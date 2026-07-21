پی ایم مودی نے پہلی بار پیپر لیک پر کی بات، کہا، حکومت طلباء کے ساتھ، کی جائے گی سخت کارروائی
پی ایم مودی نے این ڈی اے کی منگل ملن میٹنگ میں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) پر بھی ایک بیان دیا۔ تفصیل کے لیے پڑھیں۔
Published : July 21, 2026 at 12:31 PM IST
نئی دہلی: مانسون سیشن 2026 کا آج دوسرا دن ہے۔ ہنگامہ آرائی کی وجہ سے دونوں ایوانوں کی کارروائی دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) نے دوسرے دن کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے 'منگل ملن میٹنگ' بلائی جو اب ختم ہو گئی ہے۔ اس میٹنگ میں این ڈی اے کی تمام اتحادی جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی۔ پی ایم مودی نے میٹنگ سے خطاب کیا۔
اطلاعات کے مطابق، پی ایم مودی نے اس میٹنگ میں نیٹ (NEET) پیپر لیک پر بیان دیا۔ مرکزی پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے میٹنگ کے بعد کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے میٹنگ میں کہا کہ حکومت نیٹ (NEET) امتحان کے پیپر لیک پر احتجاج کے درمیان "طلبہ کے ساتھ کھڑی ہے" اور ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ آج این ڈی اے پارلیمانی پارٹی کی "منگل ملن" میٹنگ کے بعد، رجیجو نے کہا کہ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ پیپر لیک قومی تشویش کا معاملہ ہے اور اس پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے۔
#WATCH | Delhi: Union Minister of Parliamentary Affairs Kiren Rijiju says, "Regarding the NEET exam, the Prime Minister stated that the government took immediate action upon receiving reports of irregularities; thirteen individuals were arrested and jailed. Furthermore,… pic.twitter.com/my1ekDaxJf— ANI (@ANI) July 21, 2026
پیپر لیک میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی
رجیجو نے کہا کہ نیٹ (NEET) امتحان پر پی ایم مودی نے کہا، "ہم طلباء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اعلیٰ وکلاء سے مشورہ کرنے کے بعد پیپر لیک میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ جہاں کہیں بھی پیپر لیک ہوتا ہے، نہ صرف مرکزی حکومت بلکہ ریاستوں کو بھی سخت کارروائی کرنی چاہیے۔" رجیجو کے تبصرے، نیٹ UG (NEET-UG 2026) پیپر لیک ہونے پر پیر کو کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کی جانب سے اپنے احتجاج کو تیز کرنے کے بعد آیا ہے۔ پارٹی کے ایک وفد نے اپنے مطالبات پر زور دینے کے لیے مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا سے ملاقات کی۔ غور طلب ہے کہ پیر کو پارلیمنٹ کی طرف مظاہرین کا مارچ پرتشدد ہو گیا۔
اراکین کو کئی اہم مسائل پر رہنمائی کی فراہمی
رجیجو نے کہا کہ این ڈی اے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ "بہت نتیجہ خیز" تھی اور وزیر اعظم نے تمام اراکین کو کئی اہم مسائل پر رہنمائی فراہم کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم نے سب کو مشورہ دیا۔ یہ ایک بہت نتیجہ خیز ملاقات تھی۔ وزیراعظم نے کئی اہم مسائل پر توجہ دی اور اپنی تجاویز پیش کیں۔ انہوں نے حالیہ مہینوں میں ملک کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی اور مختلف ممالک کے ساتھ کیے گئے غیر ملکی تجارتی معاہدوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئے راجیہ سبھا ممبران بشمول نتن نوین کا بھی میٹنگ میں خیرمقدم کیا گیا۔
#WATCH | Delhi: On National Democratic Alliance (NDA) Parliamentary Party Meeting, 'Mangal Milan', Union Minister of Parliamentary Affairs Kiren Rijiju says, " ... the prime minister provided guidance to all... it was a very productive meeting. the prime minister addressed several… pic.twitter.com/TkKADNahjY— ANI (@ANI) July 21, 2026
مختلف ممالک کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے
رجیجو نے کہا کہ این ڈی اے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ، جسے اب "منگل ملن" کہا جاتا ہے، آج منعقد ہوا۔ "ہم نے اپنے نئے راجیہ سبھا ممبران پارلیمنٹ کا خیر مقدم کیا، بشمول نتن نوین جی۔ میٹنگ اچھی رہی۔" مختلف ممالک کے ساتھ دستخط کیے گئے آزاد تجارتی معاہدوں (FTAs) پر بات کرتے ہوئے، رجیجو نے کہا کہ وزیر اعظم نے اراکین کو یقین دلایا کہ کسانوں کے مفادات کو ترجیح دی جائے گی اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔
کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کا عزم
ان معاہدوں کے حوالے سے وزیراعظم نے یقین دلایا کہ کسانوں کے مفادات کو ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے زور دیا کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کے ساتھ دستخط کیے گئے ایف ٹی اے میں کسانوں کی فلاح و بہبود سب سے اہم ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ یہ معاہدے کسانوں اور ملک دونوں کے بہترین مفادات کو پورا کرتے ہیں۔ رجیجو نے کہا کہ وزیر اعظم نے کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کے عزم کو دہرایا۔