,219

2024: 2,06,378

اس طرح پانچ سال میں کل 8,96,843 افراد بھارتی شہریت چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ، 2011 سے 2019 کے درمیان 11,89,194 بھارتیوں نے شہریت ترک کی تھی، جن کے اعداد و شمار کچھ اس طرح ہیں:

2011: 1,22,819

2012: 1,20,923

2013: 1,31,405

2014: 1,29,328

2015: 1,31,489

2016: 1,41,603

2017: 1,33,049

2018: 1,34,561

2019: 1,44,017

کیرتی وردھن سنگھ نے بتایا کہ سال 2024–25 میں بیرونِ ملک مقیم بھارتیوں کی جانب سے 16,127 شکایات مختلف سرکاری آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعہ موصول ہوئیں۔ بیرونِ ملک مشکلات سے متعلق درج شدہ شکایات میں سعودی عرب سرفہرست رہا:

سعودی عرب: 3,049

متحدہ عرب امارات: 1,587

ملائیشیا: 662

امریکہ:620

عمان: 613

کویت: 549

کینیڈا: 345

آسٹریلیا: 318

برطانیہ: 299

قطر: 289

وزیر مملکت نے بتایا کہ بیرون ملک مقیم بھارتیوں کی شکایات نمٹانے کے لیے حکومت کے پاس ایک مضبوط اور جامع نظام موجود ہے، جس میں 24/7 ہیلپ لائنز، ایمبسی/کانسلیٹ میں واک اِن سہولت، سوشل میڈیا کے ذریعے فوری رابطہ اور کثیر لسانی سپورٹ سروسز شامل ہیں۔ بیشتر معاملات براہِ راست بات چیت، آجرین سے رابطہ اور متعلقہ ملک کے حکام سے ہم آہنگی کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں۔

انہوں نے وضاحت کی کہ بھارتی سفارتخانے منظور شدہ وکلاء کے ذریعے قانونی معاونت فراہم کرتے ہیں، جس کے لیے انڈین کمیونیٹی ویلفیئر فنڈ مدد فراہم کرتا ہے۔

