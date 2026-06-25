این سی ای آر ٹی کا پہلی بار کلاس 9 کی کتاب میں 'ایمرجنسی' باب شامل کرنے کا فیصلہ
کتاب میں ایمرجنسی کے خلاف تحریک میں جے پرکاش نارائن کے کردار پر بھی زور دیا گیا ہے۔
Published : June 25, 2026 at 10:44 AM IST
نئی دہلی: بھارت میں ایمرجنسی نافذ ہونے کے تقریباً پانچ دہائیوں بعد، نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ (این سی ای آر ٹی) نے پہلی بار اس موضوع کو کلاس 9 کی نصابی کتاب میں شامل کیا ہے۔ اس باب میں ایمرجنسی کو 'بڑے چیلنجوں میں سے ایک' کے طور پر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس عرصے کے دوران زیادہ تر بنیادی حقوق معطل کر دیے گئے تھے۔
ایمرجنسی کا ذکر حال ہی میں جاری ہونے والی سماجی سائنس کی نصابی کتاب 'انڈرسٹینڈنگ سوسائٹی: انڈیا اینڈ بیونڈ' میں ملتا ہے، جس میں بھارتی جمہوریت کی خوبیوں اور چیلنجوں کا تجزیہ کرنے والے ایک باب میں ایمرجنسی کو شامل کیا گیا ہے۔
این سی ای آر ٹی کے ایک اہلکار نے تصدیق کی کہ یہ پہلا موقع ہے جب کلاس 9 کی نصابی کتاب میں 'ایمرجنسی' پر کوئی سیکشن شامل کیا گیا ہے۔ یہ اسکول کے نصاب میں ایک اہم تبدیلی ہے، خاص طور پر جب کہ ملک نے حال ہی میں سال 1975 میں نافذ ایمرجنسی کی 50 ویں سالگرہ منائی۔
اس حصے میں بتایا گیا ہے کہ "بھارت میں جمہوریت کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جب سال 77-1975 میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ سال 1970 کی دہائی کے اوائل میں اندرا گاندھی کی زیرقیادت حکومت کے خلاف عوامی عدم اطمینان بڑھ رہا تھا۔ اس دوران بڑھتی ہوئی بے روزگاری، مہنگائی، اور غلط حکمرانی کے الزامات کے باعث بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے۔"
یہ بھی پڑھیں: عدالت کی سرزنش کے بعد این سی ای آر ٹی نے عوامی معافی نامہ جاری کیا، پوری کتاب واپس لینے کا فیصلہ
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ "جون سال 1975 میں، حکومت نے اندرونی بدامنی کی بنیاد پر ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ اس عرصے کے دوران زیادہ تر بنیادی حقوق چھین لیے گئے، پریس پر سنسرشپ نافذ کر دی گئی، اور بہت سے سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جمہوری اداروں پر شدید دباؤ ڈالا گیا، اور شہری آزادیوں کو محدود کر دیا گیا۔"
کتاب میں ایمرجنسی کے خلاف تحریک میں جے پرکاش نارائن کے کردار پر بھی زور دیا گیا ہے۔ جے پرکاش نارائن جو ایک سیاسی رہنما اور سوشلسٹ مفکر تھے اور جنہیں "لوک نائک" کے نام سے جانا جاتا تھا، کی قیادت میں عوامی تحریکوں نے خاص طور پر بہار اور گجرات میں طلباء اور شہریوں کو بڑے پیمانے پر متحرک کیا۔ سال 1977 میں ایمرجنسی اٹھا لی گئی، اور عام انتخابات کرائے گئے، جس سے لوگوں کو ووٹ کے ذریعے اپنی رائے ظاہر کرنے کا موقع ملا۔ برسر اقتدار طاقت کی شکست نے بھارتی جمہوریت کی مضبوطی اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔
مزید پڑھیں: این سی ای آر ٹی نے عدلیہ سے متعلق غلط مواد پر معافی مانگی، کتاب واپس لے لی
"ایمرجنسی" سے متعلق سیکشن جمہوری نظاموں کو درپیش چیلنجز پر ایک وسیع بحث کا حصہ ہے۔ ایمرجنسی کے علاوہ، نصابی کتاب میں جعلی خبروں، غلط معلومات، عوامی املاک کو نقصان، عوامی قوانین کی خلاف ورزی، غربت، علاقائیت، سماجی امتیاز، اور صنفی عدم مساوات جیسے مسائل پر بھی بحث کی گئی ہے جو جمہوریت کے لیے چیلنج ہیں۔
اس باب میں "جمہوریت اور آپ" کے عنوان سے ایک نیا حصہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ این سی ای آر ٹی کا کہنا ہے کہ اسے پہلی بار شامل کیا گیا ہے تاکہ طلبہ کلاس روم میں جو کچھ سیکھتے ہیں اسے شہری اور جمہوری عمل میں شریک ہونے کے طور پر اپنے کردار سے جوڑ سکیں۔
ایمرجنسی کے علاوہ، نظر ثانی شدہ نصابی کتاب میں بھارت کی جمہوری روایات اور اداروں پر بھی کافی زور دیا گیا ہے۔ کتاب میں جمہوریت میں میڈیا کے کردار پر ایک خصوصی سیکشن بھی شامل ہے، جس میں اسے "جمہوریت کے چوتھے ستون" کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور عوامی خدشات کو بڑھانے اور جمہوری اقدار کے تحفظ میں اس کے کردار پر زور دیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: درسی کتابوں میں تاریخ کو تبدیل کرنا سیاسی مداخلت: عمر عبداللہ
بھارت کے جمہوری نظام کے پیمانے کو ظاہر کرنے کے لیے، کتاب میں ووٹر کی شرکت، ووٹنگ کے بنیادی ڈھانچے، اور سیاسی نمائندگی سے متعلق حقائق اور اعداد و شمار شامل ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سال 2024 میں، بھارت میں 968 ملین سے زیادہ رجسٹرڈ ووٹرز تھے اور اس میں پورے ملک میں پھیلے ہوئے ووٹنگ مراکز کے ایک وسیع نیٹ ورک کا ذکر کیا گیا ہے۔
اس باب میں حکمرانی میں شہریوں کی شرکت کو ظاہر کرنے کے لیے نچلی سطح پر جمہوریت کی مثالیں بھی استعمال کی گئی ہیں، بشمول گجرات میں پنچایت اور تریپورہ میں خواتین کے لیے دوستانہ پنچایت بلدیاتی اداروں میں خواتین کے حق رائے دہی اور ان کے لیے ریزرویشن کے حوالے سے بھی ایک الگ سیکشن دیا گیا ہے۔
مزید پڑھیں:
این سی ای آر ٹی کتابوں کی نظرثانی کا معاملہ: اویسی کا آر ایس ایس اور بی جے پی پر حملہ، تاریخ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا الزام
ردرپور میں این سی ای آر ٹی کی جعلی کتابوں کے بارے میں انکشاف، 11 کروڑ روپے ہے 11.30 لاکھ کتابوں کی قیمت