مغربی بنگال میں تقریباً 14 لاکھ ایس آئی آر فارم ابھی تک جمع نہیں کیے گئے: الیکشن کمیشن
مغربی بنگال میں اب تک تقریباً 14 لاکھ ایس آئی آر فارمز کی پہچانغیر موصول شدہ (ان کلکٹیبل) کے طور پر کی گئی ہے۔
Published : November 26, 2025 at 1:14 PM IST
کولکاتا: الیکشن کمیشن نے منگل کے روز کہا کہ مغربی بنگال میں اب تک تقریباً 14 لاکھ ایس آئی آر فارموں کی شناخت غیر موصول شدہ (ان کلکٹیبل) کے طور پر کی گئی ہے۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ یہ فارم جمع نہیں کیے جا سکے کیونکہ ان پر ووٹرز یا تو غیر حاضر تھے، یا ڈپلیکیٹ تھے، یا فوت ہو گئے تھے یا پھر مستقل طور پر کہیں اور چلے گئے تھے۔
جانکاری کے مطابق پیر کو یہ تعداد 10.33 لاکھ تھی۔ انہوں نے کہا کہ "منگل کی دوپہر تک یہ تعداد 13.92 ملین تھی... ہمیں امید ہے کہ جیسے جیسے مزید اپ ڈیٹس آئیں گے، یہ تعداد روزانہ بڑھتی رہے گی۔"
بوتھ لیول آفیسرز (BLOs)، جنہیں ریاست بھر میں گھروں سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کا کام سونپا گیا ہے، فارم تقسیم کرنے اور ضروری جانکاری اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں۔
294 الیکٹورل رجسٹریشن افسران کی تعیناتی
عہدیداروں نے بتایا کہ اس مہم کے لئے مغربی بنگال میں 80,600 سے زیادہ بی ایل اوز، تقریباً 8000 سپروائزر، 3000 اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز اور 294 الیکٹورل رجسٹریشن افسران کو تعینات کیا گیا ہے۔ ریاست میں جاری ایس آئی آر کے دوران اب تک تین بی ایل او کی موت ہو چکی ہے۔
انہوں نے کہا کہ "ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، ای آر او، اور بی ڈی او کے دفاتر میں ہیلپ ڈیسک دستیاب ہیں تاکہ ڈیٹا انٹری میں بی ایل او کی مدد کی جا سکے۔ جہاں انٹرنیٹ کے مسائل ہیں، وہاں وقف شدہ وائی فائی ہب قائم کیے گئے ہیں۔" چیف الیکشن آفیسر نے کہا کہ اگر کوئی بی ایل او بیمار ہوتا ہے تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ان کی طبی دیکھ بھال کے ذمہ دار ہوں گے۔
ایس آئی آر کہاں کہاں ہو رہا ہے؟
غور طلب ہے کہ دوسرے مرحلے میں انڈمان اور نکوبار، چھتیس گڑھ، گوا، گجرات، راجستھان، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، لکشدیپ، مغربی بنگال، تمل ناڈو، کیرالہ اور پڈوچیری میں ایس آئی آر کا عمل جاری ہے۔ قبل ازیں الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے حالیہ دنوں میں مختلف ریاستوں میں کرائے جانے والے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کے دوران بوتھ لیول آفیسرز (BLOs) کی موت کے بارے میں چیف الیکٹورل آفیسر (CEO) سے رپورٹ طلب کی تھی۔
