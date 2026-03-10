عدالت کی سرزنش کے بعد این سی ای آر ٹی نے عوامی معافی نامہ جاری کیا، پوری کتاب واپس لینے کا فیصلہ
این سی ای آر ٹی نے عوامی معافی نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ''ہم اس پریشانی کے لیے خلوص دل سے معافی مانگتے ہیں۔''
Published : March 10, 2026 at 11:06 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ کی سخت سرزنش کے بعد نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ (این سی ای آر ٹی) نے آج بروز منگل عدلیہ میں "بدعنوانی" پر ایک باب شائع کرنے کے لیے عوامی طور پر معافی مانگی۔ ادارے نے اس کے لیے باضابطہ ایک معافی نامہ جاری کیا۔
این سی ای آر ٹی کا معافی نامہ
این سی ای آر ٹی نے پریس ریلیز کے طور پر معافی نامہ جاری کرتے ہوئے لکھا کہ ''نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ نے حال ہی میں گریڈ آٹھ کی سماجی سائنس کی ایک نصابی کتاب ''ایکسپلورنگ سوسائٹی: انڈیا اینڈ بیونڈ'' (حصہ II) شائع کی، اس کتاب کے سبق نمبر چار کا عنوان 'ہمارے معاشرے میں عدلیہ کا کردار' تھا۔ این سی ای آر ٹی کے ڈائریکٹر اور ممبران اس باب کے لیے غیر مشروط معافی مانگتے ہیں۔ اب یہ پوری کتاب واپس لے لی گئی ہے اور دستیاب نہیں ہے۔''
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞: 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐀𝐩𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲— NCERT (@ncert) March 10, 2026
The National Council of Educational Research and Training [NCERT] has recently published a social science textbook, “Exploring Society: India and Beyond," grade 8 (part ii), which contained chapter iv titled “the role of… pic.twitter.com/mZY15aJTDo
ادارے نے معافی طلب کرتے ہوئے کہا کہ ''ہم اس پریشانی کے لیے خلوص دل سے معافی مانگتے ہیں اور تمام اسٹیک ہولڈرز کی سمجھ بوجھ کی سراہنا کرتے ہیں۔ این سی ای آر ٹی تعلیمی مواد میں درستگی، حساسیت اور ذمہ داری کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔''
سپریم کورٹ کی سخت سرزنش
یہ پورا معاملہ اس وقت سامنے آیا ہے جب سپریم کورٹ نے این سی ای آر ٹی کو نصابی کتاب میں عدلیہ میں "بدعنوانی" اور "بیک لاگ" پر تحریر کیے گئے ایک باب پر سخت سرزنش کی اور اسے "گہری اور منصوبہ بند سازش" قرار دیا۔ عدالت عظمیٰ نے این سی ای آر ٹی کے ڈائریکٹر اور اسکول ایجوکیشن سکریٹری کو بھی وجہ بتاؤ نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے وضاحت طلب کی کہ نصابی کتاب کے متنازع مواد پر ان کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی جائے۔
متعلقہ خبریں: سپریم کورٹ کی حکومت کو این سی ای آر ٹی کے متنازعہ حصے کو آن لائن ہٹانے کی ہدایت، سی جے آئی نے 'گہری سازش' قرار دیا
سپریم کورٹ نے این سی ای آر ٹی کی عدلیہ میں "بدعنوانی" سے متعلق باب والی نصابی کتاب کی فزیکل اور ڈیجیٹل کاپیوں کو ضبط کرنے کی بھی ہدایت دی۔ چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جوائے مالیہ باغچی اور وپل ایم پنچولی کی بنچ نے حکم دیا کہ "این سی ای آر ٹی کو مرکزی اور ریاستی تعلیمی محکموں کے ساتھ ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کتاب کی جاری کی گئی تمام کاپیاں (فزیکل اور ڈیجیٹل)، خواہ وہ اسٹوریج، ریٹیل آؤٹ لیٹس، یا تعلیمی اداروں میں رکھی گئی ہوں، کو ضبط کر لیا جائے اور عوام کی رسائی سے ہٹا دیا جائے۔
ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن کی متنازع باب کی حمایت
واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن نے عدلیہ میں ''کرپشن'' سے متعلق این سی ای آر ٹی کی نصاب کتاب پر پابندی لگانے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ 27 فروری کو ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن نے ایک مضمون لکھ کر این سی ای آر ٹی کے متنازع باب کا کھل کر دفاع کیا۔
پرشانت بھوشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو 'سچائی کو دبانے' کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا کہ عدلیہ میں بدعنوانی پر بحث کو دبانے کی کوشش سے عوام میں بدعنوانی کے بارے میں تاثر مزید بڑھے گا۔ انہوں نے عدلیہ میں 'کرپشن' کے موضوع پر بحث اور مکالمے پر زور دیا۔ ان کے مطابق ضروری اصلاحی اقدامات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عدلیہ میں بدعنوانی کو دبانے کے بجائے اس پر کھل کر بحث ہونی چاہیے۔
مزید پڑھیں: این سی ای آر ٹی تنازعہ پر پی ایم او ناراض، جوابدہی طے کرنے کی ہدایت
پرشانت بھوشن نے کہا کہ عدلیہ جانچ اور احتساب سے بالاتر نہیں ہے۔ وہ عوام کے سامنے جوابدہ ہے اور نصابی کتاب میں ایسے موضوعات کو شامل کرنا مناسب ہے۔ انہوں نے کہا کہ این سی ای آر ٹی کا یہ 'باب' عدلیہ کے حقیقی مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ اور کچھ سینئر وکلا کی جانب سے اس کی سرزشن کو 'بد قسمتی' قرار دیا۔
وزیر اعظم نریندر مودی کا رد عمل
وہیں عدلیہ پر این سی ای آر ٹی کے متنازع باب پر وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے موقف سے ملتا جلتا موقف اپناتے ہوئے این سی ای آر ٹی کے خلاف ناراضگی ظاہر کی۔ وزیراعظم نے یہ معاملہ کابینہ کے اجلاس میں اٹھاتے ہوئے سوال کیا کہ ہم آٹھویں جماعت کے طلباء کو عدالتی بدعنوانی کے بارے میں کیا سکھائیں گے؟ انہوں نے پورے معاملے میں احتساب کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
