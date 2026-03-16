این ڈی اے نے بہار کے راجیہ سبھا انتخابات میں کلین سویپ کیا، تمام پانچ سیٹوں پر کامیابی حاصل کی
بہار کےراجیہ سبھا انتخابات میں گرینڈ الائنس کو بڑا جھٹکا لگا، این ڈی اے نے تمام پانچ سیٹیں جیت کر راحت کی سانس لی ہے۔
Published : March 16, 2026 at 10:48 PM IST
پٹنہ: بہار میں پانچ سیٹوں کے لیے ہوئے راجیہ سبھا انتخابات میں این ڈی اے نے تمام پانچ سیٹوں پر گرینڈ الائنس کو کلین سویپ کیا۔ گرینڈ الائنس کو اس وقت دھچکا لگا جب کانگریس اور آر جے ڈی کے کل چار ایم ایل ایز نے ووٹ نہیں دیا، جس سے اتحاد کے مجموعی حسابات میں خلل پڑا۔ بہار میں اس جیت نے بنگال کے آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے بی جے پی کو ایک طاقتور پیغام دیا ہے۔
این ڈی اے کا کلین سویپ: بہار میں راجیہ سبھا انتخابات کو لے کر ایک دن کی سیاسی ہنگامہ آرائی کے بعد، آخر کار نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) نے تمام پانچ سیٹوں پر قبضہ کر لیا۔ ایک سنسنی خیز اور قریبی مقابلے میں گرینڈ الائنس کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ووٹنگ سے لے کر گنتی تک، دونوں کیمپوں نے مضبوط حکمت عملی اپنائی، لیکن آخر کار، این ڈی اے ہی غالب رہا۔
گرینڈ الائنس کے چار ایم ایل ایز نے ووٹنگ سے پرہیز کیا: دن کی سب سے بڑی بحث کچھ گرینڈ الائنس ایم ایل ایز کی غیر موجودگی پر مرکوز تھی۔ ذرائع کے مطابق گرینڈ الائنس کے تین کانگریس ایم ایل اے اور آر جے ڈی کے ایک ایم ایل اے نے ووٹ نہیں دیا۔ اس سے گرینڈ الائنس کے مجموعی حسابات میں خلل پڑ گیا۔ اپوزیشن کا ابتدائی متوقع ٹرن آؤٹ ووٹنگ کے وقت تک حاصل نہیں ہو سکا۔
تین قومی صدر میدان میں: این ڈی اے کے پانچ امیدواروں میں، بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین، جے ڈی یو کے قومی صدر اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار، راشٹریہ لوک مورچہ کے قومی صدر اوپیندر کشواہا، مرکزی وزیر رام ناتھ ٹھاکر، اور بی جے پی کے ریاستی جنرل سکریٹری شیویش رام میدان میں تھے۔ این ڈی اے کے تمام امیدوار جیت گئے ہیں، جب کہ آر جے ڈی کے اے ڈی سنگھ کو اپنے ہی لوگوں نے دھوکہ دیا اور الیکشن ہار گئے۔
راجیہ سبھا انتخابات کو لے کر اسمبلی احاطے میں صبح سے ہی سرگرمیاں جاری تھیں۔ این ڈی اے اور گرینڈ الائنس دونوں نے اپنے ایم ایل ایز کو متحد رکھنے کے لیے وہپ جاری کیے تھے۔ اس کے باوجود سیاسی حلقے یہ قیاس آرائیاں کرتے رہے کہ شاید کچھ ایم ایل اے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے یا کراس ووٹنگ ہو سکتی ہے۔ دونوں کیمپوں کے لیڈروں نے ووٹنگ کے دوران ہر ایم ایل اے کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھی۔
این ڈی اے کی حکمت عملی: این ڈی اے نے اس الیکشن کے لیے پہلے سے ہی مکمل حکمت عملی تیار کر لی تھی۔ این ڈی اے قائدین نے اپنے ایم ایل ایز کو متحد رکھنے کے لئے متواتر میٹنگیں کیں۔ ذرائع کے مطابق ووٹنگ سے پہلے کئی دور کی بات چیت ہوئی اور ووٹنگ کے بارے میں ٹریننگ کے بعد ایم ایل اے کو واضح ہدایات دی گئیں۔ اس حکمت عملی کے نتیجے میں این ڈی اے نے تمام پانچ سیٹیں جیت لیں۔
گرینڈ الائنس کو بڑا جھٹکا: راجیہ سبھا انتخابی نتائج کو گرینڈ الائنس کے لیے ایک بڑا سیاسی جھٹکا مانا جا رہا ہے۔ امریندر دھاری سنگھ آر جے ڈی کے موجودہ راجیہ سبھا ممبر تھے، لیکن ان کی شکست نے انہیں ایوان میں داخل ہونے سے روک دیا۔ ان کی چھ سالہ مدت کا آغاز 10 اپریل 2020 کو ہوا۔ اپوزیشن کو اس الیکشن میں کم از کم ایک سیٹ جیتنے کی امید تھی لیکن نتائج اس کے برعکس تھے۔ گرینڈ الائنس کے اندر اب ان کے غلط حساب کتاب کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے بات چیت شروع ہو گئی ہے۔
نتائج کے بعد این ڈی اے کیمپ میں جشن: نتائج کا اعلان ہوتے ہی این ڈی اے کیمپ کے اندر جشن کی لہر دوڑ گئی۔ رہنماؤں اور حامیوں نے مٹھائیاں بانٹ کر جیت کا جشن منایا۔ این ڈی اے لیڈروں نے اسے وزیر اعظم کی قیادت اور اتحاد کے اتحاد کی جیت قرار دیا۔
مستقبل کی سیاست پر اثر: راجیہ سبھا انتخابات کے نتائج بہار کی مستقبل کی سیاسی حکمت عملیوں پر بھی اثر ڈال سکتے ہیں۔ جب کہ این ڈی اے اس جیت کو اپنی مضبوط تنظیم اور اپنے اتحاد کی طاقت کے ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہے، عظیم اتحاد کے لیے یہ نتیجہ خود پر غور کرنے کا معاملہ بن گیا ہے۔