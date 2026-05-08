این سی آر بی کے اعداد و شمار امن و قانون اور خواتین کی حفاظت پر حکومت کے کھوکھلے دعووں کو بے نقاب کرتے ہیں، کھرگے
کھرگے نے کہا کہ این سی آر بی کی رپورٹ کے مطابق، 2013 سے خواتین کے خلاف جرائم میں 42.6 فیصد اضافہ ہوا ہے۔
Published : May 8, 2026 at 9:54 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے نے جمعہ کو کہا کہ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو (این سی آر بی) کے اعداد و شمار نے امن و امان اور خواتین کی حفاظت سے متعلق مودی حکومت کے کھوکھلے دعووں کو بے نقاب کردیا ہے۔این سی آر بی 2024 رپورٹ گزشتہ بدھ کو جاری کی گئی۔
کھرگے نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ مودی حکومت کے 12 سالوں نے لاء اینڈ آرڈر اور خواتین کی حفاظت کے بارے میں اس کے دعووں کے کھوکھلے پن کو بے نقاب کیا ہے اور ملک کے سامنے سچائی لے آئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ این سی آر بی کی رپورٹ کے مطابق، 2013 سے خواتین کے خلاف جرائم میں 42.6 فیصد اضافہ ہوا ہے، بچوں کے خلاف جرائم میں 204.6 فیصد اضافہ ہوا ہے، دلتوں کے خلاف مظالم میں 41.3 فیصد اضافہ ہوا ہے، اور قبائلیوں کے خلاف جرائم میں 46.7 فیصد اضافہ ہوا ہے۔
کانگریس صدر نے کہا سائبر کرائم میں 1,689 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ 2024 میں 10,546 کسان، 52,931 یومیہ اجرت والے مزدور اور 14,488 طلباء نے خودکشی کی ہے۔
آل انڈیا مہیلا کانگریس کی صدر الکا لامبا نے کہا 2024 این سی آر بی رپورٹ خواتین کی حفاظت سے متعلق مرکزی بی جے پی حکومت کے دعووں کو بے نقاب کرتی ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ 11 سالوں میں خواتین کے خلاف جرائم کے 4,285,888 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ بی جے پی حکومت میں خواتین کے خلاف جرائم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ خواتین برسوں سے انصاف کی تلاش میں ہیں، لیکن ان کی فریاد نہیں سنی جا رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ملک میں ہر 70 منٹ میں ایک خاتون درندگی کا نشانہ بنتی ہے۔
کانگریس لیڈر نے دعویٰ کیا کہ خواتین کے خلاف جرائم میں اتر پردیش پہلے نمبر پر ہے جہاں 66,398 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہی حال اتر پردیش کا ہے جہاں ڈبل انجن والی حکومت ہے۔
الکا نے کہا کہ خواتین کے خلاف سب سے زیادہ جرائم بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں ہو رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ این سی آر بی کی رپورٹ کے مطابق اتر پردیش میں 66,398 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ مہاراشٹر میں 47،954، راجستھان میں 36،563، مغربی بنگال میں 34،360، اور مدھیہ پردیش میں 32،832 رپورٹ ہوئے۔
الکا نے دعویٰ کیا ملک میں ہر روز 10 دلت خواتین کی عصمت دری کی جاتی ہے۔ ملک اس ناانصافی اور ظلم کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت سے جواب مانگ رہا ہے۔
مہیلا کانگریس صدر نے کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ این سی آر بی کے اعداد و شمار پر بحث ہونی چاہئے اور حکومت کو یہ بتانا چاہئے کہ اب تک کتنے متاثرین کو انصاف ملا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بی جے پی ملک میں خواتین کے خلاف جرائم کرنے والے مجرموں کی ہمیشہ حفاظت اور سرپرستی کرتی رہی ہے۔