پی ایم مودی کے بارہ سال مکمل، آج این ڈی اے کی اہم میٹنگ
تمام 22 NDA کی حکومت والی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ، نائب وزرائے اعلیٰ اور سینئر قائدین جمع ہوں گے۔
Published : June 10, 2026 at 9:16 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی کے دفتر میں 12ویں سال کی تکمیل اور ان کے ہندوستان کے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے منتخب وزیر اعظم بننے کے موقع پر بدھ کو سہ پہر 3 بجے بھارت منڈپم میں ایک میٹنگ ہونے والی ہے۔ اسٹیج بھارت منڈپم میں منتقل ہو جائے گا، جہاں این ڈی اے کے زیر اقتدار تمام 22 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ، نائب وزیر اعلیٰ اور سینئر لیڈران ایک اہم میٹنگ کے لیے جمع ہوں گے۔
پی ایم مودی اس میٹنگ کی صدارت کریں گے، جس میں وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امت شاہ اور دیگر اہم مرکزی وزراء شرکت کریں گے۔ ان میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس، آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما، مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو اور گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل شامل ہوں گے۔ اتحادی قائدین بشمول آندھرا پردیش کے چیف منسٹر این چندرابابو نائیڈو کی بھی شرکت متوقع ہے۔
2047 کے لیے 'ترقی یافتہ ہندوستان' کے روڈ میپ کا جائزہ
ایک ذریعہ نے اے این آئی کو بتایا کہ یہ میٹنگ ایسے وقت ہو رہی ہے جب اتحاد مرکز میں اقتدار میں 12 سال مکمل کر رہا ہے اور ایجنڈے میں اہم اسکیموں اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کا جائزہ لینا شامل ہے تاکہ فوائد کو آخری میل تک پہنچایا جاسکے، 2047 کے لیے 'ترقی یافتہ ہندوستان' کے روڈ میپ کا جائزہ لیا جائے اور مغربی ایشیا کے بحران پر تبادلۂ خیال کیا جائے۔
"قابل پیمائش تبدیلی" خارجہ پالیسی
دریں اثنا، وزارت خارجہ (MEA) نے منگل کو وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستان کی خارجہ پالیسی کو "قابل پیمائش تبدیلی" قرار دیا کیونکہ وہ اپنے دفتر میں 12 سال مکمل کر رہے ہیں، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ اس مدت کے دوران ملک کی عالمی پروفائل اور بین الاقوامی اثر و رسوخ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
ہندوستان کی سفارتی مصروفیات
وزارت خارجہ کے مطابق، پی ایم مودی کی قیادت میں ہندوستان کی سفارتی مصروفیات میں بین الاقوامی سولر الائنس کے ذریعے ماحولیاتی کارروائی سے لے کر یونیفائیڈ پیمنٹس انٹرفیس (UPI) جیسے ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کی بین الاقوامی توسیع تک کے اقدامات شامل ہیں، جو ترقی پذیر ممالک کے لیے کلیدی آواز بننا اور عالمی بحران کے دوران پہلے جواب دہندہ کے طور پر کام کرنا۔ پی ایم مودی کو مرکزی وزراء، سیاسی قائدین، دنیا بھر کی ممتاز شخصیات اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات کی جانب سے مبارکبادی پیغامات اور مبارکبادیں موصول ہوئی ہیں۔
ملک کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم لمحہ
10 جون کو وزیر اعظم نریندر مودی نے مسلسل 4,399 دن اقتدار میں مکمل کیا۔ عام انتخابات کے بعد قائم ہونے والے اس ریکارڈ نے سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے مسلسل 4,398 دن اقتدار میں رہنے کا ریکارڈ توڑ دیا۔ یہ کامیابی ملک کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم لمحہ ہے۔