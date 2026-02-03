این ڈی اے کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ جاری، ممبران پارلیمنٹ نے پی ایم مودی کا کیا استقبال
این ڈی اے کی میٹنگ مرکزی بجٹ2026 میں موجود مستقبل کے وژن کو اجاگر کرنے اور اسے عوام تک پہنچانے کے لیے بلائی گئی ہے۔
Published : February 3, 2026 at 10:24 AM IST
نئی دہلی: نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) منگل کو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، اور پارٹی کے نو منتخب سربراہ نتن نبین میٹنگ میں موجود ہیں۔ بی جے پی صدر نتن نبین نے این ڈی اے کے ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ پی ایم مودی کا خیرمقدم کیا۔ اس میٹنگ میں مرکزی بجٹ 2026 اور ترقی یافتہ ہندوستان 2047 کے لیے حکومت کے وژن پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
قبل ازیں بی جے پی ایم پی کنگنا رناوت اور لوک جن شکتی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ چراغ پاسوان میٹنگ میں شرکت کے لیے پارلیمنٹ انیکس بلڈنگ پہنچے، جس میں این ڈی اے کے اعلیٰ قائدین شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امیت شاہ، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین، اور این ڈی اے کے تمام وزراء اور ممبران پارلیمنٹ میٹنگ میں موجود ہوں گے۔
پی ایم مودی این ڈی اے کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن بجٹ کی جھلکیاں اور مستقبل کے لیے اس کے وژن کو ایک پریزنٹیشن کے ذریعے پیش کریں گی، جس میں اس بات پر روشنی ڈالی جائے گی کہ یہ 2047 تک ایک ترقی یافتہ ہندوستان کے حصول کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔
اجلاس کے دوران بجٹ کی جھلکیاں اور فوائد کو عوام تک کیسے پہنچایا جائے اس بارے میں رہنما اصول فراہم کیے جائیں گے اور ایک روڈ میپ پیش کیا جائے گا۔ سیتا رمن نے اتوار کو لوک سبھا میں مرکزی بجٹ 2026 پیش کیا۔
یہ اس کا نواں بجٹ تھا اور تین "فرائض" سے متاثر تھا جس کا مقصد مسابقت کو بہتر بنا کر، توقعات کی تکمیل، اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہر خاندان، برادری اور علاقے کو وسائل اور شراکت کے مواقع تک رسائی حاصل ہو۔
وزیر اعظم نے اتوار کو بجٹ کی تعریف کرتے ہوئے اسے بے پناہ مواقع کی شاہراہ قرار دیا اور کہا کہ ہندوستان جس ریفارم ایکسپریس پر سوار ہے اسے نئی توانائی اور رفتار ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ "موجودہ کے خوابوں کو حقیقت میں بدل دے گا،" ہندوستان کے روشن مستقبل کے لیے "مضبوط بنیاد" رکھے گا، اور ملک کو 2047 تک ترقی یافتہ ہندوستان کے وژن کو حاصل کرنے میں "بلند بلند" کرنے میں مدد کرے گا۔
جیسا کہ وزیر خزانہ نے پارلیمنٹ میں وضاحت کی، پی ایم مودی نے کہا، "یہ یوتھ پاور بجٹ ہے۔ یہ نوجوان ہندوستان کے وژن، خواب، عزم اور توانائی کی عکاسی کرتا ہے۔" بجٹ میں کی گئی دفعات سے تمام شعبوں میں رہنما، اختراعی اور تخلیق کار پیدا ہوں گے۔
انہوں نے مزید کہا، "میڈیکل ہب بنانے اور صحت سے متعلقہ پیشہ ور افراد کو تیار کرنے سے لے کر، اورنج اکانومی اور اے وی جی سی سیکٹر کو فروغ دینے، سیاحت کو فروغ دینے، اور کھیلو انڈیا مشن کے ذریعے نئے مواقع کھولنے تک، یہ بجٹ نوجوانوں کے لیے ابھرنے اور قیادت کرنے کے راستے کھولتا ہے۔"