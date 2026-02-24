این سی ای آر ٹی نے آتھویں جماعت کی نئی نصابی کتاب میں 'عدلیہ میں بدعنوانی' کو شامل کیا
کتاب میں سابق CJI کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، انھوں نے کہا تھا عدلیہ میں بدعنوانی کاعوام کے اعتماد پر منفی اثر پڑتا ہے۔
Published : February 24, 2026 at 10:29 AM IST
نئی دہلی: پہلی بار، نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ (این سی ای آر ٹی) نے اپنی آٹھویں کلاس کی سوشل سائنس کی نصابی کتاب میں 'عدلیہ میں بدعنوانی' پر ایک سیکشن متعارف کرایا ہے۔ یہ پچھلے ایڈیشن سے ایک بڑی تبدیلی ہے، جس میں بنیادی طور پر عدالتوں کے ڈھانچے اور کردار پر توجہ دی گئی تھی۔
نظرثانی شدہ باب، جس کا عنوان 'ہمارے معاشرے میں عدلیہ کا کردار' ہے، عدالتوں کے درجہ بندی اور انصاف تک رسائی کی وضاحت کرتا ہے، اور نظام انصاف کو درپیش چیلنجوں سے بھی نمٹتا ہے، بشمول بدعنوانی اور کیس کے بیک لاگ۔ یہ باب سپریم کورٹ (81,000)، ہائی کورٹس (6,240,000) اور ضلعی اور ماتحت عدالتوں (47,000,000) میں زیر التوا مقدمات کی تخمینی تعداد فراہم کرتا ہے۔
بدعنوانی سے متعلق سیکشن میں، نصابی کتاب میں کہا گیا ہے کہ جج ایک ضابطہ اخلاق کے پابند ہوتے ہیں جو نہ صرف عدالت میں ان کے طرز عمل پر بلکہ اس سے باہر ان کے رویے کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ یہ عدلیہ کے داخلی احتساب کے طریقہ کار پر روشنی ڈالتا ہے اور سنٹرلائزڈ پبلک گریوینس ریڈسل اینڈ مانیٹرنگ سسٹم (CPGRAMS) کے ذریعے شکایات وصول کرنے کے لیے قائم طریقہ کار کی وضاحت کرتا ہے۔
کتاب کے مطابق 2017 اور 2021 کے درمیان اس سسٹم کے ذریعے 1,600 سے زیادہ شکایات موصول ہوئیں۔ متن میں سنگین مقدمات میں ججوں کی برطرفی کے آئینی اصول کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، ’’ایسے معاملات میں جہاں الزامات سنگین ہوں، پارلیمنٹ مواخذے کی تحریک پاس کرکے جج کو ہٹا سکتی ہے۔
اس طرح کی تحریکوں پر صرف ایک مناسب تفتیش کے بعد غور کیا جاتا ہے، جس کے دوران جج کو کیس کا اپنا رخ پیش کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے۔" مزید برآں، کتاب عوامی خدشات کو تسلیم کرتی ہے۔ باب میں کہا گیا ہے، "اس کے باوجود، لوگوں کو عدلیہ کی مختلف سطحوں پر بدعنوانی کا سامنا ہے۔ اس سے غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے انصاف تک رسائی کا مسئلہ مزید خراب ہو سکتا ہے۔"
اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شفافیت اور عوامی اعتماد کو مضبوط کرنے کے لیے ریاستی اور مرکزی دونوں سطحوں پر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال اور بدعنوانی کے مقدمات کے خلاف فوری کارروائی شامل ہے۔
نصابی کتاب میں سابق چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ جنہوں نے جولائی 2025 میں کہا تھا کہ عدلیہ کے اندر بدعنوانی اور غلط کاموں کے معاملات عوامی اعتماد پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ تاہم، اس اعتماد کو دوبارہ بنانے کا طریقہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تیز، فیصلہ کن اور شفاف کارروائی میں مضمر ہے۔ کتاب میں وضاحت کی گئی ہے کہ سابق سی جے آئی نے کہا تھا، "شفافیت اور احتساب جمہوریت کی خوبیاں ہیں۔"
