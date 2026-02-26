سپریم کورٹ کی حکومت کو این سی ای آر ٹی کے متنازعہ حصے کو آن لائن ہٹانے کی ہدایت، سی جے آئی نے 'گہری سازش' قرار دیا
سی جے آئی نے اشارہ کیا کہ عدالت اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دے سکتی ہے۔
Published : February 26, 2026 at 12:35 PM IST
نئی دہلی: چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریہ کانت نے کلاس 8 نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ (این سی ای آر ٹی) کی نصابی کتاب کے ایک حصے سے متعلق معاملے کو "گہری سازش" اور "منصوبہ بند کارروائی" قرار دیا۔
جمعرات کو کیس کی سماعت کرتے ہوئے، سپریم کورٹ نے حکومت کو ہدایت دی کہ آن لائن دستیاب متعلقہ سیکشن کے پی ڈی ایف ورژن کو ہٹا دیا جائے۔ سی جے آئی نے اشارہ کیا کہ عدالت اس معاملے کی مکمل تحقیقات کا حکم دے سکتی ہے اور خبردار کیا کہ "ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔
اسے "اچھی طرح سے سوچا سمجھا ہوا اقدام" قرار دیتے ہوئے، سی جے آئی نے کہا کہ این سی ای آر ٹی کی پریس ریلیز میں معافی کا ایک لفظ بھی شامل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ’’یہ ایک گہری سازش اور منصوبہ بند ہے‘‘۔ سی جے آئی نے کہا کہ کتاب بازار میں دستیاب ہے اور اس کی ایک کاپی ان کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ کتاب کے مواد کا جائزہ لینے پر پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ادارے کو کمزور کرنے اور عدلیہ کے وقار کو کم کرنے کی دانستہ چال ہے۔
سی جی آئی نے کہا"بدقسمتی سے، کتاب آئینی اخلاقیات اور بنیادی ڈھانچے کے اصول کو برقرار رکھنے میں عدلیہ کے ضروری کردار کو تسلیم کرنے میں ناکام ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ کتاب میں الفاظ کا چناؤ کوئی سادہ، نادانستہ یا حقیقی غلطی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت، ہم کسی بھی ناقدین کو دبانے کے لیے از خود کارروائی کرنے کی تجویز نہیں کرتے ہیں۔" کتاب کے مواد کے بارے میں، سی جے آئی نے کہا کہ "اہم نقصان ہوا ہے جسے درست نہیں کیا جا سکتا۔