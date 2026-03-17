ردرپور میں این سی ای آر ٹی کی جعلی کتابوں کے بارے میں انکشاف، 11 کروڑ روپے ہے 11.30 لاکھ کتابوں کی قیمت
سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں این سی ای آرٹی کی جعلی کتابیں کہاں سے آئیں؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟
Published : March 17, 2026 at 12:36 PM IST
رودرپور: اتراکھنڈ کے اودھم سنگھ نگر کے ضلع ہیڈکوارٹر رودرپور میں تعلیمی نظام سے متعلق ایک بڑا واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہاں ایک گودام سے این سی ای آر ٹی (نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ) کی طرف سے شائع کی گئی تقریباً 1.13 ملین جعلی کتابیں برآمد ہوئیں۔ ان کی تخمینہ قیمت تقریباً 11 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے، دہلی سے این سی ای آر ٹی کی ایک ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی اور معائنہ کے دوران، کتابوں کی شناخت اولین نظر میں جعلی قرار دیا۔ فی الحال پولیس، انتظامیہ اور محکمہ تعلیم پورے معاملے کی گہرائی سے تحقیقات کر رہے ہیں۔
این سی ای آر ٹی کی جعلی کتابوں پر سنگین سوالات:
ردرپور میں NCERT این سی ای آر ٹی کی جعلی کتابوں کے بڑے ذخیرے کی برآمدگی نے تعلیمی نظام سے متعلق سنگین سوالات کو جنم دیا ہے۔ جعلی کتابوں کی اتنی بڑی مقدار کی دریافت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں تعلیم کے شعبے میں یا تو سراسر غفلت یا کوئی منظم نیٹ ورک کام کر رہا تھا۔ یہ معاملہ بچوں کی تعلیم اور ان کے مستقبل سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔
نقلی کتابوں کی قیمت کا تخمینہ 11 کروڑ روپے:
معاملے کی اطلاع ملنے پر این سی ای آر ٹی کی ایک خصوصی ٹیم دہلی سے رودرپور پہنچی۔ بتایا جاتا ہے کہ 14 تاریخ کی شام کو کیرت پور علاقے میں واقع ایک گودام کے اندر بڑی تعداد میں کتابوں کی موجودگی کے بارے میں حکام کو اطلاع ملی۔ اس کے بعد 15 تاریخ کی صبح انتظامیہ نے گودام کا تالا توڑ کر تحقیقات کا آغاز کیا۔ پولیس اور انتظامیہ کی ایک مشترکہ ٹیم نے جائے وقوعہ پر موجود کتابوں کی انوینٹری کی جس کے نتیجے میں تقریباً 1.13 ملین (11.3 لاکھ) کتابیں برآمد ہوئیں۔ ان کتابوں کی تخمینہ قیمت تقریباً 11 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔
این سی ای آر ٹی کے اہلکار دیپک کوشک جائے وقوعہ پر پہنچے، اور انہوں نے کہا پہلی نظر میں یہ تمام کتابیں جعلی لگتی ہیں۔ این سی ای آر ٹی کی مستند کتابوں کی چھپائی خصوصی طور پر آئی ایس او سے تصدیق شدہ پرنٹنگ پریسوں پر کی جاتی ہے، جو معیارات کی پاسداری کرتی ہے۔ برآمد شدہ کتابوں میں نظر آنے والی سیاہی اور پرنٹنگ کا معیار مقامی معیار کا معلوم ہوتا ہے۔ منافع خوری کے لالچ سے متاثر ہو کر، کچھ انفرادی کتابوں کی چھپائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں بازار میں فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔"
جعلی این سی ای آر ٹی کتابیں فرانزک تجزیہ کے لیے بھیجی گئیں: این سی ای آر ٹی (نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ) کی ٹیم نے برآمد شدہ کتابوں کے نمونے اکٹھے کیے ہیں اور انہیں فرانزک جانچ کے لیے بھیج دیا ہے۔ مزید برآں، کچھ نمونے مزید جانچ کے لیے دہلی میں این سی ای آر ٹی ہیڈکوارٹر کو بھی بھیجے جائیں گے۔ عہدیداروں نے تیقن دیا کہ محکمہ تعلیم اور نہ ہی مرکزی حکومت اس معاملے میں کسی قسم کی لاپرواہی کو برداشت نہیں کرے گی اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
یہ کارروائی ایک مخبر کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر کی گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے فوری طور پر اپنے اعلیٰ حکام کو آگاہ کیا اور گودام کی نگرانی شروع کی۔ یہ علاقہ سب انسپکٹر چندن سنگھ بشت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، جنہیں خفیہ اطلاع ملی تھی کہ ان کے تحت کتابوں کا ذخیرہ کرنے کے لیے بڑی تعداد میں ذخیرہ کیا جا رہا ہے
- منوج راتوری، انسپکٹر انچارج، رودر پور کوتوالی کے مطابق ٹرک سے برآمد شدہ کتابوں کی گنتی جاری ہے پولیس نے جائے وقوعہ سے کتابوں سے بھرا ایک ٹرک بھی برآمد کیا ہے، اور ان کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ فی الحال پولیس گودام کے مالک سے پوچھ گچھ کر رہی ہے، اور گودام کو کرائے پر لینے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔
اس پورے واقعہ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جعلی کتابیں کہاں چھپ رہی تھیں۔ کیا اس میں بھی کوئی ملی بھگت شامل ہے؟ تعلیم جیسے حساس شعبے میں ایسی سرگرمیاں بچوں کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہیں۔ نتیجتاً، انتظامیہ اور محکمہ تعلیم کے سامنے اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس طرح کے دھوکہ دہی کو مکمل طور پر کیسے روکا جائے۔